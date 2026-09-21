BTC "Anh trai vượt ngàn chông gai" nhận lỗi sau tranh cãi thiết kế giống Gucci

Sau khi tiết mục “Chuyện chàng cô đơn” của Nhà Lục Lạc lên sóng ngày 19/9, phần thiết kế cổng cưới trên sân khấu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên mạng xã hội, một số khán giả chỉ ra chi tiết tạo hình này có nhiều điểm tương đồng với mẫu thiệp mời của Gucci được giới thiệu từ năm 2017, tức 9 năm trước.

Trước những phản hồi về vấn đề bản quyền, Ban Tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã chính thức lên tiếng. Phía chương trình xác nhận sự cố vi phạm bản quyền đối với mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của Gucci được sử dụng trong tiết mục “Chuyện chàng cô đơn”.

“BTC xin nhận trách nhiệm cao nhất trong quy trình kiểm duyệt nội dung, hình ảnh trước khi phát sóng”, thông báo nêu.

Thiết kế cổng cưới trong tiết mục “Chuyện chàng cô đơn” bị cộng đồng mạng phát hiện có nhiều điểm tương đồng với mẫu thiệp mời Gucci năm 2017.

Ban Tổ chức cho biết sự cố không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu bị vi phạm mà còn làm tổn hại đến niềm tin của khán giả. Chương trình đồng thời gửi lời xin lỗi tới các Anh Tài Nhà Lục Lạc khi những nỗ lực và tâm huyết chuyên môn của họ bị ảnh hưởng bởi sai sót ở khâu mỹ thuật và kiểm duyệt.

“Đặc biệt, Ban Tổ chức vô cùng xin lỗi các Anh Tài Nhà Lục Lạc, khi những nỗ lực và tâm huyết chuyên môn của các anh bị ảnh hưởng bởi sai sót từ khâu mỹ thuật và kiểm duyệt của ê-kíp”, phía chương trình cho biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Tổ chức cho biết đã làm việc với các bên liên quan và thống nhất phương án xử lý.

Theo đó, chương trình đang liên hệ với Gucci để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến bản quyền theo đúng quy định.

Ban biên tập cũng đang tiến hành rà soát và biên tập lại những hình ảnh vi phạm trong tiết mục đã phát sóng. Phía chương trình cho biết quá trình xử lý kỹ thuật cần thời gian và có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của khán giả khi theo dõi chương trình.

Ban Tổ chức đồng thời khẳng định sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời thắt chặt toàn bộ quy trình kiểm duyệt bản quyền đối với các tiết mục còn lại để tránh lặp lại sự cố tương tự.

“Chúng tôi ghi nhận mọi lời góp ý, phê bình thẳng thắn và xem đây là bài học đắt giá trong công tác tổ chức sản xuất và quản lý của mình”, Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Các Anh Tài Nhà Lục Lạc được BTC và Giám đốc Nghệ thuật khẳng định không liên quan đến quá trình thiết kế gây tranh cãi.

Cùng thời điểm, Vĩ Khang - Giám đốc Nghệ thuật của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - cũng lên tiếng nhận trách nhiệm liên quan đến phần thiết kế cổng cưới trong tiết mục “Chuyện chàng cô đơn”.

Theo Vĩ Khang, với mong muốn tạo nên một sân khấu mang hình ảnh cổng cưới theo phong cách pop-up paper theatre, anh đã tìm kiếm và tham khảo nhiều nguồn hình ảnh để phát triển thiết kế.

“Trong quá trình thực hiện, mình đã sử dụng thiết kế của một mẫu thiệp mời của Gucci 2017 làm cơ sở tham khảo và phát triển cho phần hình ảnh trang trí sân khấu. Tuy nhiên, phần artwork đã dùng cho chi tiết tạo hình đã đi quá giới hạn của việc tham khảo mà trở thành một phần sao chép, trong khi mình chưa xin được quyền sử dụng các chi tiết thiết kế”, Vĩ Khang cho biết.

Giám đốc Nghệ thuật của chương trình thừa nhận: “Đây là sai sót nghiêm trọng về tác quyền tác phẩm. Vĩ Khang nghiêm túc nhận trách nhiệm thuộc về mình trong việc nghiên cứu và kiểm duyệt thiết kế với team Art”.

Vĩ Khang đồng thời khẳng định các Anh Tài Nhà Lục Lạc hoàn toàn không liên quan đến quá trình thiết kế này.

“Sai sót này của mình đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến công sức, tâm huyết của các Anh Tài Nhà Lục Lạc - những người hoàn toàn không liên quan đến quá trình thiết kế này - cũng như uy tín của Ban Tổ chức, các ê-kíp cộng sự và niềm tin từ phía khán giả”, anh chia sẻ.

Vĩ Khang gửi lời xin lỗi tới nhà sáng tạo của thương hiệu Gucci, Ban Tổ chức và ê-kíp chương trình, các Anh Tài Nhà Lục Lạc cùng khán giả. Anh cho biết đang liên hệ với đại diện thương hiệu để gửi lời xin lỗi chính thức và phối hợp xử lý các vấn đề bản quyền theo quy định.

Đồng thời, Vĩ Khang cho biết đang phối hợp với nhà sản xuất rà soát, chỉnh sửa hoặc thay thế các hình ảnh vi phạm trong các bản ghi hình trên những nền tảng phát sóng chính thức.

“Đây là một bài học rất lớn đối với mình trong quá trình làm nghề. Mình sẽ nghiêm túc điều chỉnh quy trình kiểm tra nguồn tham khảo và bản quyền để tránh lặp lại những thiếu sót tương tự trong tương lai”, Vĩ Khang cho biết.