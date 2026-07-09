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VITA Awards 2026 vinh danh 106 giải thưởng, lan tỏa giá trị du lịch Việt Nam

Thứ Năm, 17:25, 09/07/2026
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VOV.VN - Ngày 9/7, tại Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình  tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục được trao nhằm tôn vinh các địa phương, doanh nghiệp, điểm đến và mô hình du lịch tiêu biểu.

Với thông điệp "Tôn vinh giá trị - Lan tỏa thương hiệu - Kết nối phát triển", VITA Awards 2026 hướng tới ghi nhận những tập thể, đơn vị có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Du lịch, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững.

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Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, VITA Awards 2026 không chỉ là một sự kiện vinh danh mà còn là thông điệp hành động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp, lan tỏa thương hiệu, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển du lịch có trách nhiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam kỳ vọng mỗi đơn vị được vinh danh sẽ trở thành hạt nhân truyền cảm hứng; mỗi địa phương là điểm tựa cho liên kết vùng và phát triển điểm đến; mỗi doanh nghiệp là minh chứng cho tinh thần đổi mới, góp phần xây dựng ngành du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

vita awards 2026 vinh danh 106 giai thuong, lan toa gia tri du lich viet nam hinh anh 2
Ban tổ chức trao 106 giải thưởng thuộc 9 nhóm hạng mục

Tại mùa giải đầu tiên triển khai theo Đề án VITA Awards giai đoạn 2026-2030, Ban tổ chức trao 106 giải thưởng thuộc 9 nhóm hạng mục, tôn vinh các cơ quan quản lý, điểm đến, làng du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp vận chuyển, các sản phẩm du lịch sáng tạo cùng những đơn vị tiêu biểu trong chuyển đổi số, xúc tiến quảng bá và đổi mới sáng tạo.

vita awards 2026 vinh danh 106 giai thuong, lan toa gia tri du lich viet nam hinh anh 3
Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, thương hiệu, năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, ngành du lịch cần chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ khai thác tiềm năng sang sáng tạo giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh để đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch cảm xúc.

Năm 2026 ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Sau 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã hoàn thành khoảng 50% mục tiêu đón khách quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành kế hoạch cả năm và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Trong đó, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm cho du khách. Việc vinh danh 106 đơn vị tại VITA Awards sẽ tiếp thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

vita awards 2026 vinh danh 106 giai thuong, lan toa gia tri du lich viet nam hinh anh 4
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho rằng, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và xây dựng thương hiệu điểm đến là yêu cầu cấp thiết. Mỗi giải thưởng VITA Awards đã khẳng định được các giá trị cốt lõi của du lịch Việt Nam là chất lượng, sáng tạo, chuyên nghiệp, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Đề cập đến tiềm năng của địa phương, ông Bùi Văn Mạnh cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, Ninh Bình hội tụ nhiều giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử với Quần thể danh thắng Tràng An, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, các khu bảo tồn thiên nhiên, trung tâm du lịch tâm linh, làng nghề truyền thống cùng gần 90 km bờ biển. Cùng với hệ thống khu nghỉ dưỡng và nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, địa phương đang từng bước hình thành không gian du lịch đa dạng, giàu bản sắc.

vita awards 2026 vinh danh 106 giai thuong, lan toa gia tri du lich viet nam hinh anh 5
Ninh Bình là một trong những địa phương được vinh danh nhiều nhất, với hàng loạt giải thưởng dành cho cơ quan quản lý, điểm đến và doanh nghiệp du lịch. Trong đó, Sở Du lịch Ninh Bình được vinh danh là Cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch có chính sách đột phá, sáng tạo hỗ trợ phát triển du lịch hàng đầu năm 2025.

Ninh Bình kiên định quan điểm phát triển du lịch hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, giữa lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng. Hạ tầng du lịch ngày càng được đầu tư đồng bộ, chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện.

Thương hiệu của một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi logo hay slogan mà quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp, sự thân thiện của người dân và sự hài lòng của du khách. Đây mới là nền tảng bền vững để xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình cũng như thương hiệu du lịch Việt Nam.

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Rực rỡ khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: "Nét họa ngàn năm" giữa lòng di sản

VOV.VN - Tối 23/5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, tỉnh Ninh Bình đã long trọng khai mạc Tuần Du lịch năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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