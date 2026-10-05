“Digger” lao dốc thảm hại: Cú ngã đau nhất sự nghiệp của Tom Cruise

“Digger” của Tom Cruise thất bại khi ra rạp bất chấp những chiến dịch quảng bá rầm rộ kéo dài từ trang bìa tạp chí GQ, các chương trình podcast đình đám cho đến màn xuất hiện gây chú ý trên Jennifer Hudson Show, sức hút vốn là bảo chứng phòng vé của Tom Cruise cũng không thể “gánh” nổi “Digger” ở phòng vé.

Tom Cruise trong phim "Digger". (Ảnh: Warner Bros)

Trong ngày ra mắt đầu tiên ra mắt tại 3.321 rạp chiếu ở Bắc Mỹ, bộ phim hài đen “Digger” dành cho người lớn của Warner Bros chỉ thu về vỏn vẹn hơn 3,3 triệu USD (đã bao gồm các suất chiếu sớm). Doanh thu cuối tuần mở màn của phim dự kiến chỉ dao động từ 7,5 đến 8 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo vốn đã rất khiêm tốn là 12 - 15 triệu USD mà phía phát hành đưa ra trước đó.

Đây được xem là bước lùi lịch sử, đánh dấu tuần công chiếu tệ hại nhất của Tom Cruise trong hai thập kỷ qua, kể từ bộ phim chiến tranh “Lions for Lambs” năm 2007 (chỉ đạt 6,7 triệu USD nhưng với ngân sách thấp hơn đáng kể so với “Digger”). Với chi phí sản xuất ban đầu được bật đèn xanh là 125 triệu USD nhưng sau đó đội lên tới 180 triệu USD do quá trình quay kéo dài, “Digger” đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ hàng chục triệu USD cho Warner Bros khi hãng phim phải chia sẻ doanh thu với các chủ rạp.

Tom Cruise và Sandra Hüller trong phim "Digger". (Ảnh: Seoju Park/Warner Bros Pictures)

Màn hóa thân thành một ông trùm dầu mỏ hói đầu, thừa cân gây ra thảm họa hình ảnh được đánh giá là bước ngoặt sáng tạo mạo hiểm của tài tử “Top Gun”. Tuy nhiên, sự thử nghiệm này lại không nhận được phản hồi tích cực. Phim hứng chịu cơn mưa lời chê từ giới chuyên môn khi chỉ đạt 51% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes, trong khi khán giả đại chúng chấm cho tác phẩm điểm CinemaScore C+ đầy thất vọng. Sự quay lưng của người hâm mộ, những người đã quá quen thuộc với hình ảnh hành động đỉnh cao của Tom Cruise, cho thấy một khoảng cách quá lớn giữa kỳ vọng nghệ thuật của ê-kíp sản xuất và thị hiếu số đông.

Tạo hình của Tom Cruise trong "Digger". (Ảnh: Warner Bros/Everett Collection)

Cú ngã của “Digger” không chỉ làm gián đoạn chuỗi thắng lợi phòng vé của Tom Cruise mà còn giáng một đòn đau vào Warner Bros. Thất bại này khép lại một năm 2026 đầy biến động của hãng phim trước khi thương vụ sáp nhập trị giá 111 tỷ USD với Paramount Skydance chính thức hoàn tất, đồng thời diễn ra ngay trong thời điểm dàn lãnh đạo mảng điện ảnh của hãng có sự xáo trộn lớn.

Dakota Johnson trong phim "Verity". (Ảnh: Alisha Wetherill/Amazon MGM Studios)

Sự ngó lơ dành cho “Digger” đã nhường khoảng trống cho các đối thủ khác bứt phá. Bộ phim kinh dị tâm lý “Verity” chuyển thể từ tiểu thuyết của Colleen Hoover đã dễ dàng chiếm vị trí số 1 phòng vé với 15,1 triệu USD trong ngày ra mắt và hướng tới mức 33,6 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Xếp ngay sau là tác phẩm zombie “Resident Evil” và bộ phim phiêu lưu “The Heart of the Beast” có sự tham gia của Brad Pitt. Thậm chí, bộ phim chính kịch độc lập “Primetime” do Robert Pattinson đóng chính cũng đạt doanh thu khả quan và nhiều khả năng sẽ vượt mặt bom tấn của Tom Cruise trong bảng xếp hạng tuần này.