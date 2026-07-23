Cậu bé 13 tuổi "triệu view" giành Huy chương Vàng Liên hoan âm nhạc Yoshine

Tại liên hoan, Tiến Phúc lựa chọn thể hiện ca khúc Thư pháp với bản phối mới mang hơi thở đương đại. Tiết mục kết hợp âm hưởng dân gian với chất liệu EDM, tạo nên màu sắc vừa truyền thống vừa hiện đại. Đặc biệt, phần trình diễn được bổ sung một đoạn rap viết riêng cho Tiến Phúc, góp phần làm nổi bật sự tự tin cũng như khả năng tiếp cận nhiều phong cách âm nhạc của cậu bé.

Đinh Tiến Phúc giành Huy chương Vàng tại Liên hoan âm nhạc Yoshine 2026

Theo giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang, việc làm mới ca khúc bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại nhằm giúp những tác phẩm quen thuộc đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời vẫn giữ được tinh thần và giá trị của bản gốc.

Trước đó, tối 19/7, Tiến Phúc là một trong 15 gương mặt góp mặt tại vòng chung kết Ca sĩ nhí toàn quốc 2026 diễn ra tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Với giọng hát giàu nội lực, phong cách biểu diễn tự tin cùng sự đầu tư trong dàn dựng, cậu bé để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Ở đêm chung kết, Tiến Phúc trình diễn liên khúc Linh thiêng Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Một vòng Việt Nam. Bản phối được làm mới theo phong cách hiện đại, kết hợp thêm các đoạn rap nhằm tăng tính kể chuyện nhưng vẫn giữ được tinh thần của các ca khúc gốc.

Đinh Tiến Phúc sinh năm 2013, hiện là học sinh Trường THCS Yên Lương (Phú Thọ). Bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc từ sớm, em được gia đình tạo điều kiện theo học thanh nhạc bài bản. Trong nhiều năm qua, mẹ của Tiến Phúc đều đặn đưa con từ Phú Thọ xuống Hà Nội học cùng giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang, với quãng đường khoảng 90 km mỗi chiều.

Không chỉ xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn, Tiến Phúc còn được nhiều khán giả trẻ biết đến qua các nền tảng mạng xã hội. Nhiều video cover của em như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Lạc trôi hay Yêu ai để không phải khóc thu hút từ hàng triệu đến nhiều triệu lượt xem và nhiều lần xuất hiện trên xu hướng.

Đáng chú ý, bản cover Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai của Tiến Phúc từng lọt Top 20 cuộc thi cover ca khúc do đơn vị phát hành tổ chức. Phần thể hiện của em cũng nhận được lời khen từ ca sĩ Tùng Dương với nhận xét giàu cảm xúc và giàu năng lượng. Sau cuộc thi, Ban tổ chức đã gửi cúp ghi nhận thành tích về gia đình Tiến Phúc.

Giảng viên thanh nhạc Nguyễn Đức Quang chia sẻ: "Tiến Phúc có chất giọng sáng, nội lực, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Điều tôi đánh giá cao nhất là tinh thần kỷ luật và sự chủ động trong quá trình học tập. Mỗi khi nói đến âm nhạc, em luôn rất tập trung và sẵn sàng dành nhiều thời gian để tìm hiểu, luyện tập".

Dù đã có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, gia đình vẫn lựa chọn cho Tiến Phúc theo học thanh nhạc bài bản và tham gia các sân chơi chuyên nghiệp. Trong thời gian tới, Tiến Phúc sẽ tiếp tục cân bằng giữa việc học văn hóa và quá trình đào tạo thanh nhạc, từng bước tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, hoàn thiện kỹ năng để hướng tới những sân khấu lớn hơn.