"Trại buôn người" cán mốc 200 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu

Chỉ sau một tuần ra rạp, Trại buôn người cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng vào chiều 2/10, theo số liệu của Box Office Vietnam. Trước đó, phim vượt 100 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu và tiếp tục duy trì tốc độ bán vé cao. Có thời điểm, một số cụm rạp tại TP.HCM thông báo hết vé, số suất chiếu tăng từ khoảng 3.000 lên hơn 5.000 mỗi ngày.

Theo Box Office Vietnam, "Trại buôn người" thuộc nhóm phim Việt có tốc độ bán vé nhanh, chỉ sau "Mưa đỏ" và một số phim ăn khách của Trấn Thành.

Có thời điểm, một số cụm rạp tại TP.HCM thông báo hết vé phim "Trại buôn người" trong ngày. Ảnh: Hoàng Lương

Một trong những yếu tố tạo sức hút cho phim nằm ở đề tài buôn người và lừa đảo xuyên biên giới. Tác phẩm xoay quanh Ny, nhân vật do Steven Nguyễn đảm nhận, trong hành trình tìm cách cứu em gái sau khi cô rơi vào một đường dây lừa đảo.

Từ những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, các nhân vật bị đưa vào khu vực giam giữ, ép tham gia hoạt động lừa đảo rồi tìm cách thoát thân. Những câu chuyện tương tự từng nhiều lần được cảnh báo trong đời sống, nhưng vẫn chưa được khai thác nhiều trên màn ảnh rộng Việt Nam.

Trước "Trại buôn người", "Thiên đường máu" cũng khai thác chủ đề buôn người, lừa đảo trực tuyến và từng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Việc hai tác phẩm cùng đề tài liên tiếp thu hút khán giả phần nào cho thấy những câu chuyện mang tính thời sự vẫn có khả năng tạo sức hút tại phòng vé.

"Trại buôn người" cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng vào chiều 2/10

Đáng chú ý, tác phẩm không ra mắt vào kỳ nghỉ lễ dài hay mùa phim cao điểm. Trước thời điểm công chiếu, "Trại buôn người" cũng chưa tạo mức độ chú ý quá lớn. Tuy nhiên, sau những suất chiếu đầu tiên, phim nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Bên cạnh đề tài, "Trại buôn người" lựa chọn cách kể thiên về hành động. Các cuộc truy đuổi, đánh đập, trốn chạy và phản kháng xuất hiện với mật độ cao. Phim cũng gây chú ý với những đại cảnh đông người, có hơn 700 diễn viên tham gia. Tổng lượt thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện vượt 10.000 người.

Dàn diễn viên gồm Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, nghệ sĩ Như Quỳnh, Huỳnh Minh Kiên, Trầm Minh Hoàng cùng nhiều gương mặt khác. Phim chủ yếu khai thác cảm giác bị dồn ép và cuộc chiến sinh tồn của những người bị giam giữ thay vì đi sâu diễn giải cách một đường dây tội phạm vận hành.

Hiệu ứng mạng xã hội cũng góp phần giúp bộ phim duy trì độ nóng. Sau những suất chiếu đầu tiên, nhiều bài viết, video và bình luận về phim xuất hiện trên các nền tảng. Các phân cảnh căng thẳng, câu chuyện hậu trường, diễn viên cùng những ý kiến khen - chê liên tục trở thành chủ đề thảo luận.

Dù đạt doanh thu cao, chất lượng "Trại buôn người" vẫn tạo nhiều tranh luận. Một số ý kiến đánh giá cao đề tài, quy mô sản xuất và tính giải trí, trong khi phía khác cho rằng kịch bản chưa tương xứng với sức nóng mà phim tạo ra.

Các tuyến nhân vật, đặc biệt diễn biến tâm lý của Ny hay cách khắc họa nhóm phản diện, được cho là chưa khai thác đủ sâu. Những thủ đoạn liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên biên giới cũng mới được thể hiện ở mức tương đối đơn giản.