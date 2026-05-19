Anh tài mới của Chông gai mùa 2: Từng biến mất 8 năm, vừa tái xuất đã gây sốt

Sau 8 năm dài vắng bóng khỏi đường đua nghệ thuật, Toki Thành Thỏ chính thức xác nhận trở thành Anh tài tiếp theo góp mặt tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người từng theo dõi nam ca sĩ từ thời còn hoạt động cùng Uni5.

Từng là cựu trưởng nhóm Uni5 và là một trong những mảnh ghép hút fan của boyband đình đám một thời, sự rời đi của Toki Thành Thỏ cách đây gần 8 năm từng để lại nhiều tiếc nuối. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, hình ảnh chàng rapper điển trai, cá tính vẫn được khán giả nhắc nhớ.

Đánh dấu cột mốc trở lại, Toki Thành Thỏ vừa tung bộ ảnh mới mang màu sắc lãng tử, trưởng thành. Loạt hình nhanh chóng gây chú ý bởi diện mạo phong độ của nam ca sĩ sau thời gian dài kín tiếng. Đặc biệt, visual “bất biến” của anh trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Trước đó, Toki Thành Thỏ từng trải qua giai đoạn tăng cân mất kiểm soát vì áp lực cuộc sống. Tính đến hiện tại, nam ca sĩ đã giảm 9kg, lấy lại ngoại hình gần với thời điểm đỉnh cao. Đây cũng là lý do bộ ảnh tái xuất của anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, sự xuất hiện của Toki Thành Thỏ tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 còn được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình trở lại nghệ thuật. Khi thông tin tham gia chương trình được công bố, từ khóa liên quan đến nam ca sĩ nhanh chóng lọt top tìm kiếm, cho thấy sức hút của cựu thành viên Uni5 vẫn chưa hề suy giảm.

Chia sẻ về quãng thời gian vắng bóng, Toki Thành Thỏ cho biết đó không hẳn là “ở ẩn”, mà là khoảng lùi cần thiết để anh chiêm nghiệm, rèn luyện và tìm lại ngọn lửa đam mê nguyên bản với nghệ thuật. Nam ca sĩ mong muốn khi trở lại, anh sẽ là phiên bản hoàn thiện và trưởng thành hơn để đáp lại sự chờ đợi của khán giả.

Về lý do chọn Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 làm bệ phóng tái xuất, Toki Thành Thỏ cho rằng đây là chương trình âm nhạc hàng đầu, nơi tôn vinh bản lĩnh, sự cống hiến và tình anh em của các nghệ sĩ nam. Với anh, “Chông gai” là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân ở những giới hạn mới và cháy hết mình trên sân khấu.

Sự trở lại lần này cũng không phải một cuộc dạo chơi. Toki Thành Thỏ đã chính thức đầu quân về công ty quản lý mới, với định hướng hình ảnh và con đường âm nhạc rõ ràng, chuyên nghiệp hơn.

Tính đến ngày 19/5, Ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 mới chỉ chính thức công bố danh sách 25 Anh tài đầu tiên tham gia "niên khóa 2026". Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi bật từ các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, người mẫu, MC và underground. Những cái tên đã được công bố gồm: Trịnh Thăng Bình, Will, Toki Thành Thỏ, K.O, Thơm (Nguyễn Trung Đức), Thỏ (Trần Minh Phương), Hoàng Tôn, Đông Hùng, Hà An Huy, Thái Lê Minh Hiếu, Cheng, 14 Casper, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Mew Amazing, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Tùng Mint, Lê Xuân Tiền, Phùng Minh Cương, Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng (GS Xoay) và Thái VG.

Danh sách các Anh Tài còn lại sẽ tiếp tục được nhà sản xuất hé lộ trong thời gian tới trước khi chương trình lên sóng vào tháng 6/2026