Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người phố nhớ quê

VOV.VN - Tuấn Phương là một “người phố” nhưng con người ông trong đời thực và cả trong âm nhạc lại luôn nhớ về những miền quê. Không chỉ là kí ức tuổi thơ với những lần đi sơ tán mà sau này, trong hành trình gắn bó với công việc làm báo, ông đã đi nhiều nơi, gặp và chứng kiến nhiều số phận, câu chuyện cuộc đời.
VOV.VN - Sáng 15/7, Hội Âm nhạc Hà Nội giới thiệu loạt ca khúc mới với chủ đề "Đất nước gọi tên anh". Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
VOV.VN - Tối 10/7, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã có một đêm công diễn thành công vượt mong đợi. Trong 75 phút, đại sử thi sân khấu đã chinh phục khán giả bằng những đại cảnh choáng ngợp, công nghệ trình diễn hiện đại và tinh thần Việt Nam xuyên suốt.
VOV.VN - Anh Thư, ca sĩ 17 tuổi đến từ Quảng Trị, vừa xuất sắc giành giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026. Bước ra từ Tiếng hát Hà Nội, học trò ca sĩ Bích Hồng tiếp tục khẳng định bản lĩnh của sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
VOV.VN - Lưu Hương Thảo, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, vừa giành giải Vàng tại Asia Arts Festival lần thứ 13 năm 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 12/7 tại Singapore.
VOV.VN - Ở tuổi 20, Đặng Công Danh đã ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của mình khi xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival tổ chức ở Singapore.