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Céline Dion trở lại sau 6 năm, bật khóc ngay trên sân khấu Paris

Thứ Hai, 09:21, 14/09/2026
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VOV.VN - Sau hơn 6 năm vắng bóng, Céline Dion trở lại với một đêm diễn tại Paris. Nữ ca sĩ bật khóc khi bước ra sân khấu, có lúc phải để khán giả hát thay, nhưng sau đó một lần nữa chinh phục hàng chục nghìn người bằng giọng hát quen thuộc.

Plenitude Arena ở Paris gần như nổ tung khi Céline Dion xuất hiện trở lại vào tối 12/9 vừa qua (theo giờ địa phương). Chương trình được thông báo bắt đầu lúc 20h, không có nghệ sĩ mở màn nhưng phải đến 20h48, nữ ca sĩ mới bước ra sân khấu.

Gần 50 phút chờ đợi không làm khán giả mất kiên nhẫn. Ngược lại, sự chờ đợi khiến bầu không khí trong nhà thi đấu nóng lên từng phút. Khi Dion xuất hiện, hàng chục nghìn người đồng thanh gọi tên cô.

“Céline! Céline! Céline!”

Dion bước ra một mình trong bộ đồ đen. Cô đứng im, gần như không cử động, để tiếng vỗ tay bao phủ sân khấu, rồi cô khóc. Đó là những giọt nước mắt của một màn trở lại được chờ đợi suốt nhiều năm.

celine dion tro lai sau 6 nam, bat khoc ngay tren san khau paris hinh anh 1
(Ảnh: celinedion.com)

Một lời hứa được thực hiện

Đây là buổi hòa nhạc trọn vẹn đầu tiên của Céline Dion kể từ ngày 8/3/2020, khi Courage World Tour dừng ở Newark, New Jersey. Với khán giả Pháp, thời gian chờ đợi còn lâu hơn. Dion chưa thực hiện một buổi hòa nhạc trọn vẹn tại Pháp kể từ tour Live 2017, kết thúc chặng diễn ở Nice vào tháng 7 năm đó.

Năm 2024, cô từng khiến khán giả xúc động khi hát “Hymne à l’amour” của Édith Piaf từ Tháp Eiffel trong Olympic Paris. Nhưng để đứng trên sân khấu trong một chương trình trọn vẹn lại là thử thách khác.

Dion đang sống chung với hội chứng người cứng, căn bệnh từng khiến cô phải tạm dừng hoạt động biểu diễn. Cô từng mô tả hành trình trở lại là “gập ghềnh” và kéo dài hơn dự kiến. Nhưng cuối cùng, lời hứa trở lại Paris đã được thực hiện. “Tôi đang đứng ở thành phố mà mình yêu thương. Tôi đã hứa sẽ trở lại và chúng ta đã làm được”, Dion nói.

Khán giả hát thay cô

Dion mở đầu bằng “On ne change pas”, ca khúc của Jean-Jacques Goldman. Ngay từ những câu hát đầu tiên, giọng cô đã run lên vì xúc động. Cảm xúc khiến Dion có lúc không thể tiếp tục hát, cô dừng lại và để khán giả hát thay.

Hàng chục nghìn người cùng cất tiếng. Dion từng tự hứa sẽ không khóc, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn rơi, cô nói đó là những giọt nước mắt của niềm vui. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của đêm diễn.

Sau nhiều năm vắng bóng, Dion không trở lại bằng một màn trình diễn hoàn toàn không có khuyết điểm. Cô trở lại với những cảm xúc thật nhất của mình. Đêm diễn cho thấy rõ những nỗ lực phía sau màn tái xuất. Có lúc Dion trông mong manh, có lúc cô hoàn toàn làm chủ sân khấu.

Giọng hát cũng không phải lúc nào ổn định. Có những đoạn giọng cô chao đảo, nhưng ở những khoảnh khắc khác, Dion vẫn có thể thực hiện những nốt cao và những đoạn luyến phức tạp vốn làm nên thương hiệu của cô. Có lúc cô quên lời, Dion bật cười, xin lỗi khán giả rồi bắt đầu lại. Với một nghệ sĩ nổi tiếng bởi sự hoàn hảo, việc để những khoảnh khắc như vậy xuất hiện trước hàng chục nghìn khán giả là điều đáng chú ý.

Cô không che giấu giới hạn của mình. Cũng không cố chứng minh rằng mình vẫn giống Céline Dion của nhiều năm trước.

celine dion tro lai sau 6 nam, bat khoc ngay tren san khau paris hinh anh 2
(Ảnh: celinedion.com)

Từ “My Heart Will Go On” đến opera

Chương trình đưa khán giả đi qua nhiều dấu mốc trong sự nghiệp của Dion. “My Heart Will Go On” xuất hiện cùng một chiếc đèn chùm khổng lồ gợi nhớ không gian của Titanic. Sau đó là những ca khúc như “I Feel Love”, “I’m Alive”, “That’s the Way It Is” và “Sweet Dreams” (Are Made of This). Phần cuối chương trình chuyển sang gospel và opera.

Trong đêm diễn, Dion nói với khán giả ba từ: “Tôi khỏe”. Cô cho biết mình đã học cách sống cùng sự mong manh của cơ thể, đồng thời biến điều đó thành “nguồn sức mạnh của cuộc đời”. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt màn trở lại. Sau 6 năm, Céline Dion đã trở lại sân khấu, không phải bằng cách chứng minh rằng mình chưa từng thay đổi mà bằng việc cho khán giả thấy cô đã thay đổi và vẫn còn muốn hát.

Chuỗi chương trình của Céline Dion tại Paris gồm 26 buổi diễn, trong đó 16 buổi diễn từ ngày 12/9 đến 17/10/2026 và 10 buổi bổ sung từ ngày 8/5 đến 29/5/2027 do nhu cầu khán giả cao.

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