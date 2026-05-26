BTS vượt Taylor Swift và Bruno Mars, thắng lớn tại AMAs 2026

Giải thưởng Nghệ sĩ của năm là giải thưởng cao quý nhất tại American Music Awards (AMAs). Tại sân khấu MGM Grand Garden Arena, BTS vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Bad Bunny, Bruno Mars và Taylor Swift để chiến thắng. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm trở lại AMAs sau 5 năm. Ngoài giải thưởng lớn nhất, BTS còn giành thêm Song of the Summer với ca khúc “Swim”, bài hát chủ đề trong album phòng thu thứ năm “ARIRANG”.

Chiến thắng lần này giúp BTS nối dài cột mốc lịch sử từng thiết lập vào năm 2021, khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành giải Artist of the Year tại AMAs.

Theo ban tổ chức, các đề cử của AMAs 2026 được lựa chọn dựa trên dữ liệu streaming, doanh số album và nhạc số, phát sóng radio cùng doanh thu lưu diễn. Người chiến thắng hoàn toàn do người hâm mộ bình chọn.