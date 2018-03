Xuân về thưởng thức lộc rừng Tây Bắc

Mùa này, người ta hay đi hái rau đắng cải, một loại rau dại hay mọc ven rừng, ven suối và cả trên núi cao. Gọi là đắng cải vì loại rau này có vị đắng ngắt, khi tiết trời có sấm nó lại càng đắng hơn. Người ta thích cái vị ngăm ngăm ấy của đắng cải. Đắng cải sau tết vừa non vừa mềm nên khi hái lộc, hái được hai ba nắm chặt tay đắng cải, cho vào túi mang xuống núi để thưởng thức. Đắng cải vừa là rau rừng, vừa là một vị thuốc nam rất bổ dưỡng cho máu và xương. Do vậy, từ lâu lắm rồi, người vùng cao Tây Bắc vẫn không quên hái vị đắng ngon này vào độ tháng giêng. Rau má là lộc rừng quý, là thuốc quý và là món rau ngon sạch của rừng. Rau má mọc sát đất, mọc thành từng cụm nhỏ nên phải dùng dao nhỏ để xén cả rễ. Sau tết, rau má non mướt, cẫng rau trắng ngần, mọng nước. Thú vui nhất trong tiết trời mùa xuân ở vùng cao Tây Bắc vẫn là thú rủ nhau đi đào măng rừng. Trong tết mưa nhiều làm cho đất núi mềm và ẩm nên măng vầu cựa mình mọc măng non. Những ngọn măng mình vàng đất, nhỏ hơn cổ tay một chút, lõi trắng ngần. Người ta bóc lộc măng rừng bỏ vào nồi luộc rồi chấm với mẻ chưng hay muối riềng, lộc măng nướng trên bếp than hồng cũng khá cầu kỳ và thơm ngon. Măng rừng là đặc sản của núi rừng Tây Bắc trong tiết trời mùa xuân ấm áp. Bên ven suối, những cụm rau dớn xanh non mơn mởn, đó là lộc đầu xuân của núi rừng. Trên núi cao vắt vẻo, lộc xuân là những bụi rau bồ khai đang vươn ra những ngọn non tươi. Hái lộc rừng Tây Bắc, mong được hòa mình cùng thiên nhiên đất trời để lắng nghe vạn vật đang cựa mình trỗi dậy.

