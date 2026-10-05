English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Digger” lao dốc thảm hại: Cú ngã đau nhất sự nghiệp của Tom Cruise

Thứ Hai, 06:00, 05/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù quy tụ bộ đôi tài năng bậc nhất Hollywood là siêu sao Tom Cruise và đạo diễn từng đoạt giải Oscar Alejandro G. Inarritu, bộ phim châm biếm kinh phí khủng “Digger” vẫn nếm trải thất bại ê chề khi có doanh thu mở màn thấp kỷ lục, chính thức trở thành “bom xịt” đắt đỏ nhất phòng vé mùa thu.

“Digger” của Tom Cruise thất bại khi ra rạp bất chấp những chiến dịch quảng bá rầm rộ kéo dài từ trang bìa tạp chí GQ, các chương trình podcast đình đám cho đến màn xuất hiện gây chú ý trên Jennifer Hudson Show, sức hút vốn là bảo chứng phòng vé của Tom Cruise cũng không thể “gánh” nổi “Digger” ở phòng vé.

digger lao doc tham hai cu nga dau nhat su nghiep cua tom cruise hinh anh 1
Tom Cruise trong phim "Digger". (Ảnh: Warner Bros)

Trong ngày ra mắt đầu tiên ra mắt tại 3.321 rạp chiếu ở Bắc Mỹ, bộ phim hài đen “Digger” dành cho người lớn của Warner Bros chỉ thu về vỏn vẹn hơn 3,3 triệu USD (đã bao gồm các suất chiếu sớm). Doanh thu cuối tuần mở màn của phim dự kiến chỉ dao động từ 7,5 đến 8 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo vốn đã rất khiêm tốn là 12 - 15 triệu USD mà phía phát hành đưa ra trước đó.

Đây được xem là bước lùi lịch sử, đánh dấu tuần công chiếu tệ hại nhất của Tom Cruise trong hai thập kỷ qua, kể từ bộ phim chiến tranh “Lions for Lambs” năm 2007 (chỉ đạt 6,7 triệu USD nhưng với ngân sách thấp hơn đáng kể so với “Digger”). Với chi phí sản xuất ban đầu được bật đèn xanh là 125 triệu USD nhưng sau đó đội lên tới 180 triệu USD do quá trình quay kéo dài, “Digger” đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ hàng chục triệu USD cho Warner Bros khi hãng phim phải chia sẻ doanh thu với các chủ rạp.

digger lao doc tham hai cu nga dau nhat su nghiep cua tom cruise hinh anh 2
Tom Cruise và Sandra Hüller trong phim "Digger". (Ảnh: Seoju Park/Warner Bros Pictures)

Màn hóa thân thành một ông trùm dầu mỏ hói đầu, thừa cân gây ra thảm họa hình ảnh được đánh giá là bước ngoặt sáng tạo mạo hiểm của tài tử “Top Gun”. Tuy nhiên, sự thử nghiệm này lại không nhận được phản hồi tích cực. Phim hứng chịu cơn mưa lời chê từ giới chuyên môn khi chỉ đạt 51% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes, trong khi khán giả đại chúng chấm cho tác phẩm điểm CinemaScore C+ đầy thất vọng. Sự quay lưng của người hâm mộ, những người đã quá quen thuộc với hình ảnh hành động đỉnh cao của Tom Cruise, cho thấy một khoảng cách quá lớn giữa kỳ vọng nghệ thuật của ê-kíp sản xuất và thị hiếu số đông.

digger lao doc tham hai cu nga dau nhat su nghiep cua tom cruise hinh anh 3
Tạo hình của Tom Cruise trong "Digger". (Ảnh: Warner Bros/Everett Collection)

Cú ngã của “Digger” không chỉ làm gián đoạn chuỗi thắng lợi phòng vé của Tom Cruise mà còn giáng một đòn đau vào Warner Bros. Thất bại này khép lại một năm 2026 đầy biến động của hãng phim trước khi thương vụ sáp nhập trị giá 111 tỷ USD với Paramount Skydance chính thức hoàn tất, đồng thời diễn ra ngay trong thời điểm dàn lãnh đạo mảng điện ảnh của hãng có sự xáo trộn lớn.

digger lao doc tham hai cu nga dau nhat su nghiep cua tom cruise hinh anh 4
Dakota Johnson trong phim "Verity". (Ảnh: Alisha Wetherill/Amazon MGM Studios)

Sự ngó lơ dành cho “Digger” đã nhường khoảng trống cho các đối thủ khác bứt phá. Bộ phim kinh dị tâm lý “Verity” chuyển thể từ tiểu thuyết của Colleen Hoover đã dễ dàng chiếm vị trí số 1 phòng vé với 15,1 triệu USD trong ngày ra mắt và hướng tới mức 33,6 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Xếp ngay sau là tác phẩm zombie “Resident Evil” và bộ phim phiêu lưu “The Heart of the Beast” có sự tham gia của Brad Pitt. Thậm chí, bộ phim chính kịch độc lập “Primetime” do Robert Pattinson đóng chính cũng đạt doanh thu khả quan và nhiều khả năng sẽ vượt mặt bom tấn của Tom Cruise trong bảng xếp hạng tuần này.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tom Cruise lột xác ấn tượng, khẳng định làm phim vì khán giả
Tom Cruise lột xác ấn tượng, khẳng định làm phim vì khán giả

VOV.VN - Tom Cruise vừa đánh dấu lần thứ 13 đặt chân đến Hàn Quốc để quảng bá cho tác phẩm điện ảnh mới mang tên "Digger". Không còn giữ hình mẫu quen thuộc, sự trở lại lần này hứa hẹn mang đến bước ngoặt diễn xuất táo bạo nhất trong sự nghiệp kéo dài năm thập kỷ của siêu sao Hollywood.

Tom Cruise lột xác ấn tượng, khẳng định làm phim vì khán giả

Tom Cruise lột xác ấn tượng, khẳng định làm phim vì khán giả

VOV.VN - Tom Cruise vừa đánh dấu lần thứ 13 đặt chân đến Hàn Quốc để quảng bá cho tác phẩm điện ảnh mới mang tên "Digger". Không còn giữ hình mẫu quen thuộc, sự trở lại lần này hứa hẹn mang đến bước ngoặt diễn xuất táo bạo nhất trong sự nghiệp kéo dài năm thập kỷ của siêu sao Hollywood.

Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim
Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim

VOV.VN - Ở tuổi 64, khi đã có hơn 40 năm sống giữa ánh đèn Hollywood, Tom Cruise vẫn nói về điện ảnh với tâm thế của một người chưa bao giờ học xong. Từ những pha hành động tự mình thực hiện đến màn lột xác trong “Digger”, và đặc biệt là video dài 6 tiếng chia sẻ kiến thức làm phim với thế hệ trẻ, hành trình của Tom Cruise dường như chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về một ngôi sao.

Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim

Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim

VOV.VN - Ở tuổi 64, khi đã có hơn 40 năm sống giữa ánh đèn Hollywood, Tom Cruise vẫn nói về điện ảnh với tâm thế của một người chưa bao giờ học xong. Từ những pha hành động tự mình thực hiện đến màn lột xác trong “Digger”, và đặc biệt là video dài 6 tiếng chia sẻ kiến thức làm phim với thế hệ trẻ, hành trình của Tom Cruise dường như chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về một ngôi sao.

Không nhận ra Tom Cruise với tạo hình tóc bạc, bụng phệ trong phim mới
Không nhận ra Tom Cruise với tạo hình tóc bạc, bụng phệ trong phim mới

VOV.VN - Không nhận ra Tom Cruise với tạo hình tóc bạc, bụng phệ và vẻ ngoài già nua đầy ngỡ ngàng trong trailer đầu tiên của Digger – tác phẩm điện ảnh đánh dấu cái bắt tay lịch sử giữa nam tài tử và đạo diễn đoạt giải Oscar - Alejandro G. Iñárritu.

Không nhận ra Tom Cruise với tạo hình tóc bạc, bụng phệ trong phim mới

Không nhận ra Tom Cruise với tạo hình tóc bạc, bụng phệ trong phim mới

VOV.VN - Không nhận ra Tom Cruise với tạo hình tóc bạc, bụng phệ và vẻ ngoài già nua đầy ngỡ ngàng trong trailer đầu tiên của Digger – tác phẩm điện ảnh đánh dấu cái bắt tay lịch sử giữa nam tài tử và đạo diễn đoạt giải Oscar - Alejandro G. Iñárritu.

Tom Cruise gây bất ngờ với tóc bạc, bụng phệ trong vai thử thách nhất sự nghiệp
Tom Cruise gây bất ngờ với tóc bạc, bụng phệ trong vai thử thách nhất sự nghiệp

VOV.VN - Tom Cruise gây bất ngờ khi hóa thân thành Digger Rockwell với ngoại hình già nua, bụng phệ trong phim "Digger". Đạo diễn Alejandro G. Iñárritu nhận định đây là lựa chọn dũng cảm và là thử thách lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Tom Cruise gây bất ngờ với tóc bạc, bụng phệ trong vai thử thách nhất sự nghiệp

Tom Cruise gây bất ngờ với tóc bạc, bụng phệ trong vai thử thách nhất sự nghiệp

VOV.VN - Tom Cruise gây bất ngờ khi hóa thân thành Digger Rockwell với ngoại hình già nua, bụng phệ trong phim "Digger". Đạo diễn Alejandro G. Iñárritu nhận định đây là lựa chọn dũng cảm và là thử thách lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt