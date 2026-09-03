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Harry Potter trở lại với series truyền hình và thế hệ phù thủy mới

Thứ Năm, 10:19, 03/09/2026
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VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Harry Potter một lần nữa bước lên màn ảnh. Nhưng lần này, những gương mặt quen thuộc đã được thay bằng một thế hệ diễn viên nhí mới, đứng trước thử thách lớn nhất: Chinh phục những khán giả đã quá yêu phiên bản cũ.

Sau nhiều tháng chờ đợi, HBO tiếp tục hâm nóng sự quan tâm dành cho "Harry Potter And The Philosopher's Stone" bằng trailer thứ hai của phiên bản truyền hình. Hơn hai phút hình ảnh mới không chỉ đưa khán giả trở lại Hogwarts mà còn hé lộ diện mạo của một thế hệ phù thủy hoàn toàn mới.

Điểm đáng chú ý của trailer là cách bộ phim tái hiện những ngày đầu tiên của Harry Potter tại Hogwarts. Từ chuyến tàu đến ngôi trường phù thủy, khoảnh khắc dưới Mũ Phân loại cho tới những tiết học đầu tiên, Quidditch và hành trình khám phá bí mật về Hòn đá Phù thủy, nhiều chi tiết quen thuộc trong nguyên tác lần lượt xuất hiện.

Một Harry Potter rất quen, nhưng cũng rất khác

HBO vừa tung trailer thứ hai cho mùa đầu tiên của series truyền hình “Harry Potter And The Philosopher's Stone”. Lần này, khán giả được nhìn thấy rõ hơn thế giới Hogwarts cũng như những gương mặt sẽ đảm nhận Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger trong hành trình kéo dài nhiều mùa.

Trailer mới gần như đưa người xem trở lại những ngày đầu tiên của câu chuyện. Harry biết mình là phù thủy, cậu đến Hogwarts, tại đây, cậu gặp Ron và Hermione, rồi cả ba nhanh chóng trở thành những người bạn không thể tách rời.

Nhưng điều hấp dẫn nằm ở chỗ, những cảnh phim quen thuộc ấy được kể lại bằng một diện mạo mới. Dominic McLaughlin vào vai Harry Potter, Alastair Stout là Ron Weasley và Arabella Stanton đảm nhận Hermione Granger. Đây là ba gương mặt nhí được lựa chọn sau quá trình tuyển diễn viên quy mô lớn tại Anh.

Trong đó, Hermione đang là cái tên nhận được nhiều thiện cảm. Arabella Stanton mang đến một Hermione nhanh nhẹn, thông minh và có phần tinh nghịch. Vẻ ngoài của nữ diễn viên nhí cũng khiến nhiều khán giả cho rằng cô khá gần với hình dung về Hermione trong nguyên tác.

Điều thú vị là khán giả không chỉ nhìn thấy một Hermione mới. Họ đang nhìn thấy một thế hệ Harry Potter mới. Và đó chính là điều khiến series này trở nên đặc biệt.

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Dominic McLaughlin trong vai Harry Potter mới của thế giới. (Ảnh HBO)
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Ron Weasley do Alastair Stout thủ vai. (Ảnh HBO)
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Hermione. (Ảnh HBO)
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Bác Hagrid. (Ảnh HBO)
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Hiệu trưởng Albus Dumbledore. (Ảnh HBO)

Áp lực mang tên Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint

Harry Potter bản truyền hình bắt đầu cuộc đời của mình trong một hoàn cảnh không dễ dàng. Bởi phiên bản điện ảnh đã quá thành công.

Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint từng lớn lên cùng những nhân vật Harry, Hermione và Ron. Với nhiều khán giả, ba cái tên ấy gần như đã trở thành hình ảnh duy nhất có thể hình dung khi nhắc tới bộ ba phù thủy. Vì thế, thế hệ mới chắc chắn sẽ bị so sánh. Nhưng series truyền hình có một lợi thế mà loạt phim điện ảnh trước đây không có, đó là thời lượng.

Thay vì phải cô đọng một cuốn tiểu thuyết thành một bộ phim, series có cơ hội đi sâu hơn vào những nhân vật, mối quan hệ và chi tiết từng bị lược bỏ. Đó cũng là lý do nhiều khán giả kỳ vọng phiên bản truyền hình có thể mang đến một Harry Potter gần với nguyên tác hơn.

Hogwarts được nhìn bằng một ánh sáng khác

Nếu teaser trước đó gây chú ý bởi sắc màu có phần tối và lạnh, trailer mới cho thấy một Hogwarts tươi sáng hơn. Những lớp học phép thuật, sân Quidditch, lâu đài Hogwarts và các sinh vật kỳ ảo hiện lên với màu sắc rực rỡ. Không khí của bộ phim vì thế cũng gần với tinh thần phiêu lưu, kỳ diệu của những trang sách hơn.

Trailer đồng thời hé lộ nhiều khoảnh khắc quan trọng của “Hòn đá Phù thủy”: Cuộc chạm trán với quỷ khổng lồ, bàn cờ phù thủy, Áo choàng Tàng hình và Chiếc gương Ảo ảnh. Những hình ảnh này vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Và có lẽ đó chính là cảm giác mà HBO muốn tạo ra, một Harry Potter mà khán giả từng biết, nhưng chưa từng nhìn thấy theo cách này.

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“Harry Potter And The Philosopher's Stone” sẽ ra mắt mùa Giáng Sinh năm nay. (Ảnh HBO)
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Thế giới Hogwarts được tái hiện với màu sắc tươi sáng và giàu chất kỳ ảo trong trailer mới. (Ảnh HBO)

HBO muốn kể lại toàn bộ câu chuyện

Series được phát triển bởi Francesca Gardiner và đạo diễn Mark Mylod. Mùa đầu tiên gồm 8 tập và dự kiến lên sóng vào dịp Giáng sinh năm nay.

Đáng chú ý, HBO đã sớm bật đèn xanh cho mùa thứ hai, mở đường tới “Harry Potter and the Chamber of Secrets”. Điều đó cho thấy tham vọng của dự án không nằm ở một mùa phim đơn lẻ.

HBO muốn kể lại Harry Potter từ đầu đến cuối, theo hình thức truyền hình dài tập. Nếu thành công, đây có thể trở thành cơ hội để những độc giả từng lớn lên cùng bộ sách được nhìn thấy nhiều chi tiết quen thuộc hơn trên màn ảnh. Đồng thời, một thế hệ khán giả trẻ cũng có thể có Harry Potter của riêng mình.

Hải Hà/VOV.VN
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