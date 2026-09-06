Anne Hathaway sánh đôi Tom Cruise, mở chương mới cho "Days of Thunder"

“Days of Thunder” đang chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng, đưa Tom Cruise về với một trong những nhân vật từng gắn với hình ảnh nam diễn viên trong thời kỳ đỉnh cao của dòng phim hành động. Đồng hành cùng anh là Anne Hathaway, trong một vai diễn hoàn toàn mới.

Theo kế hoạch, bộ phim dự kiến ra rạp ngày 2/6/2028. Tom Cruise tiếp tục đóng vai Cole Trickle và tham gia sản xuất cùng Jerry Bruckheimer và Tommy Harper; Jonathan Levine đạo diễn, trong khi Will Staples đảm nhận kịch bản.

Điểm khiến dự án được chú ý ngay từ khi công bố là sự xuất hiện của Anne Hathaway.

Tom Cruise và Anne Hathaway cùng xuất hiện bên chiếc xe đua, hé lộ màn trở lại của Days of Thunder. (Ảnh: Instagram)

Anne Hathaway bước vào thế giới tốc độ

Khác với Tom Cruise, Anne Hathaway không trở lại với một nhân vật cũ. Cô đảm nhận vai một nữ chủ đội đua đồng thời là kỹ sư, nhân vật chưa từng xuất hiện trong “Days of Thunder” năm 1990.

Thông tin về vai diễn hiện chưa được tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, việc Hathaway xuất hiện bên cạnh Cruise cho thấy phần phim mới có thể mở rộng thế giới của “Days of Thunder”, thay vì chỉ đơn thuần kể tiếp câu chuyện của Cole Trickle.

Cruise đã xác nhận màn tái hợp với Hathaway bằng một video đăng trên Instagram. Cả hai xuất hiện bên một chiếc xe đua và cùng công bố thời điểm bộ phim trở lại vào mùa hè năm 2028. Sự kết hợp này cũng tạo nên một cặp đôi màn ảnh khá thú vị. Một bên là Tom Cruise – ngôi sao hành động nổi tiếng với những cảnh mạo hiểm ngoài đời thực; bên kia là Anne Hathaway – nữ diễn viên có khả năng biến hóa qua nhiều thể loại, từ chính kịch, hài lãng mạn đến hành động.

Anne Hathaway. (Ảnh: Reuters)

Tom Cruise trở lại với Cole Trickle

Trong bộ phim năm 1990 do Tony Scott đạo diễn, Tom Cruise vào vai Cole Trickle, một tay đua trẻ bước vào thế giới NASCAR với tham vọng lớn.

Cole nhanh chóng trở thành đối thủ của tay đua kỳ cựu Rowdy Burns, do Michael Rooker thủ vai. Bên cạnh những cuộc cạnh tranh tốc độ, bộ phim còn khai thác tình bạn, tham vọng, thất bại và sự trưởng thành của một tay đua sau những biến cố trên đường đua.

Gần bốn thập niên sau, Cruise một lần nữa khoác lên mình hình ảnh Cole Trickle. Điều khán giả tò mò nhất lúc này là Cole đã thay đổi như thế nào sau từng ấy năm. Anh còn là một tay đua? Một người đứng sau đường đua? Hay trở thành người truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ mới? Bộ phim chưa tiết lộ câu trả lời. Và chính sự im lặng đó đang tạo thêm tò mò cho màn trở lại.

(Ảnh: Paramount Pictures)

Tom Cruise trong hình ảnh Cole Trickle của Days of Thunder cách đây gần bốn thập niên. (Ảnh: Paramount Pictures)

Một cuộc gặp giữa hai thế hệ Hollywood

Nếu Tom Cruise đại diện cho một thế hệ ngôi sao đã dành hàng thập niên để xây dựng những thương hiệu điện ảnh lớn, Anne Hathaway lại là gương mặt có khả năng kết nối nhiều thế hệ khán giả.

Từ “The Princess Diaries”, “The Devil Wears Prada” đến “Les Misérables”, Hathaway đã liên tục thay đổi hình ảnh. Cô không bị đóng khung trong một kiểu nhân vật nhất định và từng bước xây dựng vị trí riêng tại Hollywood.

Bởi vậy, sự xuất hiện của cô trong “Days of Thunder” không chỉ đơn giản là thêm một ngôi sao vào dàn diễn viên. Đây có thể là cơ hội để thương hiệu cũ mang một diện mạo mới.

Tom Cruise đem đến ký ức về “Days of Thunder” của năm 1990. Anne Hathaway đại diện cho một nguồn năng lượng mới. Hai cái tên thuộc hai thế hệ khác nhau cùng đứng bên một chiếc xe đua tạo nên một hình ảnh đủ sức gợi nhớ, đồng thời cũng đủ mới mẻ.

Gần 40 năm sau, cuộc đua lại bắt đầu

Một trong những thử thách lớn nhất của “Days of Thunder” mới là làm thế nào để tái hiện sức hấp dẫn của những cuộc đua tốc độ trong thời đại mà khán giả đã quen với những bom tấn hành động có quy mô ngày càng lớn.

Bản phim năm 1990 từng gây ấn tượng bởi những cảnh đua xe thực tế. Tom Cruise cũng nổi tiếng với việc trực tiếp thực hiện nhiều cảnh lái xe và các phân đoạn nguy hiểm. Jerry Bruckheimer – nhà sản xuất của bộ phim gốc và dự án mới – từng tiết lộ đoàn phim “Days of Thunder” năm 1990 đã phá hỏng khoảng 35 chiếc xe trong quá trình sản xuất.

Tom Cruise trở lại với Cole Trickle, nhân vật anh từng đảm nhận trong Days of Thunder năm 1990.(Ảnh: Paramount Pictures)

Những chiếc xe lao nhanh trên đường đua từng tạo nên nhiều cảnh quay ấn tượng cho bộ phim. (Ảnh: Paramount Pictures)

Gần 40 năm sau, Cruise vẫn trở lại với thế giới tốc độ ấy. Nhưng lần này, anh không trở lại một mình. Sự xuất hiện của Anne Hathaway mở ra một chương mới cho thương hiệu, trong khi câu chuyện về Cole Trickle được đặt vào một thời đại hoàn toàn khác.

“Days of Thunder” dự kiến ra rạp ngày 2/6/2028. Với Tom Cruise trở lại và Anne Hathaway gia nhập thương hiệu, bộ phim đang trở thành một trong những màn tái xuất đáng chờ đợi của Hollywood trong những năm tới.