7 tiết lộ gây sốc của Michael Douglas: Từ tình vụng trộm đến nghiện nghập

Ở tuổi 82, Michael Douglas giải thích với tờ Los Angeles Times rằng “tuổi 80 có lẽ là thời điểm tốt để chia sẻ” và nói: “Đối với những người quan tâm đến phim ảnh, chúng tôi mang đến cho họ một cái nhìn sâu sắc về quá trình làm phim, và có lẽ họ có thể học được điều gì đó. Còn với những người khác, đó chỉ là chuyện phiếm”. Douglas còn nói thêm với hãng tin Associated Press: “Tôi khá khắt khe với bản thân trong cuốn sách, và, bạn biết đấy, rất trung thực. Tôi đã cố gắng làm điều đúng đắn, nhưng tôi thấy mình rơi vào những tình huống mà trông như thể tôi là kẻ xấu”.

Douglas và Kathleen Turner đã có một mối tình bí mật và che giấu nó suốt 40 năm: Douglas và Turner có sự ăn ý tuyệt vời trên màn ảnh trong bộ phim Romancing the Stone năm 1984, dẫn đến tin đồn rằng cả hai là người yêu của nhau ngoài đời thực. Hóa ra, điều đó là sự thật. Cả hai thường lén lút vào phòng khách sạn của nhau trong thời gian quay phim, và đạo diễn Robert Zemeckis cùng bạn diễn Danny DeVito hoàn toàn không hay biết.

Michael Douglas (Ảnh: Courtesy of Karlovy Vary International Film Festival)

Douglas tự mô tả mình “về mặt pháp lý vẫn là vợ chồng, nhưng đã ly thân” với vợ là Diandra Luker, và mối quan hệ ngoại tình kết thúc sau khi Luker đối chất với Turner về chuyện này trên phim trường.

Hai ngôi sao đã nói dối về chuyện tình cảm của họ trong các cuộc phỏng vấn báo chí suốt nhiều thập kỷ sau đó. “Câu chuyện chính thức như sau: Vâng, chúng tôi đã thú nhận, chúng tôi có sự hòa hợp tuyệt vời. Vâng, cả hai chúng tôi, như Kathleen đã nói, đều là những người 'tán tỉnh tệ hại', và vâng, cả hai chúng tôi đều bị cám dỗ, nhưng không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi cả… Đó là một lời nói dối nhằm bảo vệ vợ và con trai tôi, một lời nói dối mà chúng tôi đã nói với cả thế giới suốt 40 năm”.

Douglas nói rằng ông đã được Turner và những người phụ nữ khác mà ông đã đề cập đến mối quan hệ của họ cho phép tiết lộ chuyện tình cảm này trong cuốn sách. Turner sau đó đã bình luận: “Trời ơi, sao lại làm ầm ĩ lên về chuyện xảy ra cách đây 40 năm! Tôi yêu Michael và tôi rất mong được thưởng thức cuốn sách”.

Michael Douglas và Sharon Stone trong phim “Bản năng gốc”. (Ảnh: TriStar/ Everett Collection)

Douglas nói thêm rằng ông cũng từng có một mối tình ngắn ngủi với Diane Thomas, biên kịch của bộ phim Romancing the Stone.

Douglas ngủ với bạn diễn trong phim Basic Instinct (nhưng không phải người bạn nghĩ): Trong khi Douglas và Sharon Stone có một số cảnh nóng bỏng trong Basic Instinct, Douglas nói rằng anh đã có quan hệ ngoài luồng với người yêu cũ của nhân vật do anh thủ vai, Jeanne Tripplehorn (kém anh gần 20 tuổi). Douglas nói rằng anh “yêu Tripplehorn say đắm”.

“Giới báo chí quá tập trung vào mối quan hệ có thể có giữa Sharon và tôi, họ đã bỏ lỡ mối quan hệ thực sự đang diễn ra giữa tôi và Jeanne. Tôi phát cuồng vì cô ấy. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng điều tồi tệ nhất tôi có thể làm vào lúc đó sau gần 20 năm kết hôn là lao ngay vào một mối quan hệ nghiêm túc khác. Mối quan hệ của tôi với Jeanne kéo dài suốt quá trình sản xuất, sau đó chúng tôi đường ai nấy đi”, Douglas viết. Vào thời điểm đó Douglas đã kết hôn, mặc dù anh mô tả mối quan hệ của mình với Luker là đang trên bờ vực tan vỡ.

Sharon Stone trong phim Basic Instinct. (Ảnh: Everett Collection)

Khi Catherine Zeta-Jones yêu cầu sự chung thủy, Douglas đã chia tay với năm người phụ nữ khác: Năm 1998, Douglas gặp tình yêu của đời mình, Catherine Zeta-Jones, tại một liên hoan phim. Khi anh và Zeta-Jones chính thức hẹn hò, Douglas cho biết anh phải gọi “năm cuộc điện thoại nhanh” để chia tay với những người phụ nữ khác, và anh chắc chắn rằng “tất cả đều sống ở các thành phố khác nhau”. “Không ai trong số họ yêu cầu sự cam kết hay thậm chí hỏi tôi đang làm gì khác”, anh nói thêm. “Tôi chắc chắn rằng họ cũng đang hẹn hò với người khác. Ngày hôm đó, tôi gọi cho từng người để nói rằng tôi đã gặp người khác và sẽ không thể tiếp tục gặp họ nữa. Tất cả họ đều đón nhận điều đó một cách tốt đẹp”. Douglas và Zeta-Jones kết hôn năm 2000 và vẫn đang hạnh phúc bên nhau cho đến ngày nay.

Douglas say xỉn và xúc phạm Julia Roberts: Tại một bữa tiệc Quả cầu vàng năm 1990, Douglas trong tình trạng say xỉn đã nhìn thấy Roberts vòng tay ôm con trai 13 tuổi của mình và “kiểu như dụi đầu vào cậu bé”. Douglas nổi giận và nói: “Bỏ tay ra khỏi con trai tôi và cầm lấy giải Quả cầu vàng đó mà nhét vào chỗ nào đó khuất mắt”. Sau đó, ông đã xin lỗi và gửi hoa cho Roberts và vị hôn phu lúc bấy giờ của cô, Kiefer Sutherland. “Tôi vẫn là bạn với Kiefer. Còn Julia thì không”, Douglas viết.

Kathleen Turner và Michael Douglas. (Ảnh: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Vợ anh ta bắt gặp anh ta trên giường với người phụ nữ khác, dẫn đến một tối hậu thư: Douglas và vợ đang đến thăm Los Angeles và Luker từ chối ngủ lại với anh ta. Vì vậy, Douglas đã gọi người khác đến - và sau đó vợ anh ta trở về phòng khách sạn. Nam diễn viên mô tả nghe thấy “tiếng tay nắm cửa xoay” và sau đó nhìn thấy vợ mình “đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào chúng tôi”. Anh ta suy đoán rằng Luker có thể đã được một thám tử tư báo tin. Douglas nói rằng Luker đã cho anh ta lựa chọn “cai nghiện hoặc ly hôn”, và anh ta đã chọn cai nghiện. Tuy nhiên, anh ta kịch liệt phủ nhận các báo cáo truyền thông vào thời điểm đó rằng anh ta đang cai nghiện vì chứng nghiện tình dục. “Tôi chưa bao giờ nghiện tình dục cả”, Douglas viết.

Douglas khẳng định Luker cũng có quan hệ ngoài luồng. “Đây không phải là trường hợp cô ấy ngồi ở nhà mặc áo ngủ chờ điện thoại của tôi gọi hỏi thăm. Cô ấy cũng ra ngoài với bạn bè và có những cuộc tình lãng mạn với người khác”.

Hồi ký "One Helluva Ride" của Michael Douglas.

Douglas từng nghiện cocaine nặng, kể cả với OJ Simpson: Nam diễn viên cho biết ông không sử dụng ma túy trong khi làm việc, nhưng giữa các dự án, ông đã lạm dụng cocaine đến mức có lần ngủ thiếp đi với một ống hút cắm trong mũi. Một đêm vào cuối những năm 1970, ông kể rằng mình đã dùng cocaine với OJ Simpson khi đang đi chơi với Jann Wenner, người đồng sáng lập tạp chí Rolling Stone. “Tôi bị choáng ngợp, chịu nhiều áp lực và bắt đầu dính líu nhiều hơn đến cocaine. Tôi nghĩ đó là một phần lớn nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên và việc phải đi cai nghiện… Tôi nhìn lại cocaine như một loại ma túy lố bịch, vô dụng. Nhưng vào thời điểm đó, nó là một cách để kéo dài cuộc vui và xả stress”, Douglas viết.

Có người muốn đâm Douglas tại lễ trao giải Oscar: Tại lễ trao giải Oscar năm 1992, Douglas đã bị một đặc vụ FBI chặn lại tại Nhà hát Shrine Auditorium và được thông báo rằng có một mối đe dọa đáng tin cậy từ một người bên trong tòa nhà muốn đâm ông bằng kim tiêm nhiễm HIV. Douglas nói rằng ông “vô cùng sợ hãi. Khi bước ra, tôi liếc nhanh vào đám đông để chắc chắn rằng không ai đang lao về phía sân khấu” nhưng vẫn lên sân khấu để trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng với Jodie Foster.