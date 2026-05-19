  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Anh tài mới của Chông gai mùa 2: Từng biến mất 8 năm, vừa tái xuất đã gây sốt

Thứ Ba, 17:16, 19/05/2026
VOV.VN - Sau gần 8 năm vắng bóng khỏi đường đua âm nhạc, Toki Thành Thỏ bất ngờ trở thành cái tên gây chú ý khi xác nhận tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Màn tái xuất của cựu trưởng nhóm Uni5 nhanh chóng khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Sau 8 năm dài vắng bóng khỏi đường đua nghệ thuật, Toki Thành Thỏ chính thức xác nhận trở thành Anh tài tiếp theo góp mặt tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người từng theo dõi nam ca sĩ từ thời còn hoạt động cùng Uni5.

Từng là cựu trưởng nhóm Uni5 và là một trong những mảnh ghép hút fan của boyband đình đám một thời, sự rời đi của Toki Thành Thỏ cách đây gần 8 năm từng để lại nhiều tiếc nuối. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, hình ảnh chàng rapper điển trai, cá tính vẫn được khán giả nhắc nhớ.

Toki Thành Thỏ chính thức xác nhận trở thành “Anh tài” tiếp theo góp mặt tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Đánh dấu cột mốc trở lại, Toki Thành Thỏ vừa tung bộ ảnh mới mang màu sắc lãng tử, trưởng thành. Loạt hình nhanh chóng gây chú ý bởi diện mạo phong độ của nam ca sĩ sau thời gian dài kín tiếng. Đặc biệt, visual “bất biến” của anh trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Trước đó, Toki Thành Thỏ từng trải qua giai đoạn tăng cân mất kiểm soát vì áp lực cuộc sống. Tính đến hiện tại, nam ca sĩ đã giảm 9kg, lấy lại ngoại hình gần với thời điểm đỉnh cao. Đây cũng là lý do bộ ảnh tái xuất của anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, sự xuất hiện của Toki Thành Thỏ tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 còn được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình trở lại nghệ thuật. Khi thông tin tham gia chương trình được công bố, từ khóa liên quan đến nam ca sĩ nhanh chóng lọt top tìm kiếm, cho thấy sức hút của cựu thành viên Uni5 vẫn chưa hề suy giảm.

Chia sẻ về quãng thời gian vắng bóng, Toki Thành Thỏ cho biết đó không hẳn là “ở ẩn”, mà là khoảng lùi cần thiết để anh chiêm nghiệm, rèn luyện và tìm lại ngọn lửa đam mê nguyên bản với nghệ thuật. Nam ca sĩ mong muốn khi trở lại, anh sẽ là phiên bản hoàn thiện và trưởng thành hơn để đáp lại sự chờ đợi của khán giả.

Về lý do chọn Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 làm bệ phóng tái xuất, Toki Thành Thỏ cho rằng đây là chương trình âm nhạc hàng đầu, nơi tôn vinh bản lĩnh, sự cống hiến và tình anh em của các nghệ sĩ nam. Với anh, “Chông gai” là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân ở những giới hạn mới và cháy hết mình trên sân khấu.

Sự trở lại lần này cũng không phải một cuộc dạo chơi. Toki Thành Thỏ đã chính thức đầu quân về công ty quản lý mới, với định hướng hình ảnh và con đường âm nhạc rõ ràng, chuyên nghiệp hơn.

Tính đến ngày 19/5, Ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 mới chỉ chính thức công bố danh sách 25 Anh tài đầu tiên tham gia "niên khóa 2026". Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từ các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, người mẫu, MC và underground. Những cái tên đã được công bố gồm: Trịnh Thăng Bình, Will, Toki Thành Thỏ, K.O, Thơm (Nguyễn Trung Đức), Thỏ (Trần Minh Phương), Hoàng Tôn, Đông Hùng, Hà An Huy, Thái Lê Minh Hiếu, Cheng, 14 Casper, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Mew Amazing, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Tùng Mint, Lê Xuân Tiền, Phùng Minh Cương, Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng (GS Xoay) và Thái VG.

Danh sách các Anh Tài còn lại sẽ tiếp tục được nhà sản xuất hé lộ trong thời gian tới trước khi chương trình lên sóng vào tháng 6/2026

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Anh tài mới của Chông gai mùa 2 Toki Thành Thỏ Toki Thành Thỏ tái xuất Toki Thành Thỏ Chông gai mùa 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 cựu trưởng nhóm Uni5 Toki Thành Thỏ Uni5 Toki Thành Thỏ ở ẩn 8 năm Toki Thành Thỏ giảm 9kg Anh tài ở ẩn 8 năm visual Toki Thành Thỏ Toki Thành Thỏ công ty quản lý mới
5 “Anh Tài” lộ diện khiến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nóng hơn bao giờ hết
VOV.VN - Sau dàn Anh Tài đầu tiên gây sốt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục tung ra 5 gương mặt mới đầy màu sắc. Từ đạo diễn - diễn viên trăm tỷ Huỳnh Lập, giọng ca nội lực Đông Hùng đến producer Mew Amazing hay Á vương Thuận Nguyễn, mỗi nghệ sĩ đều mang theo tham vọng bứt phá và chinh phục giới hạn mới.

Giáo sư Xoay, MC Đại Nghĩa thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

VOV.VN - Sau thành công của mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức trở lại với mùa 2, nhanh chóng hé lộ 5 “anh tài” đầu tiên gồm “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền, Phùng Minh Cương và Đại Nghĩa, hứa hẹn mang đến những màn “lột xác” đa màu sắc và nhiều bất ngờ.

Ekip sản xuất “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2026 có gì mới?

VOV.VN - Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên ra mắt năm 2024 cùng chuỗi 9 concert kéo dài trong suốt 2 năm, “Anh trai vượt ngàn chông gai” chính thức trở lại trong năm 2026.

Đinh Hà Uyên Thư: Đạo diễn MV triệu views đến hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai

VOV.VN - Làm nên sự bùng nổ và hàng loạt kỷ lục của thương hiệu concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”, không thể không nhắc đến vai trò của ekip tài năng, mà người cầm trịch là đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai: Nghẹn ngào đêm chia tay tại TP.HCM

VOV.VN - Tối 7/9, tại TP.HCM, đêm diễn cuối cùng của chuỗi Anh trai vượt ngàn chông gai concert 2024 chính thức khép lại, để lại nhiều cảm xúc khó quên với hàng chục nghìn khán giả và 33 nghệ sĩ tham gia chương trình.

