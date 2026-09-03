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Lý do chiếc khăn piêu cách điệu của Phương Mỹ Chi gây tranh cãi

Thứ Năm, 17:38, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh việc phối trang phục cách điệu cùng chiếc khăn piêu, biểu tượng văn hóa thiêng liêng của đồng bào dân tộc Thái, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã lập tức gỡ bỏ hình ảnh trên trang cá nhân. Lý do khiến không ít người bất ngờ.

Phương Mỹ Chi được xem là một trong những điểm sáng kiên trì theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, kết hợp hơi thở pop/electronic đương đại. Tuy nhiên, việc đưa các yếu tố di sản vào sản phẩm giải trí luôn đòi hỏi sự thấu hiểu văn hóa sâu sắc. Mới đây, hình ảnh Phương Mỹ Chi xuất hiện trong trang phục cách điệu phối cùng chiếc khăn piêu đã vấp phải nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng, đặc biệt là sự góp ý từ đồng bào dân tộc Thái.

ly do chiec khan pieu cach dieu cua phuong my chi gay tranh cai hinh anh 1
Hình ảnh gây tranh luận của Phương Mỹ Chi đã được gỡ bỏ.

Đối với người Thái ở vùng Tây Bắc, chiếc khăn piêu không đơn thuần là một món phụ kiện thời trang. Đó là công trình nghệ thuật thêu thùa chứa đựng tâm tư, biểu tượng cho tình yêu, sự khéo léo của người phụ nữ, và mang giá trị tinh thần thiêng liêng qua nhiều thế hệ. Việc cách điệu hoặc kết hợp thiếu chuẩn xác trong không gian thời trang hiện đại có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có về mặt thông điệp văn hóa.

Phương Mỹ Chi xin tiếp nhận bằng sự cầu thị nhất

Ngay sau khi nhận được các ý kiến phản hồi, nữ ca sĩ đã lập tức gỡ bỏ hình ảnh gây tranh cãi khỏi các nền tảng mạng xã hội, đồng thời đăng tải dòng trạng thái lắng nghe chính thức bằng sự khiêm nhường và cầu thị. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Cả nhà ơi, em Chi đây ạ. Từ hôm qua đến giờ, em/con đã lắng nghe những chia sẻ của khán giả, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc Thái. Khi thực hiện dự án này, điều em/con luôn mong muốn là những vẻ đẹp của văn hóa đồng bào mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn đến với khán giả.

ly do chiec khan pieu cach dieu cua phuong my chi gay tranh cai hinh anh 2
Hình ảnh phù hợp hơn được nữ ca sĩ thay thế. 

Với sự tôn trọng dành cho văn hóa bản địa, em/con xin chân thành tiếp nhận bằng sự cầu thị nhất những ý kiến đóng góp và cùng ekip sẽ thiện chí điều chỉnh lại hình ảnh để phù hợp hơn như chia sẻ của mọi người.

Trên hành trình này, em/con luôn biết ơn những lời góp ý chân thành và đầy yêu thương của mọi người. Em/con mong sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ dẫn và ủng hộ để có thể học hỏi nhiều hơn và đi tiếp hành trình này một cách trọn vẹn hơn”.

Cách xưng hô "em/con" đầy lễ phép cùng tinh thần "xin tiếp nhận bằng sự cầu thị nhất" của nữ ca sĩ khiến chúng nhìn thấy một người trẻ thực sự yêu văn hóa dân tộc và khao khát được học hỏi để trưởng thành.

Việc nghệ sĩ trẻ thử nghiệm và làm mới di sản luôn là tín hiệu tích cực đáng khuyến khích, dù khó tránh khỏi vấp váp do khoảng cách vùng miền hay góc nhìn lịch sử. Câu chuyện của Phương Mỹ Chi mang đến một bài học đắt giá cho cộng đồng sáng tạo trẻ về tinh thần lắng nghe, sự khiêm tốn cùng lòng biết ơn trước phản hồi của chính những người nắm giữ di sản.

Lý do hình ảnh chiếc khăn piêu của Phương Mỹ Chi gây tranh cãi

Trước đó, ngày 1/9/2026, Phương Mỹ Chi đăng bài về nhạc hội “Dân chơi dân ca”, dự kiến diễn ra vào ngày 3/10 tại Công viên Tao Đàn, một sự kiện thuộc chuỗi dự án quảng bá album phòng thu “Dân chơi dân ca”. Với dự án lần này, Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp có tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu văn hóa bản địa từ đội ngũ cố vấn văn hóa kỳ cựu.

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng tải, tạo hình của Phương Mỹ Chi nhanh chóng vấp phải những phản hồi trái chiều, đặc biệt là từ cộng đồng người Thái. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng chiếc khăn Piêu mang giá trị tinh thần linh thiêng, vốn có những quy chuẩn sử dụng riêng như quàng cổ hay đội đầu cho phụ nữ, nhằm thể hiện sự nâng niu, trân trọng trọn vẹn đối với di sản văn hóa dân tộc. Do đó, việc phối khăn Piêu như một món phụ kiện đính kèm váy bị coi là chưa phù hợp. Nhiều khán giả nhanh chóng lên tiếng đề nghị Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp tiếp thu phản hồi đối với hình ảnh gây tranh cãi này.

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“Dân chơi dân ca” Phương Mỹ Chi đang yêu say đắm cỡ nào?

VOV.VN - “Dân chơi dân ca” của Phương Mỹ Chi chiếm trọn vẹn 3 vị trí đầu BXH Zing MP3 Realtime ngay sau khi trình làng. Nữ ca sĩ GenZ tiếp tục khai thác chất liệu âm nhạc dân gian bằng tình yêu, sự tôn trọng, kế thừa và phát triển văn hóa kết hợp với cách sản xuất đương đại của DTAP.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: FBNV
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