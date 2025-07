Xây dựng An Hải thành phường trọng điểm về du lịch của Đà Nẵng

Đảng bộ phường An Hải, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường An Hải Bắc, An Hải Nam và Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng trước đây.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước và thành phố Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài suốt 3 năm đầu nhiệm kỳ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vượt lên khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các phường An Hải Bắc, An Hải Nam, Phước Mỹ trước đây và phường An Hải hiện nay đã nhanh chóng phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng, đưa kinh tế - xã hội của địa phương phát triển toàn diện.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường An Hải

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Đảng bộ phường An Hải, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng đảng bộ và bộ máy hệ thống chính trị phường tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qủa; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển đồng bộ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh gắn với cải cách hành chính hiện đại, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của phường; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy phường An Hải, thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đảng bộ phường quyết tâm xây dựng phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trở thành phường trọng điểm về du lịch, dịch vụ tài chính và kinh tế biển của thành phố, là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế.

“5 năm tới, với quyết tâm chính trị cao, khát vọng vô cùng lớn, nỗ lực thực hiện mạnh mẽ cùng tư duy mang tính đột phá để xứng đáng sự kỳ vọng của nhân dân vào một mô hình chính quyền mới. Mỗi cán bộ, đảng viên ý thức sâu sắc rằng, thành quả của phường An Hải trên chặng đường mới tạo dựng trong 5 năm tới không dừng lại việc xứng đáng với một quá khứ vinh quang mà còn thể hiện sự khát vọng vươn mình của một đảng bộ mới, chính quyền mới, tư duy mới trong một khát vọng lớn để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra”, ông Phùng Phú Phong nhấn mạnh.

Ông Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy phường An Hải, thành phố Đà Nẵng phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, phường An Hải hôm nay có lợi thế lớn về vị trí, biển xanh, sông rộng, di sản thiên nhiên tươi đẹp, người dân hiền lành, thân thiện..., cần phải biết trân quý và khai thác hiệu quả. Phường tập trung phát triển du lịch nhưng không đánh mất bản sắc; Đầu tư xây dựng hạ tầng nhưng phải hài hòa với bảo vệ môi trường. Phường An Hải mới cần chủ động trong liên kết vùng - kết nối với Ngũ Hành Sơn, Hội An, Bà Nà, Cù Lao Chàm… để phát triển trở thành trung tâm du lịch biển, nghỉ dưỡng và văn hóa đặc trưng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại đại hội

“Mỗi kỳ Đại hội là một cột mốc, một lời hứa trước Đảng và Nhân dân. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường An Hải sẽ nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra; xây dựng phường An Hải ngày càng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nêu rõ.

Lẽ ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường An Hải

Tại Đại hội cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường An Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Hải gồm 26 người; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 người. Ông Phùng Phú Phong, nguyên Bí thư Quận uỷ Sơn Trà (cũ) làm Bí thư Đảng ủy phường, 2 Phó Bí thư Đảng ủy phường là bà Nguyễn Thị Anh Thảo và ông Hoàng Công Thanh.

