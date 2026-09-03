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Nhạc sĩ Đức Trịnh: “Âm nhạc luôn hành động và đồng hành cùng đất nước”

Thứ Năm, 22:31, 03/09/2026
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VOV.VN - Chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9/2026, nhiều hoạt động trang trọng được tổ chức trên cả nước. Tại Hà Nội, tối 3/9, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Chi hội Nhạc sĩ Quân đội tại Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chúng tôi - Bộ đội cụ Hồ”.

Ngày Âm nhạc Việt Nam từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa tinh thần, nơi các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ và công chúng yêu nhạc cùng gặp gỡ, giao lưu. Đây là dịp để xã hội tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực, tri ân những cống hiến bền bỉ của các nghệ sĩ đối với đời sống văn hóa, tinh thần của đất nước.

Trải qua những bước ngoặt lịch sử dựng nước và giữ nước, âm nhạc cách mạng Việt Nam chưa bao giờ đứng ngoài dòng chảy thời đại. Âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, là vũ khí tinh thần, là niềm tin và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Trong không khí trang trọng mừng Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9/2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chúng tôi - Bộ đội Cụ Hồ” khẳng định sức sống bất tử của hình tượng người chiến sĩ và giá trị trường tồn của âm nhạc Việt Nam. Chương trình do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Chi hội Nhạc sĩ Quân đội tại Hà Nội đã phối hợp tổ chức.

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Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam “Chúng tôi - Bộ đội Cụ Hồ” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Chi hội Nhạc sĩ Quân đội tại Hà Nội đã phối hợp tổ chức.

Chương trình không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu các tác phẩm âm nhạc có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, mà còn là cầu nối giao lưu thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài quân đội. Qua đó, khẳng định mạnh mẽ vai trò của văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tiếp tục lan tỏa sâu rộng hình ảnh cao đẹp, bình dị mà cao quý của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

“Âm nhạc luôn hành động và đồng hành cùng đất nước”

Âm nhạc cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua những năm tháng lịch sử, trở thành tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, niềm tin và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Khán giả đã được đắm chìm trong không gian âm nhạc tráng lệ với chuỗi tác phẩm ngợi ca quê hương, người lính và đất nước như Chúng tôi - Bộ đội Cụ Hồ, Ánh sao, Ý Đảng lòng dân…

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Nhạc sĩ Đức Trịnh phát biểu khai mạc chương trình.

Trong không khí của ngày hội âm nhạc, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến sự hiện diện của đông đảo các tên tuổi lão thành như: Nhạc sĩ Ngọc Khuê, Nhạc sĩ Quang Mạo, NSND Trần Hiếu, NGƯT Ngọc Minh... Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông nhiệt liệt biểu dương Chi hội Nhạc sĩ Quân đội đã chủ động, tâm huyết tổ chức một chương trình trang trọng và hoành tráng.

Nhìn lại chặng đường phát triển của âm nhạc dân tộc, nhạc sĩ Đức Trịnh khẳng định: “Từ xưa, thời Thạch Sanh chúng ta đã biết đến câu chuyện cổ tích với tiếng đàn đánh đuổi giặc. Thời chống Pháp là “Giải phóng Điện Biên”, rồi “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Bế Văn Đàn”, “Hò kéo pháo”... Đến thời chống Mỹ là “Bước chân trên dải Trường Sơn”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Giải phóng miền Nam”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”... Rồi tiếp đến biên giới, hải đảo với “Tổ quốc gọi tên mình”... Chúng ta cũng đã viết bao nhiêu tác phẩm ca ngợi sự đổi mới của đất nước. Âm nhạc lúc nào cũng hành động, đi theo, cũng đồng hành cùng những sự kiện của đất nước”.

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Một tiết mục trong chương trình “Chúng tôi - Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhắc lại mốc lịch sử ý nghĩa, nhạc sĩ Đức Trịnh nhấn mạnh, 13 năm trước, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 3 tháng 9, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nhịp Bài ca Kết đoàn tại Công viên Bách Thảo năm 1960, làm Ngày Âm nhạc Việt Nam. Từ đó đến nay, mỗi dịp thu về, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, dải đất hình S lại rộn rã những không gian âm nhạc ngợi ca Tổ quốc, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới.

Âm nhạc cách mạng không bao giờ cũ, bởi chứa đựng trong những giai điệu bất hủ là mạch nguồn sinh khí của nhân dân và thời đại. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và những bài ca đi cùng năm tháng vẫn sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để các thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục sáng tạo, giữ cho ngọn lửa thiêng âm nhạc dân tộc luôn cháy sáng.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: Phạm Quang Tiến
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