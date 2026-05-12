Á hậu Thu Trúc về trường cũ tri ân thầy cô trước khi sang Ai Cập thi quốc tế

Sau khi đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Thu Trúc nhanh chóng trở về quê nhà Thanh Hóa để thăm lại trường THCS Tào Xuyên - nơi gắn bó với cô trong những năm tháng học trò. Đây cũng là hoạt động của người đẹp trước khi lên đường sang Ai Cập tham dự cuộc thi Miss Eco International 2026.

Á hậu Thu Trúc

Đồng hành cùng Thu Trúc trong chuyến trở về trường cũ có Hoa hậu Phan Kim Oanh. Xuất hiện tại buổi gặp gỡ, nàng á hậu lựa chọn hình ảnh giản dị, gần gũi. Cô nhận được sự chào đón từ ban giám hiệu, thầy cô giáo cùng đông đảo học sinh của nhà trường.

Tại chương trình giao lưu, Thu Trúc dành thời gian gặp gỡ các thầy cô từng giảng dạy mình. Người đẹp cho biết dù đã đi nhiều nơi và tham gia nhiều hoạt động, cô vẫn luôn nhớ về mái trường cũ - nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi học trò. Theo Thu Trúc, đây cũng là nơi giúp cô học những bài học đầu tiên về tri thức, sự lễ phép và lòng biết ơn.

Á hậu Thu Trúc tri ân thầy cô trước khi đi thi quốc tế.

Nàng Á hậu cũng dành nhiều thời gian trò chuyện cùng các em học sinh, truyền động lực về hành trình theo đuổi ước mơ của bản thân. Cô nhắn nhủ các em rằng hoàn cảnh không quyết định tương lai, điều quan trọng nhất chính là sự kiên trì và niềm tin vào chính mình. Những chia sẻ chân thành, gần gũi của á hậu Thu Trúc nhận được sự hưởng ứng lớn từ thầy cô và học sinh toàn trường.

Hoa hậu Phan Kim Oanh, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam (ngoài cùng bên phải)

Theo ê-kíp, lịch trình của Thu Trúc sau cuộc thi khá dày đặc. Ngay sau chuyến về Thanh Hóa, cô trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến bay sang Ai Cập vào sáng sớm 13/5 nhằm tham dự Miss Eco International 2026. Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Việc liên tục tham gia các hoạt động cộng đồng trước khi bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế cho thấy Thu Trúc đang có sự chuẩn bị cho hành trình mới của mình. Sau đăng quang, người đẹp lựa chọn trở về trường cũ, gặp lại thầy cô và học sinh quê nhà trước khi lên đường thi quốc tế.