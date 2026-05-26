English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

BTS vượt Taylor Swift và Bruno Mars, thắng lớn tại AMAs 2026

Thứ Ba, 10:40, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhóm nhạc K-pop BTS tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu khi giành giải Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm) tại American Music Awards diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), đánh dấu chiến thắng thứ hai của nhóm ở hạng mục cao quý nhất lễ trao giải.

Giải thưởng Nghệ sĩ của năm là giải thưởng cao quý nhất tại American Music Awards (AMAs). Tại sân khấu MGM Grand Garden Arena, BTS vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Bad Bunny, Bruno Mars và Taylor Swift để chiến thắng. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm trở lại AMAs sau 5 năm. Ngoài giải thưởng lớn nhất, BTS còn giành thêm Song of the Summer với ca khúc “Swim”, bài hát chủ đề trong album phòng thu thứ năm “ARIRANG”.

bts vuot taylor swift va bruno mars, thang lon tai amas 2026 hinh anh 1
BTS nhận giải Artist of the Year trên sân khấu American Music Awards. (Ảnh: The Korea Times)

Chiến thắng lần này giúp BTS nối dài cột mốc lịch sử từng thiết lập vào năm 2021, khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành giải Artist of the Year tại AMAs.

Theo ban tổ chức, các đề cử của AMAs 2026 được lựa chọn dựa trên dữ liệu streaming, doanh số album và nhạc số, phát sóng radio cùng doanh thu lưu diễn. Người chiến thắng hoàn toàn do người hâm mộ bình chọn.

bts_ariang_lasvegas_2.jpg

Las Vegas nhuộm đỏ vì BTS: Quyền lực chưa từng có của K-pop

VOV.VN - Sau 4 năm vắng bóng tại American Music Awards, BTS trở lại với tham vọng thắng lớn và tour diễn “Arirang” gây bùng nổ toàn cầu. Không chỉ cháy vé concert, nhóm còn biến cả Las Vegas thành “thành phố BTS”, cho thấy K-pop giờ đã vượt khỏi âm nhạc để trở thành quyền lực văn hóa thế giới.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: BTS K-pop giải trí quốc tế âm nhạc Hàn Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày
Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày

VOV.VN - Colony tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé Hàn Quốc khi nhanh chóng vượt mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày ra rạp.

Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày

Phim zombie Hàn “Colony” vượt 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày

VOV.VN - Colony tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ tại phòng vé Hàn Quốc khi nhanh chóng vượt mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày ra rạp.

Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3
Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

VOV.VN - Robert Pattinson gây chú ý trong "Dune 3"với tạo hình khác lạ và màn lột xác táo bạo. Vai diễn mới tiếp tục cho thấy nam diễn viên sẵn sàng thử thách bản thân, phá bỏ hình tượng quen thuộc để theo đuổi những nhân vật gai góc và khó đoán hơn trên màn ảnh.

Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

Robert Pattinson với vai diễn được kỳ vọng nhất sự nghiệp trong Dune 3

VOV.VN - Robert Pattinson gây chú ý trong "Dune 3"với tạo hình khác lạ và màn lột xác táo bạo. Vai diễn mới tiếp tục cho thấy nam diễn viên sẵn sàng thử thách bản thân, phá bỏ hình tượng quen thuộc để theo đuổi những nhân vật gai góc và khó đoán hơn trên màn ảnh.

World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA
World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

VOV.VN - Sự xuất hiện của Lisa trong ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 cho thấy World Cup không còn chỉ là sân chơi bóng đá. FIFA đang bước vào cuộc đua giành sự chú ý của Gen Z, nơi Kpop, mạng xã hội và văn hóa fandom trở thành quyền lực mới của giải trí toàn cầu.

World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

VOV.VN - Sự xuất hiện của Lisa trong ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 cho thấy World Cup không còn chỉ là sân chơi bóng đá. FIFA đang bước vào cuộc đua giành sự chú ý của Gen Z, nơi Kpop, mạng xã hội và văn hóa fandom trở thành quyền lực mới của giải trí toàn cầu.

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu
BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

VOV.VN - Người hâm mộ của BTS trên toàn thế giới sắp có cơ hội “cháy” cùng concert của nhóm ngay tại rạp chiếu phim. Công ty quản lý BigHit Music vừa thông báo đêm diễn tại Busan thuộc tour lưu diễn “Arirang” sẽ được phát trực tiếp tại hơn 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

BTS phát trực tiếp concert Busan tại rạp chiếu phim toàn cầu

VOV.VN - Người hâm mộ của BTS trên toàn thế giới sắp có cơ hội “cháy” cùng concert của nhóm ngay tại rạp chiếu phim. Công ty quản lý BigHit Music vừa thông báo đêm diễn tại Busan thuộc tour lưu diễn “Arirang” sẽ được phát trực tiếp tại hơn 3.800 rạp ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt