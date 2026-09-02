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Trung tá Nhật Huyền đưa âm nhạc về quê hương, đất nước đến gần người trẻ

Thứ Tư, 08:38, 02/09/2026
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VOV.VN - Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Trung tá Nhật Huyền đưa các ca khúc về quê hương, đất nước lên nền tảng số, hướng tới cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả trẻ và mở rộng không gian thưởng thức ngoài sân khấu, nhà hát.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Trung tá, Thạc sĩ, giảng viên thanh nhạc Nhật Huyền phát hành toàn bộ dự án âm nhạc Màu của đất nước - Màu của hòa bình trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến như YouTube, Spotify, Apple Music, đồng thời phát hành các phiên bản audio chất lượng cao.

Theo Nhật Huyền, việc lựa chọn nền tảng số xuất phát từ sự thay đổi trong thói quen nghe nhạc của công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Thay vì chỉ tiếp cận các tác phẩm về quê hương, đất nước trong những chương trình nghệ thuật hay không gian nhà hát, người nghe có thể tìm kiếm và thưởng thức các ca khúc trên điện thoại, tai nghe hoặc thiết bị cá nhân.

trung ta nhat huyen dua am nhac ve que huong, dat nuoc den gan nguoi tre hinh anh 1
Trung tá Nhật Huyền đưa các ca khúc về quê hương, đất nước lên nền tảng số dịp Quốc khánh 2/9.

“Khán giả trẻ ngày nay có thói quen tiếp nhận âm nhạc hoàn toàn khác biệt; họ tìm kiếm sự tiện lợi, tính kết nối cá nhân và trải nghiệm âm thanh chất lượng cao, chân thực ở mọi lúc, mọi nơi. Việc phát hành các phiên bản audio chất lượng cao trên các nền tảng streaming giúp ê-kíp dự án tiếp cận giới trẻ nhiều hơn”, Nhật Huyền chia sẻ.

Nữ ca sĩ hiện mang quân hàm Trung tá, đồng thời là giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Theo cô, một trong những điều bản thân quan tâm là làm thế nào để những ca khúc về quê hương, đất nước có thể tiếp cận nhiều nhóm công chúng hơn, thay vì chỉ xuất hiện trong những không gian biểu diễn nhất định.

“Tổ chức một đêm nhạc trong nhà hát sang trọng hay hoành tráng thì nghệ sĩ nào cũng mơ ước. Nhưng tôi không muốn âm nhạc mãi ở trong tháp ngà, tôi muốn các ca khúc về quê hương, đất nước, về Đảng và Bác phải tiếp cận được giới trẻ, đến được với đồng bào ở xa, trên khắp Việt Nam và cả thế giới”, Nhật Huyền nói.

trung ta nhat huyen dua am nhac ve que huong, dat nuoc den gan nguoi tre hinh anh 2

Màu của đất nước - Màu của hòa bình gồm 8 ca khúc mới do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác và hòa âm phối khí. Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đồng thời đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, với sự tham gia của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Các tác phẩm sử dụng ngôn ngữ cổ điển giao thoa, kết hợp dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng với những chất liệu Pop, Rock, Cinematic. Bên cạnh hệ thống nhạc cụ phương Tây, một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam như đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc cũng được sử dụng.

Để phù hợp hơn với hình thức nghe nhạc cá nhân qua các nền tảng trực tuyến, Nhật Huyền cho biết phần thể hiện của cô được tiết chế một số kỹ thuật thính phòng, hướng đến lối hát mộc mạc, tự sự hơn. Tám ca khúc được sắp xếp thành một playlist liền mạch, với nội dung trải dài từ những câu chuyện chiến tranh đến hòa bình.

trung ta nhat huyen dua am nhac ve que huong, dat nuoc den gan nguoi tre hinh anh 3
Nhật Huyền kết hợp chất liệu âm nhạc dân tộc với Pop, Rock và Cinematic trong các ca khúc mới.

Nhật Huyền cho rằng những tác phẩm về đất nước, lịch sử không nhất thiết phải được thể hiện theo một khuôn mẫu cố định. Theo cô, việc kết hợp chất liệu âm nhạc dân tộc với những xu hướng âm nhạc hiện đại có thể giúp các ca khúc đến gần hơn với thế hệ trẻ.

“Thông qua dự án, tôi cũng muốn cho các học trò thấy rằng âm nhạc cách mạng không hề khô khan hay khó tiếp cận. Bằng việc ứng dụng những xu hướng âm nhạc quốc tế kết hợp với âm nhạc dân tộc, người nghệ sĩ hoàn toàn có thể làm mới cách thể hiện để những giai điệu trở nên gần gũi hơn”, cô chia sẻ.

Bên cạnh việc phát hành trên các nền tảng số, Nhật Huyền cho biết ê-kíp đang lên kế hoạch đưa chương trình đến nhiều tỉnh, thành, địa phương trong thời gian tới, hướng tới những chương trình gần gũi hơn với người dân.

Theo nữ ca sĩ, mục tiêu không chỉ là mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc mà còn tạo thêm cơ hội để các ca khúc về quê hương, đất nước tiếp cận những nhóm khán giả ít có điều kiện thưởng thức các chương trình nghệ thuật trực tiếp.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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