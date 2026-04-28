中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

Thứ Ba, 18:16, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/4, hai tàu biển mang tên Piano Land và Seven Seas Navigator cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa hơn 2.000 du khách quốc tế đến tham quan Khánh Hòa.

Trong đó, tàu Piano Land chở khoảng 1.600 du khách, chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc, hành trình từ Hồng Kông đến Khánh Hòa. Tàu Seven Seas Navigator chở khoảng 400 du khách, chủ yếu đến từ Mỹ, Canada và các nước châu Âu, hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa.

Sau khi cập cảng, du khách quốc tế được các doanh nghiệp lữ hành tổ chức nhiều chương trình tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại Nha Trang như Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Nhà thờ Núi Nha Trang, Chợ Đầm, khu vực Quảng trường Tháp Trầm Hương và công viên bãi biển Nha Trang. Chương trình còn đưa du khách trải nghiệm làng nghề, đi xe xích lô tham quan thành phố, đạp xe khám phá vùng quê và thưởng thức các món ăn truyền thống địa phương.

Tàu Piano Land chở khoảng 1.600 du khách, chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc, hành trình từ Hồng Kông đến Khánh Hòa.
2 tàu biển đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Du khách quốc tế hào hứng khi đến tham quan tỉnh Khánh Hòa.

Theo ngành du lịch Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay địa phương đã đón 29 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 45.700 lượt du khách đến tham quan. Việc liên tiếp đón các chuyến tàu biển quốc tế là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển du lịch tàu biển tại Khánh Hòa, góp phần đa dạng hóa nguồn khách và thúc đẩy tăng trưởng du lịch năm 2026.

Với lợi thế cảng biển thuận lợi, điểm đến phong phú và hạ tầng du lịch phát triển, loại hình này giúp thu hút khách quốc tế, quảng bá hình ảnh Nha Trang – Khánh Hòa tới các thị trường cao cấp, đồng thời kích thích chi tiêu dịch vụ và hoạt động lữ hành, mua sắm tại địa phương.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huế đón hơn 395.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, thành phố Huế ước đón hơn 395.000 lượt du khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch Điện Biên bứt phá từ văn hóa bản địa
VOV.VN - Với đà tăng trưởng ấn tượng ngay từ đầu năm 2026, du lịch Điện Biên đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia khi khai thác hiệu quả chiều sâu văn hóa bản địa.

Khám phá Tân Cương: Điểm hẹn mới trong hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc
VOV.VN - Chiều 27/4, tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội, chương trình giới thiệu, chia sẻ tài nguyên văn hóa và du lịch Tân Cương năm 2026 với chủ đề “Tân Cương là một vùng đất tuyệt vời” diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan quản lý du lịch và doanh nghiệp lữ hành hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Ninh Bình: Biển Thịnh Long sẵn sàng cho ngày hội khai mạc mùa du lịch 2026
VOV.VN - Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng công tác chuẩn bị hạ tầng bãi biển đang được triển khai, mang đến diện mạo mới cho khu du lịch Biển Thịnh Long (Ninh Bình) trước ngày khai mạc mùa du lịch 2026, hứa hẹn mùa du lịch sôi động, ấn tượng.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực