Ryan Gosling tái định nghĩa chính mình với “Project Hail Mary”

Sau nhiều năm gắn liền với những vai diễn mang màu sắc nội tâm, Ryan Gosling đang cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp với “Project Hail Mary” (tựa Việt: Thoát Khỏi Tận Thế). Không chỉ là một bom tấn khoa học viễn tưởng quy mô lớn, dự án này còn được xem như một phép thử quan trọng cho năng lực diễn xuất của Gosling, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong cách anh lựa chọn vai diễn và định vị bản thân trong giai đoạn mới của sự nghiệp.

Ryan Gosling trong tạo hình Ryland Grace, một nhân vật bình thường bị đặt vào nhiệm vụ cứu Trái Đất.

Từ “chàng thơ” đến hình tượng người gánh trách nhiệm

“Project Hail Mary” đặt trong bối cảnh Trái Đất đứng trước nguy cơ sụp đổ khi Mặt Trời suy yếu bất thường do sự xuất hiện của những sinh vật có khả năng hấp thụ năng lượng. Trước tình thế khẩn cấp, một chương trình khoa học quốc tế được triển khai nhằm tìm ra giải pháp cứu lấy hệ Mặt Trời.

Nhân vật trung tâm Ryland Grace – một giáo viên khoa học trung học bất ngờ được lựa chọn cho nhiệm vụ mang tính sống còn: thực hiện hành trình không gian đến một hệ sao xa xôi để tìm ra lời giải. Từ một cá nhân bình thường, Grace bị đẩy vào hoàn cảnh phi thường, nơi mọi quyết định đều gắn liền với vận mệnh nhân loại.

Điểm đáng chú ý của bộ phim không nằm ở việc “giải cứu thế giới” theo mô-típ quen thuộc, mà ở quá trình nhân vật đối diện với nỗi sợ, sự hoài nghi bản thân và khả năng thích nghi trong điều kiện cực hạn. Hành trình bên ngoài trở thành phép ẩn dụ cho hành trình nội tâm, nơi con người buộc phải tự định nghĩa lại chính mình.

Ryan Gosling trong "Project Hail Mary" thể hiện sự chuyển mình sang dòng phim khoa học viễn tưởng quy mô lớn.

Sự dịch chuyển hình tượng khỏi vùng an toàn

Trong giai đoạn trước, Gosling thường gắn với những vai diễn giàu chất trữ tình và kiểm soát cảm xúc như trong “La La Land” hay “First Man”. Những vai này góp phần xây dựng hình ảnh một diễn viên có phong thái trầm lặng, thiên về nội tâm và mang tính lý tưởng hóa.

Tuy nhiên, với “Project Hail Mary”, Gosling lựa chọn một hướng đi khác. Nhân vật Ryland Grace không phải kiểu anh hùng toàn năng mà là một con người bình thường, có phần do dự, thậm chí hoài nghi năng lực của chính mình. Sự thiếu hoàn hảo này khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn, đồng thời đặt Gosling vào một không gian biểu đạt khác biệt so với những vai trước đây.

Sự thay đổi này có thể được xem là một bước dịch chuyển có chủ đích: từ hình tượng “đẹp – chuẩn – kiểm soát” sang một dạng nhân vật mang tính đời thường, nơi sự mong manh và giới hạn của con người được đặt ở trung tâm.

Ryan Gosling với ngôn ngữ cơ thể tối giản, nhấn mạnh sự tinh tế trong từng chuyển động nhỏ.

Diễn xuất trong trạng thái đơn độc: Thử thách và kiểm soát

Một trong những đặc điểm nổi bật của “Project Hail Mary” là cấu trúc gần như xoay quanh một nhân vật duy nhất trong phần lớn thời lượng phim. Điều này biến Gosling thành trung tâm cảm xúc tuyệt đối của tác phẩm.

Trong điều kiện thiếu vắng tương tác trực tiếp với các nhân vật khác, diễn xuất của Gosling được triển khai thông qua ba lớp chính: Ngôn ngữ cơ thể với những chuyển động tối giản nhưng có chủ đích; Các đoạn độc thoại mang tính tự phản chiếu và xử lý thông tin nội tâm và sự chuyển biến tâm lý theo từng giai đoạn thay vì bùng nổ đột ngột.

Thay vì đẩy cảm xúc theo hướng kịch tính, Gosling lựa chọn tiết chế và duy trì nhịp điệu ổn định. Những khoảng lặng, những phản ứng nhỏ và sự thay đổi tinh vi trong biểu cảm trở thành công cụ chính để xây dựng chiều sâu nhân vật.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với một cấu trúc phim thiên về trải nghiệm cá nhân, nơi sự đơn độc không chỉ là bối cảnh vật lý mà còn là trạng thái tâm lý xuyên suốt.

Ryan Gosling cho thấy sự thay đổi hình tượng từ các vai nội tâm sang vai diễn mang tính hành động và sinh tồn.

Khoa học viễn tưởng như một không gian nhân học

So với các tác phẩm cùng thể loại như “Interstellar” hay “The Martian” thì “Project Hail Mary” không đặt trọng tâm vào việc mở rộng quy mô hay phô diễn kỹ xảo, mà tập trung vào việc khám phá con người trong hoàn cảnh giới hạn.

Cấu trúc phim kết hợp giữa hành trình tuyến tính và các lớp hồi tưởng, giúp khán giả dần tiếp cận thông tin và hiểu rõ hơn về nhân vật chính. Trục nội dung không chỉ là nhiệm vụ mang tính khoa học, mà còn là quá trình nhận diện bản thân thông qua các câu hỏi mang tính hiện sinh: con người là ai khi bị đặt trong điều kiện cô lập tuyệt đối, và họ sẵn sàng hy sinh điều gì để tồn tại hoặc cứu lấy người khác.

Chính sự kết hợp giữa yếu tố giải trí và chiều sâu tư tưởng đã giúp bộ phim vượt ra khỏi khuôn khổ của một tác phẩm thuần kỹ xảo, trở thành một không gian để phản ánh những vấn đề căn bản của con người.

Ryan Gosling đại diện cho bước chuyển nghề nghiệp rõ nét, từ “chàng thơ” sang hình tượng người gánh vác trong điện ảnh hiện đại.

Gosling và giấc mơ Oscar còn dang dở

Dù đã nhiều lần được đề cử nhưng chưa từng chiến thắng tại Oscar, Gosling đang đứng trước một cơ hội đáng chú ý với vai diễn lần này. Khác với những vai trước đó, Ryland Grace đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật diễn xuất tinh tế và khả năng duy trì cảm xúc trong thời lượng dài.

Nếu phim đạt được thành công cả về thương mại lẫn phê bình, đây có thể là một trong những vai diễn giúp Gosling tiến gần hơn tới tượng vàng danh giá. Đặc biệt, trong bối cảnh Viện Hàn lâm ngày càng cởi mở với các tác phẩm thuộc dòng phim thể loại, những dự án sci-fi có chiều sâu như “Project Hail Mary” hoàn toàn có khả năng trở thành ứng viên nổi bật.

Ryan Gosling trong phim, phản ánh trạng thái cô lập và áp lực tâm lý của nhân vật.

Ở góc độ nghề nghiệp, vai Ryland Grace cho thấy một bước đi đáng chú ý của Gosling trong việc mở rộng biên độ diễn xuất. Thay vì tiếp tục khai thác những hình tượng quen thuộc, anh lựa chọn một vai diễn có tính “gánh vác”, đòi hỏi khả năng duy trì cảm xúc trong thời lượng dài và xử lý nội tâm trong điều kiện hạn chế tương tác.

“Project Hail Mary: Thoát Khỏi Tận Thế” không đơn thuần là một bom tấn khoa học viễn tưởng, mà còn là dấu mốc cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy nghệ thuật của Ryan Gosling. Từ việc duy trì một hình tượng quen thuộc, anh đang chủ động bước sang những lựa chọn mang tính thử thách cao hơn, nơi nhân vật không còn là biểu tượng hoàn hảo mà trở thành đại diện cho những giới hạn và nỗ lực của con người.

Trong bức tranh rộng hơn, bộ phim cũng phản ánh xu hướng của điện ảnh đương đại: khoa học viễn tưởng không chỉ là không gian của công nghệ và kỹ xảo, mà ngày càng trở thành nơi để kể những câu chuyện về con người, với tất cả sự mong manh, nghi ngờ và khát vọng tồn tại.