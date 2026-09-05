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Cậu bé “Baby Shark” gây sốt toàn cầu ngày nào giờ ra sao?

Thứ Bảy, 15:07, 05/09/2026
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VOV.VN - Sau 10 năm kể từ khi xuất hiện trong video Baby Shark Dance gây sốt toàn cầu, Park Geonroung giờ đã 17 tuổi và vừa phát hành sản phẩm âm nhạc riêng hồi cuối tháng 8 dưới nghệ danh Baby Shark Boy.

10 năm sau khi xuất hiện trong video Baby Shark Dance gây sốt toàn cầu, Park Geonroung giờ đã 17 tuổi và chuẩn bị trở lại với âm nhạc trong một vai trò hoàn toàn khác. Từ cậu bé được hàng tỷ khán giả biết đến qua giai điệu “Baby Shark”, Geonroung sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên của riêng mình dưới nghệ danh Baby Shark Boy.

Park Geonroung vừa phát hành đĩa đơn kỹ thuật số đầu tiên mang tên WAVE vào cuối tháng 8/2026. Ca khúc được thể hiện bằng tiếng Hàn, có sự góp mặt của Joohoney - thành viên nhóm Monsta X.

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Park Geonroung từng xuất hiện trong video Baby Shark Dance gây sốt toàn cầu từ năm 2016

Sự trở lại của Geonroung gây chú ý bởi cái tên của anh gắn liền với một trong những video nổi tiếng nhất lịch sử YouTube. Năm 2016, khi còn nhỏ, Geonroung xuất hiện trong Baby Shark Dance của Pinkfong. Sau đó, video nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu và đến nay đã vượt mốc 17,2 tỷ lượt xem, giữ vị trí video được xem nhiều nhất trên YouTube.

Một thập kỷ trôi qua, hình ảnh cậu bé trong Baby Shark Dance vẫn được nhiều khán giả nhớ đến. Trước khi công bố dự án âm nhạc mới, Geonroung từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong các video ngắn nhân dịp kỷ niệm 10 năm ca khúc. Tổng lượt xem của những video này đạt khoảng 22 triệu.

Tuy nhiên, ở tuổi 17, Geonroung muốn công chúng biết đến mình nhiều hơn thay vì chỉ nhớ về hình ảnh gắn với ca khúc thiếu nhi từ thời thơ ấu.

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10 năm sau Baby Shark Dance, Park Geonroung đã 17 tuổi và trở lại với âm nhạc dưới nghệ danh Baby Shark Boy

Nam ca sĩ trẻ cho biết, anh biết ơn khi mọi người vẫn nhớ đến sự xuất hiện của mình trong Baby Shark Dance, song giờ đây anh muốn khán giả được nghe giọng hát cũng như câu chuyện của chính mình. Tinh thần này cũng trở thành một phần ý tưởng của WAVE.

Theo thông tin được chia sẻ, ca khúc lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm đặc biệt của Geonroung khi một lần nữa nhận được sự chú ý của công chúng sau khoảng 10 năm. Đây được xem là cơ hội để anh giới thiệu một hình ảnh khác, trưởng thành hơn so với cậu bé từng xuất hiện trong video gây sốt toàn cầu.

Dù hướng tới màu sắc mới, sản phẩm vẫn giữ một chút liên hệ với ký ức đã làm nên tên tuổi của Geonroung. Trong teaser của WAVE, đoạn điệp khúc quen thuộc của Baby Shark được đưa vào trên nền âm thanh synth-pop, trước khi giọng hát của Geonroung xuất hiện.

Sự kết hợp này vừa gợi lại hình ảnh quen thuộc với những khán giả từng biết đến anh từ 10 năm trước, vừa mở ra một giai đoạn mới khi Geonroung muốn được nhìn nhận với tư cách người thể hiện âm nhạc của riêng mình.

Dù vậy, việc phát hành WAVE chưa đồng nghĩa Park Geonroung chính thức theo đuổi con đường ca sĩ K-pop toàn thời gian. Pinkfong mô tả đây là dự án đầu tiên của công ty tập trung vào một nghệ sĩ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, WAVE mới được xác định là một sản phẩm phát hành đơn lẻ.

Những hoạt động tiếp theo của Baby Shark Boy sẽ phụ thuộc vào phản hồi sau khi đĩa đơn ra mắt.

 

Từ cậu bé xuất hiện trong Baby Shark Dance năm 2016 đến chàng trai 17 tuổi phát hành sản phẩm âm nhạc riêng, Park Geonroung đang tìm cách bước ra khỏi hình ảnh đã theo mình suốt một thập kỷ. WAVE vì thế không chỉ đánh dấu sự trở lại của “cậu bé Baby Shark”, mà còn là cơ hội để anh giới thiệu giọng hát và câu chuyện của mình với công chúng.

Hà Phương/VOV.VN
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