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Ca sĩ Jack-97 nhận lỗi và muốn cho con gái có tên cha trên giấy khai sinh

Thứ Ba, 11:36, 22/09/2026
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VOV.VN - Sáng 22/9, TAND khu vực 2, TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack-97) và bà Trần Nguyễn Thiên An.

Tại phiên tòa, Jack-97 cho biết anh và Thiên An từng có thời gian tìm hiểu nhau vào năm 2020. Sau đó, khi biết Thiên An mang thai, nam ca sĩ nói anh và gia đình đã hỗ trợ nhưng về sau hai bên mất liên lạc.

Theo yêu cầu khởi kiện, Jack-97 đề nghị tòa xác định bé Đ., sinh năm 2021, là con ruột của anh. Anh đồng thời mong muốn được thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người cha đối với con. Tòa cho biết kết quả giám định đã xác định bé Đ. là con của Jack-97.

ca si jack-97 nhan loi va muon cho con gai co ten cha tren giay khai sinh hinh anh 1
Ca sĩ Jack-97 (Ảnh: FBNV)

Tại phiên xử, nam ca sĩ bày tỏ sự day dứt vì cho rằng mình đáng lẽ nên giải quyết sự việc sớm hơn. “Tôi cảm thấy có lỗi với con bé rất nhiều. Tôi muốn cho con tôi có tên cha trên giấy khai sinh chứ tôi không có ý định tách con ra khỏi mẹ”, Jack-97 nói.

Nam ca sĩ cho biết hiện bé chưa biết anh là cha. Nếu được thực hiện quyền làm cha, anh muốn tiếp cận con một cách từ từ, đồng thời chuẩn bị tài chính cho tương lai của bé, trong đó có việc học tập sau khi con trưởng thành.

Ở phía đối diện, Thiên An cho rằng trong những năm đầu đời, việc chăm sóc con chủ yếu do cô và gia đình đảm nhận. Cô cho biết từng nhận một khoản hỗ trợ từ Jack-97 nhưng sau khoảng 5-6 tháng thì không tiếp tục nhận được. Thiên An cũng phủ nhận việc ngăn cản Jack-97 gặp con. Cô cho rằng bản thân từng tạo điều kiện để con được nhận cha nhưng nam ca sĩ không thực hiện. Tại tòa, cô đặt câu hỏi về việc vì sao Jack-97 không xuất hiện trong những năm đầu đời của con, khi đây là giai đoạn cô cho rằng đứa trẻ cần sự chăm sóc của cha nhất.

Chủ tọa phiên tòa đề nghị các bên hạn chế đưa thông tin vụ việc lên mạng xã hội để tránh những tác động không cần thiết đến đứa trẻ. Hội đồng xét xử cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc xác định quan hệ cha con về mặt pháp lý, điều quan trọng là cách các bên thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, bảo đảm quyền lợi của trẻ.

 

PV/VOV.VN
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