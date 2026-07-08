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“Đặc vụ Kim tái khởi động” vươn số 1 Netflix toàn cầu sau chưa đầy 2 tuần

Thứ Tư, 15:28, 08/07/2026
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VOV.VN - Chỉ sau chưa đầy hai tuần phát hành, “Đặc vụ Kim tái khởi động” không chỉ thống trị bảng xếp hạng Netflix toàn cầu mà còn tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc với rating vượt 20%.

Không cần những siêu anh hùng hay kỹ xảo choáng ngợp, “Đặc vụ Kim tái khởi động” vẫn đang trở thành một trong những hiện tượng truyền hình đáng chú ý nhất mùa hè 2026.

Theo bảng xếp hạng Netflix tuần mới nhất, bộ phim đã vươn lên vị trí số 1 trong Top 10 series không nói tiếng Anh toàn cầu với 10,5 triệu lượt xem cùng 44,1 triệu giờ xem, chính thức chấm dứt chuỗi bốn tuần dẫn đầu của “Teach You a Lesson”. Đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm do So Ji Sub đóng chính đứng đầu bảng xếp hạng Netflix toàn cầu kể từ khi nền tảng này công bố dữ liệu xem theo tuần. Bộ phim hiện giữ vị trí số 1 tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lọt Top 10 ở 79 thị trường, cho thấy sức lan tỏa vượt xa thị trường Hàn Quốc.

Dac vu kim tai khoi dong vuon so 1 netflix toan cau sau chua day 2 tuan hinh anh 1
Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng Netflix tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lọt Top 10 ở 79 thị trường. (Ảnh: SBS)

Ra mắt với rating 9,5%, “Đặc vụ Kim tái khởi động” liên tục tăng trưởng qua từng tập, lần lượt đạt 15,7%, 18,8% và chạm mốc 21,6% ở tập 4. Đây là bộ phim truyền hình ngắn đầu tiên của Hàn Quốc trong khoảng hai năm gần đây vượt ngưỡng 20% người xem, đồng thời lập tốc độ tăng rating nhanh hơn nhiều tác phẩm đình đám của SBS.

Trong bối cảnh lượng khán giả truyền hình truyền thống liên tục suy giảm vì các nền tảng trực tuyến, việc một bộ phim vượt mốc 20% được xem là thành tích hiếm gặp.

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, “Đặc vụ Kim tái khởi động” kể về một người đàn ông tưởng như đã rời xa quá khứ đặc vụ để sống cuộc đời bình lặng bên con gái. Biến cố xảy ra khi cô con gái bị cuốn vào một vụ án nguy hiểm, buộc anh phải quay lại thân phận từng chôn vùi nhiều năm trước.

Điểm hấp dẫn của bộ phim không nằm ở những màn đấu súng liên tiếp mà ở sự kết hợp giữa hành động, cảm xúc gia đình và yếu tố hài hước vừa đủ. Nhân vật chính không phải siêu anh hùng bất khả chiến bại, mà là một người cha sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con. Đây cũng là mô-típ đang được khán giả quốc tế đón nhận mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây.

Dac vu kim tai khoi dong vuon so 1 netflix toan cau sau chua day 2 tuan hinh anh 2
Đặc vụ Kim tái khởi động đang là bộ phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu. (Ảnh: SBS)

Dù nhà sản xuất mới lên kế hoạch cho 10 tập, cộng đồng người xem đã sớm bày tỏ mong muốn bộ phim tiếp tục với phần hai. Một trong những lý do là nguyên tác webtoon còn khá nhiều nội dung chưa được khai thác. Không ít người cho rằng thế giới của “Đặc vụ Kim tái khởi động” đủ rộng để phát triển thành thương hiệu hành động dài hơi.

Tuy nhiên, phía SBS vẫn tỏ ra thận trọng. Nhà đài cho biết hiện chưa có cuộc thảo luận chính thức về mùa tiếp theo và những kỳ vọng xuất phát từ sự yêu mến rất lớn mà khán giả dành cho bộ phim.

Dẫu vậy, với việc đồng thời dẫn đầu Netflix toàn cầu và liên tục lập kỷ lục rating trong nước, Đặc vụ Kim tái khởi động đang trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc thành công nhất năm 2026. Thành công này cũng cho thấy các tác phẩm hành động giàu cảm xúc gia đình vẫn có sức hấp dẫn mạnh mẽ giữa thời điểm khán giả toàn cầu ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí.

Hải Hà/VOV.VN
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