English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anne Hathaway sánh đôi Tom Cruise, mở chương mới cho "Days of Thunder"

Chủ Nhật, 07:00, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần 40 năm sau khi “Days of Thunder”  ra mắt, Tom Cruise trở lại với vai tay đua Cole Trickle. Lần này, anh có thêm một bạn diễn đáng chú ý: Anne Hathaway – ngôi sao đang liên tục làm mới mình trên màn ảnh Hollywood.

“Days of Thunder” đang chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng, đưa Tom Cruise về với một trong những nhân vật từng gắn với hình ảnh nam diễn viên trong thời kỳ đỉnh cao của dòng phim hành động. Đồng hành cùng anh là Anne Hathaway, trong một vai diễn hoàn toàn mới.

Theo kế hoạch, bộ phim dự kiến ra rạp ngày 2/6/2028. Tom Cruise tiếp tục đóng vai Cole Trickle và tham gia sản xuất cùng Jerry Bruckheimer và Tommy Harper;  Jonathan Levine đạo diễn, trong khi Will Staples đảm nhận kịch bản.

Điểm khiến dự án được chú ý ngay từ khi công bố là sự xuất hiện của Anne Hathaway.

anne hathaway sanh doi tom cruise, mo chuong moi cho days of thunder hinh anh 1
Tom Cruise và Anne Hathaway cùng xuất hiện bên chiếc xe đua, hé lộ màn trở lại của Days of Thunder. (Ảnh: Instagram)

Anne Hathaway bước vào thế giới tốc độ

Khác với Tom Cruise, Anne Hathaway không trở lại với một nhân vật cũ. Cô đảm nhận vai một nữ chủ đội đua đồng thời là kỹ sư, nhân vật chưa từng xuất hiện trong “Days of Thunder” năm 1990.

Thông tin về vai diễn hiện chưa được tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, việc Hathaway xuất hiện bên cạnh Cruise cho thấy phần phim mới có thể mở rộng thế giới của “Days of Thunder”, thay vì chỉ đơn thuần kể tiếp câu chuyện của Cole Trickle.

Cruise đã xác nhận màn tái hợp với Hathaway bằng một video đăng trên Instagram. Cả hai xuất hiện bên một chiếc xe đua và cùng công bố thời điểm bộ phim trở lại vào mùa hè năm 2028. Sự kết hợp này cũng tạo nên một cặp đôi màn ảnh khá thú vị. Một bên là Tom Cruise – ngôi sao hành động nổi tiếng với những cảnh mạo hiểm ngoài đời thực; bên kia là Anne Hathaway – nữ diễn viên có khả năng biến hóa qua nhiều thể loại, từ chính kịch, hài lãng mạn đến hành động.

anne hathaway sanh doi tom cruise, mo chuong moi cho days of thunder hinh anh 2
Anne Hathaway. (Ảnh: Reuters)

Tom Cruise trở lại với Cole Trickle

Trong bộ phim năm 1990 do Tony Scott đạo diễn, Tom Cruise vào vai Cole Trickle, một tay đua trẻ bước vào thế giới NASCAR với tham vọng lớn.

Cole nhanh chóng trở thành đối thủ của tay đua kỳ cựu Rowdy Burns, do Michael Rooker thủ vai. Bên cạnh những cuộc cạnh tranh tốc độ, bộ phim còn khai thác tình bạn, tham vọng, thất bại và sự trưởng thành của một tay đua sau những biến cố trên đường đua.

Gần bốn thập niên sau, Cruise một lần nữa khoác lên mình hình ảnh Cole Trickle. Điều khán giả tò mò nhất lúc này là Cole đã thay đổi như thế nào sau từng ấy năm. Anh còn là một tay đua? Một người đứng sau đường đua? Hay trở thành người truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ mới? Bộ phim chưa tiết lộ câu trả lời. Và chính sự im lặng đó đang tạo thêm tò mò cho màn trở lại.

anne hathaway sanh doi tom cruise, mo chuong moi cho days of thunder hinh anh 3
(Ảnh: Paramount Pictures)
anne hathaway sanh doi tom cruise, mo chuong moi cho days of thunder hinh anh 4
Tom Cruise trong hình ảnh Cole Trickle của Days of Thunder cách đây gần bốn thập niên. (Ảnh: Paramount Pictures)

Một cuộc gặp giữa hai thế hệ Hollywood

Nếu Tom Cruise đại diện cho một thế hệ ngôi sao đã dành hàng thập niên để xây dựng những thương hiệu điện ảnh lớn, Anne Hathaway lại là gương mặt có khả năng kết nối nhiều thế hệ khán giả.

Từ “The Princess Diaries”, “The Devil Wears Prada” đến “Les Misérables”, Hathaway đã liên tục thay đổi hình ảnh. Cô không bị đóng khung trong một kiểu nhân vật nhất định và từng bước xây dựng vị trí riêng tại Hollywood.

Bởi vậy, sự xuất hiện của cô trong “Days of Thunder” không chỉ đơn giản là thêm một ngôi sao vào dàn diễn viên. Đây có thể là cơ hội để thương hiệu cũ mang một diện mạo mới.

Tom Cruise đem đến ký ức về “Days of Thunder” của năm 1990. Anne Hathaway đại diện cho một nguồn năng lượng mới. Hai cái tên thuộc hai thế hệ khác nhau cùng đứng bên một chiếc xe đua tạo nên một hình ảnh đủ sức gợi nhớ, đồng thời cũng đủ mới mẻ.

Gần 40 năm sau, cuộc đua lại bắt đầu

Một trong những thử thách lớn nhất của “Days of Thunder” mới là làm thế nào để tái hiện sức hấp dẫn của những cuộc đua tốc độ trong thời đại mà khán giả đã quen với những bom tấn hành động có quy mô ngày càng lớn.

Bản phim năm 1990 từng gây ấn tượng bởi những cảnh đua xe thực tế. Tom Cruise cũng nổi tiếng với việc trực tiếp thực hiện nhiều cảnh lái xe và các phân đoạn nguy hiểm. Jerry Bruckheimer – nhà sản xuất của bộ phim gốc và dự án mới – từng tiết lộ đoàn phim “Days of Thunder” năm 1990 đã phá hỏng khoảng 35 chiếc xe trong quá trình sản xuất.

anne hathaway sanh doi tom cruise, mo chuong moi cho days of thunder hinh anh 5
Tom Cruise trở lại với Cole Trickle, nhân vật anh từng đảm nhận trong Days of Thunder năm 1990.(Ảnh: Paramount Pictures)
anne hathaway sanh doi tom cruise, mo chuong moi cho days of thunder hinh anh 6
Những chiếc xe lao nhanh trên đường đua từng tạo nên nhiều cảnh quay ấn tượng cho bộ phim. (Ảnh: Paramount Pictures)

Gần 40 năm sau, Cruise vẫn trở lại với thế giới tốc độ ấy. Nhưng lần này, anh không trở lại một mình. Sự xuất hiện của Anne Hathaway mở ra một chương mới cho thương hiệu, trong khi câu chuyện về Cole Trickle được đặt vào một thời đại hoàn toàn khác.

“Days of Thunder” dự kiến ra rạp ngày 2/6/2028. Với Tom Cruise trở lại và Anne Hathaway gia nhập thương hiệu, bộ phim đang trở thành một trong những màn tái xuất đáng chờ đợi của Hollywood trong những năm tới.

george-clooney-4.jpg

George Clooney: 45 năm điện ảnh và một đêm đáng nhớ ở Venice

VOV.VN - Ở tuổi 65, George Clooney nhận Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời tại Venice. Nhưng thay vì nói về những vinh quang, ngôi sao Hollywood lại kể về những cơ hội tình cờ, những người từng giúp ông và niềm tin rằng nghệ thuật có thể khiến con người hiểu nhau hơn.

 

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Harry Potter trở lại với series truyền hình và thế hệ phù thủy mới
Harry Potter trở lại với series truyền hình và thế hệ phù thủy mới

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Harry Potter một lần nữa bước lên màn ảnh. Nhưng lần này, những gương mặt quen thuộc đã được thay bằng một thế hệ diễn viên nhí mới, đứng trước thử thách lớn nhất: Chinh phục những khán giả đã quá yêu phiên bản cũ.

Harry Potter trở lại với series truyền hình và thế hệ phù thủy mới

Harry Potter trở lại với series truyền hình và thế hệ phù thủy mới

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Harry Potter một lần nữa bước lên màn ảnh. Nhưng lần này, những gương mặt quen thuộc đã được thay bằng một thế hệ diễn viên nhí mới, đứng trước thử thách lớn nhất: Chinh phục những khán giả đã quá yêu phiên bản cũ.

Hyun Bin, Jung Woo-sung đối đầu trong “Made in Korea” mùa 2
Hyun Bin, Jung Woo-sung đối đầu trong “Made in Korea” mùa 2

VOV.VN - Sau 9 năm, cuộc đối đầu giữa Hyun Bin và Jung Woo-sung trở lại với tham vọng, quyền lực và những món nợ không dễ hóa giải trong mùa 2 của “Made in Korea”.

Hyun Bin, Jung Woo-sung đối đầu trong “Made in Korea” mùa 2

Hyun Bin, Jung Woo-sung đối đầu trong “Made in Korea” mùa 2

VOV.VN - Sau 9 năm, cuộc đối đầu giữa Hyun Bin và Jung Woo-sung trở lại với tham vọng, quyền lực và những món nợ không dễ hóa giải trong mùa 2 của “Made in Korea”.

Sau kỷ lục phòng vé, Sony hé lộ tương lai của Tom Holland với Spider-Man
Sau kỷ lục phòng vé, Sony hé lộ tương lai của Tom Holland với Spider-Man

VOV.VN - “Spider-Man: Brand New Day” tạo cơn sốt phòng vé với doanh thu mở màn kỷ lục, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về tương lai của Tom Holland trong vai Người Nhện. Chủ tịch Sony Pictures Tom Rothman đã lần đầu lên tiếng, mang đến hy vọng cho người hâm mộ.

Sau kỷ lục phòng vé, Sony hé lộ tương lai của Tom Holland với Spider-Man

Sau kỷ lục phòng vé, Sony hé lộ tương lai của Tom Holland với Spider-Man

VOV.VN - “Spider-Man: Brand New Day” tạo cơn sốt phòng vé với doanh thu mở màn kỷ lục, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về tương lai của Tom Holland trong vai Người Nhện. Chủ tịch Sony Pictures Tom Rothman đã lần đầu lên tiếng, mang đến hy vọng cho người hâm mộ.

Từ "Troy" đến "The Odyssey": Vì sao phim sử thi luôn gây tranh cãi về phục trang?
Từ "Troy" đến "The Odyssey": Vì sao phim sử thi luôn gây tranh cãi về phục trang?

VOV.VN - Trang phục của "The Odyssey" đang tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trước ngày ra mắt. Song giữa lịch sử và điện ảnh, ranh giới chưa bao giờ là tuyệt đối, bởi mỗi bộ phim luôn là một cách diễn giải nghệ thuật hơn là bản sao của quá khứ.

Từ "Troy" đến "The Odyssey": Vì sao phim sử thi luôn gây tranh cãi về phục trang?

Từ "Troy" đến "The Odyssey": Vì sao phim sử thi luôn gây tranh cãi về phục trang?

VOV.VN - Trang phục của "The Odyssey" đang tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trước ngày ra mắt. Song giữa lịch sử và điện ảnh, ranh giới chưa bao giờ là tuyệt đối, bởi mỗi bộ phim luôn là một cách diễn giải nghệ thuật hơn là bản sao của quá khứ.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt