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Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"

Chủ Nhật, 14:00, 19/07/2026
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VOV.VN - Pháp Kiều vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau tập 3 Tinh Hà "Say Hi", vượt qua nhiều gương mặt nổi bật như Dương Domic và Quang Hùng MasterD để giành quyền ưu tiên lập đội tại Livestage 2. Tập phát sóng cũng ghi dấu với loạt tình huống hài hước trong hội thao và màn tranh giành đồng đội đầy kịch tính.

Pháp Kiều trở thành cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng sau tập 3 Tinh Hà "Say Hi", qua đó giành quyền ưu tiên lựa chọn thành viên cho Livestage 2. Tập phát sóng cũng mang đến loạt tình huống hài hước trong hội thao và màn lập đội đầy cạnh tranh khi các đội trưởng phải chạy hết tốc lực để giành đồng đội mình mong muốn.

phap kieu vuot quang hung masterd, duong domic de dan dau tinh ha say hi hinh anh 1
Pháp Kiều dẫn đầu bảng xếp hạng sau tập 3, trở thành một trong sáu đội trưởng của Livestage 2.

Tập 3 của Tinh Hà "Say Hi" mở đầu bằng hội thao Champions với sự góp mặt của 24 Anh Trai. Không chỉ là chuỗi trò chơi giải trí, kết quả hội thao còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lập đội ở Livestage 2.

Các Anh Trai lần lượt trải qua nhiều thử thách như chạy tiếp sức cùng mascot, đá bóng với những bộ trang phục cồng kềnh và phần thi "Bay hoặc bơi". Những trò chơi liên tục tạo ra các tình huống bất ngờ và tiếng cười.

Ở thử thách chạy tiếp sức, Pháp Kiều cùng mascot gây chú ý khi không thể tăng tốc vì đôi giày cao gót. Thay vì cố gắng bứt phá, cả hai biến phần thi thành màn catwalk ngay trên đường đua. Trong khi đó, HURRYKNG liên tục bị các Anh Trai yêu cầu "check VAR" vì chưa tuân thủ luật chơi và phải nhận nhiều hình phạt.

Đến phần thi "Bay hoặc bơi", nhiều thành viên tỏ ra lo lắng khi nghe đến thử thách "bơi" vì sợ ảnh hưởng đến lớp trang điểm. Tuy nhiên, ban tổ chức bất ngờ công bố người chơi sẽ phải cuộn mình trong túi ngủ để di chuyển trên mặt sân giành điểm.

phap kieu vuot quang hung masterd, duong domic de dan dau tinh ha say hi hinh anh 2
Wren Evans trở thành tâm điểm khi được MC Trấn Thành hài hước bế rời khu vực thi đấu.

Ở phần thi bật xa trên thảm gai, KIMLONG gây bất ngờ với khả năng bật nhảy, còn Wren Evans trở thành tâm điểm khi được MC Trấn Thành hài hước bế rời khu vực thi đấu. Nam MC sau đó cũng trực tiếp tham gia thử sức, góp phần khuấy động không khí hội thao.

Kết thúc các phần thi, chương trình công bố bảng xếp hạng được tổng hợp từ bình chọn tại sân khấu, điểm cá nhân, điểm ca khúc được yêu thích, điểm hội thao và điểm trừ. Pháp Kiều vươn lên dẫn đầu, xếp trên WEAN và Dương Domic. Trong khi đó, bảng điểm reality ghi nhận CONGB, Quang Hùng MasterD và WEAN lần lượt giữ ba vị trí cao nhất.

phap kieu vuot quang hung masterd, duong domic de dan dau tinh ha say hi hinh anh 3

Nhờ dẫn đầu bảng xếp hạng, Pháp Kiều trở thành một trong sáu đội trưởng của Livestage 2, cùng Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CAPTAIN BOY và KIMLONG.

Nếu ở mùa trước việc lập đội diễn ra theo hình thức quen thuộc, Livestage 2 mang đến cơ chế hoàn toàn mới. Khi nhiều đội trưởng cùng muốn chọn một Anh Trai, hai người bấm chuông nhanh nhất sẽ phải bước vào phần chạy bộ để giành quyền thuyết phục thành viên về đội mình. Những người từ chối lời mời hoặc chưa được lựa chọn sẽ chuyển đến khu vực mang tên "Miền Đất Hứa", chờ cơ hội ở lượt tiếp theo.

Luật chơi mới khiến quá trình lập đội diễn ra sôi động với nhiều màn cạnh tranh nhưng không kém phần hài hước. Trước lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng, KIMLONG nhận được sự động viên từ WEAN. Nam ca sĩ chia sẻ: "Em tin KIMLONG sẽ làm mọi người bất ngờ".

phap kieu vuot quang hung masterd, duong domic de dan dau tinh ha say hi hinh anh 4
24 Anh Trai tham gia hội thao Champions trước khi bước vào phần lập đội cho Livestage 2.

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn thành viên, sáu đội hình của Livestage 2 chính thức lộ diện. Đội của Pháp Kiều gồm Vương Bình, DANG HONG HAI và Thể Thiên; Dương Domic kết hợp cùng CONGB, buitruonglinh và WEAN; Quang Hùng MasterD về chung đội với Sơn.K, Song Luân và JSOL; Wren Evans lựa chọn CODY NAM VÕ, Ali Hoàng Dương và HYO; KIMLONG đồng hành cùng HURRYKNG, Jaysonlei và DILLAN; trong khi CAPTAIN BOY kết hợp với IVAN, CoolKid và Xuân Định KY.

Bên cạnh việc hoàn thiện đội hình, sáu đội cũng lần lượt lựa chọn các bản demo để chuẩn bị cho Livestage 2. Theo thử thách của chương trình, mỗi đội sẽ kết hợp cùng một nghệ sĩ khách mời trong nước hoặc quốc tế, đồng thời xây dựng tiết mục có sự giao thoa giữa nhạc cụ quốc tế và nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Đây được xem là một trong những thử thách có quy mô và độ khó cao hơn so với các vòng thi trước, khi các đội không chỉ biểu diễn mà còn phải thể hiện tư duy sản xuất và phối khí cho phần trình diễn của mình.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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