Yếu tố nào thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam?

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt người, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng đầu năm, các năm từ trước đến nay. Riêng tháng 4/2026, ngành du lịch Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế,tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, các thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Philippines, Malaysia...

Du khách quốc tế tại Ninh Bình

Bên cạnh các thị trường truyền thống, sự nổi lên của các thị trường tiềm năng cho thấy cơ cấu thị trường khách quốc tế của Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng đa dạng, bền vững hơn. Bà Nguyễn Thị Bích Vi - đại diện một công ty du lịch cho biết thời gian qua, đơn vị đã đón tiếp đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam (inbound), với đa dạng thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Mông Cổ, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á, Trung Á và một số thị trường châu Âu.

"Các nhóm khách đến từ thị trường Ấn Độ, Nga, Trung Quốc đang ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt và tích cực nhờ nhu cầu du lịch phục hồi mạnh, chính sách visa của Việt Nam ngày càng thông thoáng hơn. Đặc biệt, Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của chúng tôi, có lợi thế về khoảng cách, chính sách visa thuận lợi và sự đa dạng của sản phẩm du lịch. Thị trường Nga tăng trưởng ấn tượng nhờ nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày và các đường bay thẳng dần được khôi phục lại đã kích cầu rất tốt. Bên cạnh đó, khách Ấn Độ tăng nhanh nhờ xu hướng du lịch Đông Nam Á ngày càng phổ biến và hấp dẫn với họ", bà Nguyễn Thị Bích Vi cho biết.

Khách Mông Cổ tham quan tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Bích Vi

Vì sao khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh?

Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua được cộng hưởng từ nhiều yếu tố. Đây là thành quả được tích lũy từ nhiều năm qua của toàn ngành du lịch, từ cơ quan quản lý ở Trung ương, địa phương tới các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Theo ý kiến chuyên gia, tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua đến từ nhiều yếu tố như chính sách visa cởi mở hơn, hình ảnh điểm đến Việt Nam ngày càng được quảng bá rộng rãi, sự phát triển của các đường bay quốc tế và chất lượng dịch vụ du lịch được cải thiện, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng và thay đổi linh hoạt cho du khách, đáp ứng tốt được các yêu cầu của khách hàng. Những năm gần đây, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn, chi phí hợp lý và có nhiều trải nghiệm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của du khách từ các quốc gia khác nhau.

Từ góc độ cơ sở lưu trú, ông Martin Koerner - Giám đốc Thương mại Tập đoàn khách sạn phân tích sự tăng trưởng lượng khách quốc tế được thúc đẩy bởi mức độ nhận diện điểm đến cao hơn, cùng sức hấp dẫn liên tục của Việt Nam như một điểm nghỉ dưỡng có giá trị cao. Theo ông Koerner, Việt Nam đã thu hút du khách quốc tế bởi vẻ đẹp thiên nhiên, sự hiếu khách, ẩm thực và bản sắc địa phương, đặc biệt khi những yếu tố này được khéo léo chuyển hóa thành một trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng, khác biệt.

"Chúng tôi tiếp tục đón lượng lớn du khách quốc tế đa dạng tại hai khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang và Mũi Né. Các thị trường khách chính của chúng tôi bao gồm Hàn Quốc, Nga và các nước CIS, châu Âu, Australia cùng một số thị trường châu Á trong khu vực. Đáng chú ý, việc gia tăng tần suất các chuyến bay từ Nga và các nước CIS kể từ tháng 4/2025 là động lực quan trọng, đặc biệt khi nhóm khách này thường lưu trú dài ngày, từ 7 đến 21 ngày. Chúng tôi đã đẩy mạnh nhóm khách này bằng cách phát triển các gói ưu đãi lưu trú dài ngày phù hợp hơn, đồng thời điều chỉnh trải nghiệm khách hàng với nhiều hoạt động ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, spa và giải trí đa dạng trong suốt tuần", ông Martin Koerner cho biết.

Thời gian qua, ngành du lịch Việt Nam nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp đã linh hoạt thay đổi sản phẩm, đáp ứng tốt yêu cầu khắt khe của du khách quốc tế bằng cách xây dựng các chương trình chuyên biệt, chú trọng trải nghiệm thực tế, tính bản địa và văn hóa cộng đồng. Chính sự hội tụ của môi trường an toàn, chính sách cởi mở và hệ sinh thái sản phẩm không ngừng làm mới đã tạo nền tảng vững chắc, giúp du lịch Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn đầu năm 2026.