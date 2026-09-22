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Taylor Swift được vinh danh với giải thưởng mới tại MTV VMAs

Thứ Ba, 09:52, 22/09/2026
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VOV.VN - Taylor Swift sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận MTV VMA Artist Director Honors, giải thưởng mới dành cho những nghệ sĩ có dấu ấn đặc biệt trong việc kể chuyện bằng hình ảnh.

MTV và CBS vừa công bố Taylor Swift là chủ nhân đầu tiên của Artist Director Honors tại MTV VMAs 2026. Giải thưởng ghi nhận những nghệ sĩ không chỉ tạo nên âm nhạc mà còn trực tiếp mở rộng ngôn ngữ hình ảnh của các video và dự án điện ảnh.

Trong nhiều năm, Taylor Swift ngày càng tham gia sâu vào quá trình đạo diễn và xây dựng hình ảnh cho âm nhạc. Từ “The Man”, “cardigan”, “willow” đến “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” hay “Fortnight”, cô tạo nên những thế giới hình ảnh giàu chi tiết, thường xuyên kết nối các câu chuyện và cài cắm những dấu hiệu để khán giả khám phá.

“Qua các tác phẩm của mình, Swift mang đến cách kể chuyện ngày càng mở rộng, với những câu chuyện liên kết, thế giới điện ảnh và các chi tiết lặp lại”, MTV và CBS nhận định.

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Taylor Swift sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải MTV VMA Artist Director Honors tại lễ trao giải năm 2026.

Danh hiệu mới cũng đến vào thời điểm Swift tiếp tục là tâm điểm của VMAs 2026. Cô nhận 9 đề cử, trong đó có Nghệ sĩ của năm và Video của năm với “The Fate of Ophelia”, chỉ đứng sau Madonna với 11 đề cử.

Với Artist Director Honors, MTV không chỉ tôn vinh một ca sĩ mà còn ghi nhận vai trò của Taylor Swift phía sau máy quay – nơi cô biến những ca khúc thành những câu chuyện có hình ảnh, không gian và thế giới riêng.

Lễ trao giải MTV VMAs 2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, 27/9/2026, tại Peacock Theater, Los Angeles (Mỹ).

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Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim

VOV.VN - Ở tuổi 64, khi đã có hơn 40 năm sống giữa ánh đèn Hollywood, Tom Cruise vẫn nói về điện ảnh với tâm thế của một người chưa bao giờ học xong. Từ những pha hành động tự mình thực hiện đến màn lột xác trong “Digger”, và đặc biệt là video dài 6 tiếng chia sẻ kiến thức làm phim với thế hệ trẻ, hành trình của Tom Cruise dường như chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về một ngôi sao.

Hải Hà/VOV.VN
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