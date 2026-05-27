BTS, Twice, Katseye và Kpop Demon Hunters “thống trị” lễ trao giải AMAs 2026

Thứ Tư, 06:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BTS, Twice, Katseye và “Kpop Demon Hunters” là những đại diện K-pop đã có một trong những màn trình diễn mạnh mẽ nhất từ trước đến nay tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ lần thứ 52 – AMAs 2026, giành được 11 giải thưởng, chiến thắng ở mọi hạng mục có đề cử các nghệ sĩ K-pop hoặc nội dung liên quan đến K-pop.

BTS, Twice, Katseye và Kpop Demon Hunters là những đại diện K-pop đã “thống trị” lễ trao giải AMAs 2026 được tổ chức vào tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas. Lễ trao giải đã chứng kiến ​​các nghệ sĩ và dự án K-pop chiến thắng ở nhiều hạng mục chính, bao gồm các giải nghệ sĩ của năm, bài hát của năm, nghệ sĩ mới của năm và video âm nhạc xuất sắc nhất, làm nổi bật tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của K-pop trong dòng nhạc chính thống toàn cầu.

Giải Âm nhạc Mỹ chủ yếu dựa trên các chỉ số về sự tương tác của người hâm mộ như lượt stream, doanh số bán đĩa, doanh thu tour diễn và bình chọn của người hâm mộ. Giới chuyên gia trong ngành nhận định kết quả AMA năm nay phản ánh mạnh mẽ sức mạnh toàn cầu và tầm ảnh hưởng thương mại của cộng đồng người hâm mộ K-pop.

Nhóm nhạc BTS phát biểu trên sân khấu Lễ trao giải AMAs 2026. (Ảnh: Getty Images)

BTS là một trong những người chiến thắng lớn nhất tại AMAs 2026 khi giành giải Nghệ sĩ của năm (giải thưởng cao nhất của lễ trao giải). Nhóm cũng giành giải Bài hát của mùa hè với ca khúc “Swim” và giải Nghệ sĩ nam K-pop xuất sắc nhất.

Những chiến thắng gần đây nhất của BTS đến chưa đầy ba tháng sau khi phát hành album phòng thu thứ năm “Arirang”, đánh dấu sự trở lại đầy đủ đầu tiên của nhóm sau khi cả bảy thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 6/2025.

BTS giành giải Nghệ sĩ của năm tại Lễ trao giải AMAs 2026. (Ảnh: Reuters)

Đối đầu và mạnh mẽ vượt qua những ứng cử viên khác như Taylor Swift, Bruno Mars, Lady Gaga và Bad Bunny trong một trong những hạng mục cạnh tranh nhất của lễ trao giải, chiến thắng của BTS đã khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu bền vững của nhóm. Đây cũng là chiến thắng thứ hai của BTS ở hạng mục Nghệ sĩ của năm tại AMAs, sau chiến thắng lịch sử đầu tiên vào năm 2021, khi nhóm cũng cạnh tranh với Swift ở cùng hạng mục.

Việc BTS giành giải Nghệ sĩ của năm mang ý nghĩa biểu tượng vì nó cho thấy các nhóm nhạc K-pop không còn chỉ cạnh tranh trong các hạng mục K-pop.

Katseye giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm tại AMas 2026. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Katseye nổi lên như một trong những nghệ sĩ đột phá khi giành các giải Nghệ sĩ mới của năm, Nghệ sĩ nhạc pop đột phá và Video âm nhạc xuất sắc nhất cho ca khúc “Gnarly”. Nhóm cũng đã trình diễn ca khúc “Pinky Up” tại Lễ trao giải AMAs 2026 và nhận được tràng pháo tay tưởng như không dứt. Ca khúc mới này cũng gặt hái được thành công toàn cầu khi đạt vị trí thứ 76 trên Billboard Hot 100 vào ngày 23/5.

Tiếp theo là những thành công tưởng như còn chưa dừng lại đến từ bộ phim “Kpop Demon Hunters” của Netflix. Ca khúc “Golden” của nhóm nhạc nữ hư cấu Huntrix đã mở màn cho chiến thắng đầu tiên của thể loại này tại lễ trao giải AMAs 2026 với giải Bài hát của năm và tiếp tục giành được các giải thưởng ở hạng mục Trình diễn giọng hát xuất sắc nhất và Bài hát nhạc pop xuất sắc nhất. Bản thân bộ phim cũng giành được giải Nhạc phim xuất sắc nhất.

Katseye biểu diễn trên sân khấu Lễ trao giải AMAs 2026. (Ảnh: Getty Images)

Tiếp nối các thành công của K-pop tại Lễ trao giải AMAs 2026, nhóm nhạc nữ Twice đã giành giải Nghệ sĩ nữ K-pop xuất sắc nhất, bổ sung thêm một giải thưởng lớn nữa tại Mỹ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đang diễn ra của nhóm.

Twice đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh như Aespa, Blackpink, Illit và Le Sserafim trong một trong những hạng mục được theo dõi sát sao nhất của lễ trao giải. Chiến thắng đánh dấu chiếc cúp đầu tiên của Twice tại AMAs, mặc dù nhóm đã từng được đề cử vào năm 2022.

Rei Ami (trái) và Ejae tạo dáng trong phòng họp báo với giải thưởng Bài hát của năm cho ca khúc “Golden” tại Lễ trao giải AMAs 2026. (Ảnh: AFP)

Sau chiến thắng, Twice đã chia sẻ một thông điệp thông qua tài khoản X chính thức của mình, gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ của nhóm, được biết đến với tên gọi Once: “Cảm ơn rất nhiều đến tất cả các Once đã bình chọn cho chúng tôi và giúp điều này trở thành hiện thực. Chúng tôi thực sự không thể làm được điều này nếu không có các bạn! Triệu lời cảm ơn và tất cả tình yêu của chúng tôi dành cho các bạn”.

Chiến thắng này đến trong bối cảnh Twice đang tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “This Is For”, bắt đầu từ Incheon và kéo dài 78 buổi diễn tại 43 thành phố trên toàn thế giới. Đây cũng là chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Twice.

BTS vượt Taylor Swift và Bruno Mars, thắng lớn tại AMAs 2026

VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop BTS tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu khi giành giải Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm) tại American Music Awards diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), đánh dấu chiến thắng thứ hai của nhóm ở hạng mục cao quý nhất lễ trao giải.

Thư Vũ/VOV.VN
Las Vegas nhuộm đỏ vì BTS: Quyền lực chưa từng có của K-pop
VOV.VN - Sau 4 năm vắng bóng tại American Music Awards, BTS trở lại với tham vọng thắng lớn và tour diễn “Arirang” gây bùng nổ toàn cầu. Không chỉ cháy vé concert, nhóm còn biến cả Las Vegas thành “thành phố BTS”, cho thấy K-pop giờ đã vượt khỏi âm nhạc để trở thành quyền lực văn hóa thế giới.

Tân binh K-pop SAINT SATINE gặp rắc rối vì “cô nàng xấu tính” trước khi ra mắt
VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop tân binh SAINT SATINE của HYBE đang hứng chịu chỉ trích dữ dội sau khi các đoạn clip lan truyền trên mạng làm dấy lên cáo buộc "thành viên Lexie có thái độ lạnh nhạt với Sakura".

Jungkook của BTS lập kỷ lục mới cho K-Pop khi đạt hàng tỷ lượt stream trên Spotify
VOV.VN - Thành viên Jungkook của nhóm BTS đã vượt mốc 10,5 tỷ lượt stream trên Spotify (tính trên tất cả các nền tảng), trở thành nghệ sĩ châu Á đạt được cột mốc này nhanh nhất và là nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đạt mốc này.

Phim hoạt hình về idol K-pop săn quỷ được dự đoán thắng Oscar
VOV.VN - Bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” đang thu hút nhiều chú ý khi nhận hai đề cử tại Oscar 2026, gồm Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc hay nhất với bài hát “Golden”. Tác phẩm kết hợp yếu tố K-pop và giả tưởng, đồng thời đạt nhiều thành tích nổi bật về lượt xem lẫn giải thưởng quốc tế.

“Liệu có ai nhớ đến chúng tôi không?”: BTS trả lời bằng sự trở lại chấn động K-pop
VOV.VN - Sau gần 4 năm vắng bóng, BTS trở lại bằng show diễn hoành tráng tại Gwanghwamun Square, biến concert thành một sự kiện toàn cầu. Không chỉ là màn comeback, đây còn là lời khẳng định vị thế, sức ảnh hưởng và khả năng định nghĩa lại K-pop của nhóm.

