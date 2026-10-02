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Tom Cruise lột xác ấn tượng, khẳng định làm phim vì khán giả

Thứ Sáu, 06:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Tom Cruise vừa đánh dấu lần thứ 13 đặt chân đến Hàn Quốc để quảng bá cho tác phẩm điện ảnh mới mang tên "Digger". Không còn giữ hình mẫu quen thuộc, sự trở lại lần này hứa hẹn mang đến bước ngoặt diễn xuất táo bạo nhất trong sự nghiệp kéo dài năm thập kỷ của siêu sao Hollywood.

Tom Cruise lột xác với tạo hình ấn tượng, tóc bạc, già nua 

Trong "Digger", Tom Cruise hóa thân thành Digger Rockwell, một tỷ phú cứng đầu. Việc ông thực hiện hoạt động khoan thăm dò tại Greenland đã vô tình tạo ra vết nứt nhỏ, từ đó trở thành thảm họa toàn cầu chưa từng có tiền lệ. Rũ bỏ diện mạo lịch lãm thường thấy, Tom Cruise xuất hiện với tạo hình mái tóc điểm bạc, lớp hóa trang già nua cùng tính khí nóng nảy đặc trưng. Ông vào vai một nhân vật đã đẩy cả thế giới vào cảnh hỗn loạn.

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Tom Cruise phát biểu trong buổi họp báo ra mắt phim mới "Digger" tại Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Sự hợp tác giữa Tom Cruise và Alejandro Iñárritu, vị đạo diễn lừng danh từng giành giải Oscar với Birdman và The Revenant, đã được ấp ủ từ nhiều năm trước, thời điểm tài tử đang chuẩn bị cho Top Gun: Maverick. Với Tom Cruise, Iñárritu là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh. Việc đảm nhận nhân vật Digger Rockwell chính là cơ hội để ông dấn thân vào một địa hạt sáng tạo hoàn toàn mới, khai phá một kiểu nhân vật khác biệt mà bản thân chưa từng thể hiện trước đây.

Tom Cruise chia sẻ: "Alejandro Iñárritu chắc chắn là một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh. Ông ấy là một nghệ sĩ phi thường. Đây là một kiểu nhân vật mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi chưa từng bắt gặp một nhân vật nào giống như Digger trong bất kỳ bộ phim nào trước đây. Vì vậy, dưới góc độ một người nghệ sĩ, tôi thấy đây là một bộ phim tuyệt vời mà mình muốn thực hiện."

Chất liệu điện ảnh chân thực và thông điệp vượt thời gian

Sức hút của "Digger" đến từ sự tỉ mỉ trong từng khung hình. Tom Cruise tiết lộ mọi chi tiết từ hóa trang, phục trang, thiết kế bối cảnh cho đến các mô hình dựng lên đều là đồ thật được chế tác thủ công. Sự chăm chút này hướng đến mục tiêu duy nhất: khơi gợi những cảm xúc chân thực và nguyên bản nhất ở người xem.

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Tom Cruise trong một cảnh phim "Digger". (Ảnh: Warner Bros. Korea)

"Digger" đào sâu vào các chủ đề thời sự như môi trường, lòng tham và những sai lầm của con người. Tom Cruise nhận định vẻ đẹp của câu chuyện nằm ở giá trị vượt thời gian. Bản chất và hành vi của con người vốn tồn tại từ thuở sơ khai ở mọi tầng lớp xã hội, và bối cảnh hiện đại chỉ là một tấm gương phản chiếu điều đó. Trước những đồn đoán về các giải thưởng điện ảnh hay tượng vàng Oscar, tài tử khẳng định: "Điều tôi mơ ước là sức sống bền bỉ của điện ảnh, sức sống bền bỉ của một câu chuyện. Còn về giải Oscar hay những chuyện tương tự, tôi làm phim, và dù mọi người bàn tán hay nhận xét thế nào đi nữa, thì việc được làm phim vẫn luôn là một đặc ân. Tôi làm phim vì khán giả”.

"Digger" cũng đề cập đến các vấn đề môi trường, lòng tham và những sai lầm của con người. Nam tài tử chia sẻ về thông điệp cốt lõi mà ông tin rằng bộ phim muốn truyền tải: "Điều thu hút tôi chính là bản chất con người. Vẻ đẹp của câu chuyện nằm ở tính vượt thời gian của nó. Tôi được hóa thân vào một nhân vật vô cùng khác biệt; dù bối cảnh phim mang hơi thở hiện đại, nhưng câu chuyện lại mang giá trị vượt thời gian. Cách hành xử của con người là điều đã tồn tại từ thuở sơ khai, và ta có thể bắt gặp những kiểu nhân vật như vậy ở mọi tầng lớp xã hội".

Hoàng Yến/VOV.VN
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