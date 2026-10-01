Vì sao “Trại buôn người” gây sốt phòng vé?

Chỉ sau ít ngày ra rạp, Trại buôn người liên tục đạt những mốc doanh thu đáng chú ý. Phim vượt 100 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu, đạt 130 tỷ đồng sau 5 ngày và đến tối 30/9 đã chạm mốc 150 tỷ đồng. Đến sáng 1/10, tổng doanh thu đã lên khoảng 163 tỷ đồng. Có thời điểm, một số cụm rạp tại TP.HCM thông báo hết vé, số lượng suất chiếu của phim cũng tăng từ khoảng 3.000 lên hơn 5.000 mỗi ngày.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, đây là một trong những phim Việt có tốc độ bán vé nhanh nhất, chỉ đứng sau Mưa đỏ và nhóm phim ăn khách của Trấn Thành.

Trại buôn người đạt doanh thu khoảng 163 tỷ đồng tính đến sáng 1/10.

Đáng chú ý, Trại buôn người không ra mắt vào một kỳ nghỉ lễ dài hay mùa phim cao điểm. Trước khi công chiếu, tác phẩm cũng chưa tạo được mức độ chú ý quá lớn. Tuy nhiên, sau những suất chiếu đầu tiên, bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Đề tài đánh trúng mối quan tâm của khán giả

Một trong những lợi thế rõ nhất của Trại buôn người nằm ở câu chuyện mà bộ phim lựa chọn.

Phim xoay quanh Ny, nhân vật do Steven Nguyễn đảm nhận, và hành trình tìm cách cứu em gái sau khi cô rơi vào đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Từ những lời mời tìm việc hấp dẫn, các nhân vật bị đưa vào khu vực giam giữ, ép tham gia hoạt động lừa đảo và tìm cách thoát thân.

Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, nhân vật trung tâm của Trại buôn người.

Những câu chuyện về “việc nhẹ, lương cao”, nạn buôn người hay các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia không còn xa lạ trong đời sống. Những năm gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến người Việt bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc rồi bị giữ lại, ép tham gia lừa đảo đã liên tục được cảnh báo.

Tuy nhiên, đây vẫn là chất liệu chưa được khai thác nhiều trên màn ảnh rộng Việt Nam. Chính sự gần gũi với thực tế nhưng tương đối mới trong điện ảnh tạo cho bộ phim lợi thế về sự tò mò.

Người xem không chỉ muốn biết các nhân vật có thể thoát khỏi khu trại hay không, mà còn tò mò điện ảnh sẽ tái hiện những đường dây lừa đảo, cách nạn nhân bị dụ dỗ và cuộc sống phía sau các khu giam giữ như thế nào.

Trại buôn người khai thác câu chuyện buôn người, lừa đảo xuyên biên giới.

Trước Trại buôn người, Thiên đường máu cũng khai thác chủ đề buôn người, lừa đảo trực tuyến và từng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Việc hai tác phẩm cùng đề tài liên tiếp thu hút khán giả phần nào cho thấy những câu chuyện mang tính thời sự, khác với các công thức quen thuộc vẫn có khả năng tạo sức hút tại phòng vé.

Hành động và đại cảnh tạo sức hút thị giác

Bên cạnh đề tài, Trại buôn người lựa chọn cách kể thiên về hành động, liên tục đặt các nhân vật vào những tình huống nguy hiểm.

Các cuộc truy đuổi, đánh đập, trốn chạy và phản kháng xuất hiện với mật độ dày. Nhịp phim được đẩy lên qua việc nhóm nhân vật liên tục rơi vào tình thế bị kiểm soát, mất đường thoát trước khi tìm cách vùng lên.

Đặc biệt, những đại cảnh đông người tạo cho bộ phim một diện mạo khác với nhiều tác phẩm Việt có quy mô sản xuất nhỏ hơn. Hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh, tổng lượt thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện vượt 10.000 người.

Phim gây chú ý với nhiều đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động.

Hình ảnh hàng trăm người mặc trang phục có mã số cùng xuất hiện trong khu giam giữ, các cuộc hỗn loạn và cảnh đông người phản kháng tạo hiệu ứng trực quan khá mạnh.

Dàn diễn viên cũng là yếu tố giúp bộ phim được chú ý, với Steven Nguyễn ở tuyến chính bên cạnh Quách Ngọc Ngoan, nghệ sĩ Như Quỳnh, Huỳnh Minh Kiên, Trầm Minh Hoàng và nhiều gương mặt khác.

Thay vì đặt nặng phần điều tra hay diễn giải cách một đường dây tội phạm vận hành, bộ phim chủ yếu khai thác cảm giác bị dồn ép và cuộc chiến sinh tồn của những người bị giam giữ. Cách tiếp cận trực diện này giúp câu chuyện tương đối dễ theo dõi với nhóm khán giả tìm kiếm trải nghiệm giải trí, hành động tại rạp.

Hiệu ứng mạng xã hội đẩy sức nóng lên cao

Nếu đề tài và yếu tố hành động giúp phim có chất liệu thu hút khán giả, mạng xã hội lại góp phần đáng kể vào tốc độ lan tỏa của Trại buôn người.

Sau những suất chiếu đầu tiên, hàng loạt bài viết, video và bình luận liên quan đến phim xuất hiện trên các nền tảng. Các phân cảnh căng thẳng, câu chuyện hậu trường, diễn viên và những ý kiến khen - chê nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận.

Một số nghệ sĩ như Hòa Minzy, Thanh Lam, Duy Mạnh, Vân Trang, Gia Bảo cũng chia sẻ cảm nhận sau khi xem phim. Song song với đó, đoàn phim liên tục tổ chức cinetour, đưa Steven Nguyễn và các diễn viên đến nhiều rạp gặp gỡ khán giả.

Khi một bộ phim xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, ngay cả những tranh luận trái chiều cũng có thể kích thích sự tò mò. Một bộ phận khán giả tìm đến rạp không hẳn vì đã tin vào những lời khen, mà muốn trực tiếp xem để tự đưa ra đánh giá. Đó cũng là lý do càng nhiều người bàn luận, Trại buôn người càng duy trì được độ hiện diện trong những ngày đầu ra rạp.

Gây sốt nhưng chất lượng vẫn gây tranh luận

Doanh thu tăng nhanh không đồng nghĩa Trại buôn người nhận được sự đồng thuận về chất lượng.

Điểm gây tranh luận nhiều nhất nằm ở kịch bản. Bộ phim đưa vào khá nhiều nhân vật và tình tiết nhưng không phải tuyến nào cũng được phát triển đủ sâu. Ny giữ vị trí trung tâm, song phần lớn dấu ấn của nhân vật nằm ở các màn hành động, trong khi diễn biến tâm lý từ khi bước vào khu trại đến lúc quyết định phản kháng chưa được khai thác tương xứng.

Các nhân vật phản diện cũng chủ yếu được thể hiện qua hành vi bạo lực, đánh đập và đe dọa. Trong khi đó, những yếu tố liên quan đến hoạt động của đường dây lừa đảo xuyên biên giới, đặc biệt là các thủ đoạn công nghệ, còn được thể hiện khá đơn giản.

Bộ phim tạo nhiều tranh luận về chất lượng nhưng vẫn duy trì sức hút lớn tại phòng vé.

Phim cũng bỏ ngỏ nhiều câu hỏi có thể tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện, chẳng hạn ranh giới giữa những người thực sự bị ép buộc và những người chấp nhận tham gia lừa đảo để kiếm tiền, hay những giằng xé của nạn nhân khi chính họ phải tiếp tục đi lừa người khác.

Những hạn chế ấy lý giải vì sao phản ứng dành cho bộ phim khá phân cực. Một bên đánh giá cao đề tài, quy mô và tính giải trí; bên còn lại cho rằng kịch bản chưa tương xứng với sức nóng mà phim tạo ra. Nhưng chính trường hợp của Trại buôn người cũng cho thấy doanh thu phòng vé không chỉ phụ thuộc vào việc một bộ phim có được giới chuyên môn đánh giá cao hay không.

Một đề tài đủ gần với mối quan tâm của xã hội, cách kể dễ tiếp cận, những đại cảnh tạo cảm giác đáng xem trên màn ảnh rộng và hiệu ứng thảo luận mạnh có thể cùng lúc tạo nên động lực kéo khán giả ra rạp.

Với Trại buôn người, sức hút ấy đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Bộ phim có thể chưa giải quyết thuyết phục tất cả vấn đề mà nó đặt ra, nhưng đã tìm được một câu chuyện khiến đông đảo người xem tò mò và sẵn sàng mua vé để tự mình kiểm chứng.