Cảnh sát ngầm Thanh Tùng trong “Trại buôn người” là ai?

Trại buôn người đang là một trong những phim Việt gây chú ý tại phòng vé khi doanh thu đã vượt 261 tỷ đồng. Trong Trại buôn người, Tùng Mint đảm nhận vai Nguyễn Thanh Tùng, mã số 198, một cảnh sát hoạt động nằm vùng trong đường dây lừa đảo và buôn người. Ít ai biết trước khi xuất hiện với hình ảnh gai góc trên màn ảnh, nam diễn viên từng là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua vai hotboy làng nhảy Dương “Đá tảng” trong Bước nhảy xì-tin.

Tùng Mint đảm nhận vai cảnh sát ngầm Nguyễn Thanh Tùng trong "Trại buôn người"

"Trại buôn người" đánh dấu lần Tùng Mint trở lại điện ảnh sau hơn 5 năm ít xuất hiện trong các dự án màn ảnh rộng. Bộ phim được thực hiện trước khi anh tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trong quá trình ghi hình, nam diễn viên gặp chấn thương và phải dành thời gian hồi phục để kịp tham gia chương trình truyền hình sau đó.

Từ hot boy “Bước nhảy xì-tin” đến cảnh sát ngầm

Tùng Mint tên thật Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986. Anh xuất thân là vũ công trước khi được đông đảo khán giả biết đến nhờ vai Dương trong bộ phim truyền hình Bước nhảy xì-tin năm 2009.

Thời điểm đó, hình ảnh Dương “Đá tảng” giúp Tùng Mint trở thành một trong những gương mặt được chú ý trên màn ảnh. Sau bộ phim, anh tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm khác như Trường học bá vương, Glee Việt Nam, Trại hoa đỏ... Tuy nhiên, những năm sau đó, nam diễn viên không xuất hiện dày đặc trong các dự án điện ảnh, truyền hình như giai đoạn đầu sự nghiệp.

Ngoài diễn xuất, Tùng Mint còn có nền tảng vũ đạo. Anh từng tham gia nhiều chương trình đòi hỏi khả năng vận động và thể lực, đồng thời giành ngôi quán quân Phái mạnh Việt 2015.

Tùng Mint xuất thân là vũ công trước khi hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất.

Sau nhiều năm hoạt động không quá ồn ào, năm 2026, Tùng Mint trở lại gần hơn với khán giả khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Tại chương trình, anh không chỉ thể hiện khả năng trình diễn mà còn cho thấy một hình ảnh khác so với chàng hot boy từng được biết đến từ nhiều năm trước.

Nam nghệ sĩ dừng chân sau vòng 2 của Công diễn 4. Nhìn lại hành trình này, anh cho biết ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng phải rời chương trình bất cứ lúc nào. Với Tùng Mint, những tháng tham gia chương trình không chỉ là cơ hội trở lại sân khấu mà còn giúp anh có thêm sự kết nối với khán giả.

Ngay sau dấu ấn ở chương trình truyền hình, Tùng Mint tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng trong Trại buôn người. Trong phim, anh vào vai Nguyễn Thanh Tùng - mã số 198, thuộc tuyến cảnh sát ngầm.

Khác với hình ảnh trẻ trung từng gắn với tên tuổi trước đây, nhân vật lần này đặt Tùng Mint vào những tình huống nguy hiểm, đòi hỏi cả diễn xuất lẫn thể lực. Vai diễn có nhiều cảnh hành động và yêu cầu người thể hiện phải kiểm soát chuyển động để giữ được sự chân thực.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, điều khó không chỉ nằm ở việc thực hiện những pha hành động. Anh phải tìm cách hiểu tâm lý của một cảnh sát đã hoạt động nằm vùng trong thời gian dài, người không thể phản ứng giống một người bình thường khi liên tục đối diện với những tình huống nguy hiểm.

Bởi vậy, Tùng Mint lựa chọn tiếp cận nhân vật từ tâm lý thay vì chỉ chú ý tới vẻ ngoài hoặc những màn đánh đấm. Với anh, mỗi hành động, phản ứng hay tình huống chạy trốn đều phải xuất phát từ bản năng và kinh nghiệm của nhân vật trong hoàn cảnh sinh tử.

Bên cạnh những cảnh hành động, các phân đoạn nhân vật đối diện với những nạn nhân trong phim cũng để lại cho Tùng Mint nhiều cảm xúc. Vai cảnh sát ngầm vì thế trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong lần anh trở lại điện ảnh.

Chơi piano từ năm 7 tuổi, từng học sáo tây tại nhạc viện

Không chỉ diễn xuất và vũ đạo, Tùng Mint còn có nền tảng âm nhạc từ nhỏ.

Nam nghệ sĩ từng được đào tạo chuyên ngành sáo tây tại Nhạc viện Hà Nội. Do có cha là giáo viên dạy nhạc, anh làm quen với piano từ năm 7 tuổi và duy trì việc tập luyện trong nhiều năm. Sau đó, Tùng Mint còn tự học thêm guitar với mong muốn có thêm kỹ năng phục vụ công việc nghệ thuật.

Dù có nền tảng nhạc cụ, trước đây Tùng Mint vẫn được công chúng biết đến nhiều hơn với tư cách diễn viên và vũ công. Phải đến Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, mong muốn theo đuổi ca hát của anh mới được thể hiện rõ hơn.

Tùng Mint trở lại gần hơn với khán giả qua Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Tại chương trình, những lời góp ý và động viên từ các thành viên giúp Tùng Mint có thêm động lực với âm nhạc. Anh từng chia sẻ các đồng đội cho rằng giọng hát của anh có màu sắc riêng và khuyên nam nghệ sĩ nghiêm túc hơn với con đường ca hát thay vì chỉ coi đây là một trải nghiệm.

Sau 17 năm hoạt động trên màn ảnh và sân khấu vũ đạo, ở tuổi 40, Tùng Mint xác định muốn dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc. Hình ảnh anh hướng tới không chỉ là một diễn viên hay vũ công mà còn là người có thể cầm micro, biểu diễn và kết hợp nhạc cụ trực tiếp trên sân khấu.

Sự xuất hiện liên tiếp trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 và Trại buôn người vì thế tạo thành hai dấu mốc gần nhau trong hành trình trở lại của Tùng Mint. Một bên là sân khấu nơi anh thử sức nhiều hơn với ca hát, một bên là màn ảnh rộng với vai cảnh sát ngầm có nhiều cảnh hành động.

Từ chàng hot boy Dương “Đá tảng” của Bước nhảy xì-tin năm 2009 đến Nguyễn Thanh Tùng trong Trại buôn người, Tùng Mint đã đi qua nhiều vai trò khác nhau: vũ công, diễn viên, người chơi nhạc cụ và nay dành thêm sự tập trung cho ca hát.

Ở tuổi 40, thay vì chỉ gắn với hình ảnh hot boy từng giúp mình được biết đến, nam nghệ sĩ tiếp tục thử sức ở những hướng khác. Vai cảnh sát ngầm trong Trại buôn người là một trong những dấu mốc mới trên hành trình đó, đồng thời đưa Tùng Mint trở lại màn ảnh sau quãng thời gian không xuất hiện thường xuyên trong các dự án điện ảnh.