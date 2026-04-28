Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

Trong đó, tàu Piano Land chở khoảng 1.600 du khách, chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc, hành trình từ Hồng Kông đến Khánh Hòa. Tàu Seven Seas Navigator chở khoảng 400 du khách, chủ yếu đến từ Mỹ, Canada và các nước châu Âu, hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa.

Sau khi cập cảng, du khách quốc tế được các doanh nghiệp lữ hành tổ chức nhiều chương trình tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại Nha Trang như Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Nhà thờ Núi Nha Trang, Chợ Đầm, khu vực Quảng trường Tháp Trầm Hương và công viên bãi biển Nha Trang. Chương trình còn đưa du khách trải nghiệm làng nghề, đi xe xích lô tham quan thành phố, đạp xe khám phá vùng quê và thưởng thức các món ăn truyền thống địa phương.

2 tàu biển đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Du khách quốc tế hào hứng khi đến tham quan tỉnh Khánh Hòa.

Theo ngành du lịch Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay địa phương đã đón 29 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 45.700 lượt du khách đến tham quan. Việc liên tiếp đón các chuyến tàu biển quốc tế là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển du lịch tàu biển tại Khánh Hòa, góp phần đa dạng hóa nguồn khách và thúc đẩy tăng trưởng du lịch năm 2026.

Với lợi thế cảng biển thuận lợi, điểm đến phong phú và hạ tầng du lịch phát triển, loại hình này giúp thu hút khách quốc tế, quảng bá hình ảnh Nha Trang – Khánh Hòa tới các thị trường cao cấp, đồng thời kích thích chi tiêu dịch vụ và hoạt động lữ hành, mua sắm tại địa phương.