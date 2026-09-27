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Bất ngờ tung album gồm 4 ca khúc mới, Taylor Swift phá vỡ loạt kỷ lục trên Spotify

Chủ Nhật, 08:00, 27/09/2026
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VOV.VN - Taylor Swift lại một lần nữa khiến làng giải trí toàn cầu dậy sóng khi bất ngờ trình làng phiên bản mở rộng “The Life of a Showgirl: The Encore” với 4 ca khúc hoàn toàn mới. Sự trở lại đầy ngẫu hứng này không chỉ tiếp nối hào quang rực rỡ của dự án gốc mà còn lập tức “xô đổ” kỷ lục của Spotif.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra mắt, sức hút từ các bản phối mới đã đưa đĩa đơn “Patient Zero” của Taylor Swift trở thành ca khúc của một nghệ sĩ nữ có lượt nghe trong ngày cao nhất trên Spotify tính từ đầu năm 2026 đến nay. Cùng với cơn sốt lan tỏa mạnh mẽ từ cả 4 bài hát gồm “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” và “Babylon”, bản thân Taylor Swift cũng chính thức vươn lên nắm giữ kỷ lục nữ nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trong một ngày trên nền tảng trực tuyến lớn nhất hành tinh này. Thành tích ấn tượng đó tiếp tục kéo dài chuỗi kỷ lục huy hoàng từ album gốc “The Life of a Showgirl”, dự án từng đi vào lịch sử Spotify khi trở thành album đầu tiên chiếm trọn toàn bộ top 10 bảng xếp hạng toàn cầu trong 5 ngày liên tiếp.

bat ngo tung album gom 4 ca khuc moi, taylor swift pha vo loat ky luc tren spotify hinh anh 1
Nữ hoàng nhạc Pop Taylor Swift. (Ảnh: Variety)

Chia sẻ trên trang cá nhân về nguồn cảm hứng thực hiện dự án, Taylor Swift bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước tình yêu to lớn mà công chúng dành cho album gốc khi album tròn một tuổi. Giọng ca hàng đầu tiết lộ cả 4 ca khúc mới đều được hoàn thiện trong chuyến làm việc tại Thụy Điển cùng bộ đôi nhà sản xuất kỳ cựu Max Martin và Shellback, những người từng góp phần nhào nặn nên hàng loạt bản hit kinh điển trong sự nghiệp của cô. Nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng những giai điệu này được sinh ra hoàn toàn từ lòng biết ơn chân thành trước sự đón nhận nhiệt thành của khán giả.

Mỗi ca khúc trong phiên bản mở rộng “The Life of a Showgirl: The Encore” đều mang một màu sắc âm nhạc riêng biệt và chứa đựng nhiều thông điệp thú vị. Trong đó, “Cleveland!” nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi nhất trên các diễn đàn mạng xã hội khi người hâm mộ nhận ra tựa đề bài hát là một lời nhắn gửi vô cùng ngọt ngào hướng về quê nhà cầu thủ Travis Kelce tại bang Ohio, vị hôn phu của nữ ca sĩ.

bat ngo tung album gom 4 ca khuc moi, taylor swift pha vo loat ky luc tren spotify hinh anh 2
Bìa album “The Life of a Showgirl: The Encore” của Taylor Swift. (Ảnh: Variety)

“Patient Zero”, đĩa đơn chủ đạo của album “The Life of a Showgirl: The Encore” lại mang đến góc nhìn sâu lắng trong cách kể chuyện, trong khi “Pink Clouding” gợi mở không gian cảm xúc bồng bềnh tinh tế, còn “Babylon” thể hiện sự phá cách đầy tham vọng trong chất liệu âm thanh pop đương đại. Tất cả cùng khắc họa trọn vẹn những góc nhìn chân thật và sâu sắc phía sau ánh hào quang sân khấu rực rỡ.

Màn tái xuất này được đánh giá là bước đi tính toán vô cùng kỹ lưỡng khi diễn ra ngay trước thềm các lễ trao giải âm nhạc lớn cuối năm. Bên cạnh việc tung ra các bài hát mới, Taylor Swift cũng chuẩn bị ra mắt MV cho ca khúc “Opalite” với sự góp mặt của dàn sao Hollywood đắt giá như Dakota Johnson và Colin Farrell tại lễ trao giải MTV VMAs tới đây, nơi cô chính thức được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng đặc biệt dành cho những đóng góp xuất sắc trong vai trò đạo diễn hình ảnh. Với việc liên tục gặt hái thành công và thiết lập kỷ lục mới, Taylor Swift một lần nữa khẳng định sức sáng tạo không giới hạn cùng vị thế khó lay chuyển trong làng nhạc quốc tế.

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“The Life of a Showgirl: The Encore”: Món quà từ lòng biết ơn của Taylor Swift

VOV.VN - Không có gì đáng ngạc nhiên khi bài hát “Patient Zero” mà Taylor Swift công bố ngày 22/9 không phải là một đĩa đơn hay bản phát hành một lần. Ngôi sao nhạc pop đã thông báo về một album mới bao gồm ca khúc này một ngày sau đó. Taylor Swift tiết lộ, album bao gồm bốn bài hát mới sẽ được phát hành vào ngày 25/9.

Thư Vũ/VOV.VN
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