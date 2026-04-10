Xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL năm 2026 diễn ra sáng 10/4 tại Hà Nội là hoạt động do Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) lần thứ 15 năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long cho biết: ĐBSCL không chỉ là vựa lúa lớn nhất cả nước mà còn là một “kho tàng du lịch xanh” vô giá. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, những vườn cây ăn trái bốn mùa và lòng hiếu khách đặc trưng của người dân Nam Bộ, vùng đất này sở hữu sức hút riêng biệt mà không nơi nào có được.

Các địa phương trong khu vực ĐBSCL giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch tại hội nghị.

“Chúng ta đang đứng trước vận hội mới để biến những tiềm năng sẵn có thành lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Để làm được điều đó, sự liên kết vùng chính là chìa khóa. Một hành trình xuyên suốt qua những chợ nổi sầm uất, những rừng tràm xanh mướt hay những ngôi chùa cổ kính, những làng nghề truyền thống, cùng với sự chân chất, hiền hòa, mến khách của vùng đất miền Tây Nam Bộ đã tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn, định vị thương hiệu du lịch ĐBSCL trên bản đồ quốc tế”, lãnh đạo sở VHTTDL Vĩnh Long nêu ý kiến.

Trong bức tranh chung đầy màu của ĐBSCL, văn hóa dừa, văn hóa Khmer và hành trình về miền di sản giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, vùng đất Vĩnh Long mang đến cho du khách những trải nghiệm thuần chất về du lịch sinh thái miệt vườn, văn hóa làng nghề, du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn…Sự kết hợp giữa “Sắc xanh xứ Dừa”, “Văn hóa Khmer” và “Di sản gạch gốm đỏ” từ lâu đã trở thành đại diện cho tâm hồn và sức sống của miền Tây Nam Bộ.

Hiệp hội du lịch ĐBSCL và Hiệp hội du lịch Hà Nội ký kết hợp tác.

Tại hội nghị, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Sở Du lịch Hà Nội và Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long đã ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác phát triển du lịch, qua đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để 02 thành phố đẩy mạnh hợp tác, phát triển trong giai đoạn tới.

“Thông qua các hoạt động hợp tác, kết nối giữa các cơ quan quản lý, hiệp hội, chúng ta không ngừng gắn kết doanh nghiệp du lịch của các địa phương trong việc liên kết xây dựng tuyến du lịch 2 chiều giữa khu vực Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long là rất cần thiết”, ông Trần Trung Hiếu khẳng định.