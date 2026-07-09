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Anh Tú đóng cặp mỹ nhân Gen Z, kể chuyện tình dang dở trong MV mới

Thứ Năm, 14:44, 09/07/2026
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VOV.VN - Sau hơn 3 năm không có dự án âm nhạc được đầu tư riêng, Anh Tú trở lại với MV "Lần này anh buông". Nam ca sĩ cho biết anh chờ đến khi thực sự có một sản phẩm ưng ý thay vì ra nhạc theo đúng thời điểm.

Hơn ba năm kể từ lần gần nhất giới thiệu một dự án âm nhạc cá nhân, Anh Tú trở lại với "Lần này anh buông". Sự tái xuất diễn ra sau quãng thời gian nam ca sĩ duy trì sức hút qua các chương trình truyền hình, đặc biệt là chiến thắng tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với mascot Voi Bản Đôn.

anh tu dong cap my nhan gen z, ke chuyen tinh dang do trong mv moi hinh anh 1
Anh Tú trở lại với dòng nhạc pop ballad sau hơn 3 năm không thực hiện dự án âm nhạc riêng.

Chia sẻ về khoảng thời gian vắng bóng ở đường đua Vpop, Anh Tú cho biết anh không muốn trở lại chỉ vì nghĩ đã đến lúc phải ra nhạc, mà muốn chờ đến khi có một dự án khiến bản thân và ê-kíp thực sự hài lòng.

"Hơn 3 năm qua, tôi vẫn hát, vẫn đứng trên sân khấu và vẫn được khán giả yêu thương ở rất nhiều dự án khác nhau, cả trong lẫn ngoài nước. Nhưng một sản phẩm âm nhạc chính thức thì cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi không muốn trở lại chỉ vì suy nghĩ đã đến lúc phải ra nhạc, mà muốn trở lại bằng một sản phẩm mà bản thân và ekip thực sự ưng ý.

anh tu dong cap my nhan gen z, ke chuyen tinh dang do trong mv moi hinh anh 2

Sau những hành trình mới và nhiều thử nghiệm, tôi nhận ra pop ballad vẫn là nơi mình có thể kể những câu chuyện bằng cảm xúc chân thật nhất. 'Lần này anh buông' không phải là sự quay lại với vùng an toàn, mà là sự trở về với điều mình làm tốt nhất và cũng là điều khán giả đã luôn yêu thương ở Anh Tú", nam ca sĩ chia sẻ.

"Lần này anh buông" là sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hưng, đánh dấu sự kết hợp đầu tiên giữa hai nghệ sĩ. Trở về với dòng nhạc pop ballad từng làm nên dấu ấn của mình, Anh Tú lựa chọn cách thể hiện tiết chế hơn so với nhiều ca khúc trước đây. Thay vì đẩy cảm xúc lên cao trào, anh kể câu chuyện bằng giọng hát nhẹ nhàng, tập trung vào tâm trạng của một người vẫn còn yêu nhưng quyết định học cách buông bỏ sau đổ vỡ.

anh tu dong cap my nhan gen z, ke chuyen tinh dang do trong mv moi hinh anh 3

Ca khúc không xoáy vào những lời trách móc hay oán trách sau chia tay mà khắc họa quá trình chấp nhận và bước tiếp. Theo nội dung bài hát, "buông" không đồng nghĩa với quên hay hết yêu, mà là giữ lại những ký ức đẹp để tiếp tục trưởng thành sau một mối quan hệ đã khép lại.

MV do đạo diễn Khương Vũ thực hiện với lối kể chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Trong phim ngắn âm nhạc này, Anh Tú vào vai một chàng trai tình cờ gặp cô gái do Ceri Thu Hà thủ vai tại một tiệm bowling. Từ cuộc gặp gỡ ấy, cả hai bước vào một mối tình nhiều kỷ niệm trước khi chia tay.

 

Sau khi người con gái rời đi, chàng trai vẫn giữ những thói quen mà cả hai từng cùng vun đắp, vẫn tìm về những địa điểm quen thuộc như một cách lưu giữ ký ức. Câu chuyện khép lại bằng một đoạn kết mở, để người xem tự lý giải liệu đó là khởi đầu của một cuộc hội ngộ hay chỉ là khoảnh khắc hai con người thực sự học cách buông bỏ quá khứ.

Sự trở lại với "Lần này anh buông" cũng đánh dấu việc Anh Tú quay về với dòng nhạc ballad sau nhiều năm tập trung cho các hoạt động biểu diễn và chương trình truyền hình. Nam ca sĩ cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các dự án âm nhạc trong thời gian tới.

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Anh Tú hóa thân Voi Bản Đôn kỷ niệm 1 năm đăng quang Ca sĩ mặt nạ

VOV.VN - Mới đây, Anh Tú đã kỉ niệm tròn 1 năm ngày anh đăng quang ngôi vị Quán quân The Masked Singer mùa 2 theo cách vô cùng đặc biệt. Theo đó, anh đã “mượn” NSX chính bộ mascot Voi Bản Đôn để tham quan Thảo Cầm Viên, theo cách anh hài hước gọi là “trở về với môi trường tự nhiên của mình”.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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