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11 phút mở ra lịch sử mới của World Cup: Madonna, BTS và Shakira bùng nổ

Thứ Hai, 10:43, 20/07/2026
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VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup, trận chung kết có một chương trình biểu diễn giữa hiệp quy mô như Super Bowl. Chỉ trong 11 phút, Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira cùng dàn nghệ sĩ quốc tế đã biến sân vận động New York – New Jersey thành sân khấu giải trí lớn nhất hành tinh.

Nếu trước đây World Cup chỉ được nhớ đến bởi những bàn thắng và chiếc cúp vàng, thì chung kết World Cup 2026 đã mở ra một chương mới khi FIFA lần đầu tổ chức halftime show ngay giữa trận đấu.

Được dàn dựng bởi tổ chức Global Citizen cùng ban nhạc Coldplay, chương trình kéo dài khoảng 11 phút nhưng quy tụ những tên tuổi hàng đầu của âm nhạc thế giới, mang đến màn trình diễn được ví như "Super Bowl của bóng đá".

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Sân vận động New York – New Jersey trở thành sân khấu của halftime show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup.(Ảnh: Reuters)

Madonna mở màn đầy điện ảnh

Madonna là người khai màn chương trình theo cách không thể ấn tượng hơn. Nữ hoàng nhạc pop xuất hiện trong một đoạn phim quay sẵn, ngồi trên xe địa hình băng qua đường hầm sân vận động, do hai huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo và Ronaldinho cầm lái.

Nữ ca sĩ trình diễn phiên bản mới của ca khúc Music, pha trộn với những giai điệu disco trước khi xuất hiện trực tiếp trên sân, nhường lại sân khấu cho nhạc trưởng Gustavo Dudamel.

Ngay sau đó, dàn nhạc New York Philharmonic cùng Dàn nhạc Giao hưởng Simón Bolívar của Venezuela trình diễn bản phối Seven Nation Army – giai điệu quen thuộc trên khắp các khán đài bóng đá thế giới.

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Madonna mở màn halftime show đầu tiên trong lịch sử chung kết FIFA World Cup với màn xuất hiện đầy điện ảnh.(Ảnh: Reuters)

BTS mang K-pop đến sân cỏ World Cup

Một trong những tiết mục được chờ đợi nhất là sự xuất hiện của BTS. Nhóm nhạc Hàn Quốc trình diễn bản hit Dynamite với phần lời được điều chỉnh theo chủ đề bóng đá. Màn trình diễn kết hợp vũ đạo đặc trưng, hiệu ứng sân khấu quy mô lớn cùng không khí cuồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả trên sân.

Đây cũng là một trong những sân khấu quốc tế lớn nhất của BTS sau khi nhóm trở lại hoạt động đầy đủ sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

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 BTS mang không khí K-pop đến sân khấu World Cup bằng màn trình diễn ca khúc "Dynamite" được phối mới theo chủ đề bóng đá. (Ảnh: Reuters)
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Nhóm BTS. (Ảnh: Reuters)

Justin Bieber và Shakira tạo hai sắc thái đối lập

Sau phần trình diễn sôi động của BTS, Justin Bieber bất ngờ giảm nhịp chương trình bằng ca khúc Everything Hallelujah, mang đến khoảnh khắc giàu cảm xúc giữa không gian khổng lồ của sân vận động.

Ngay sau đó, Shakira cùng Burna Boy đưa bầu không khí trở lại cao trào với Dai Dai – ca khúc chính thức của World Cup 2026.

Hàng trăm vũ công trong trang phục vàng rực phủ kín sân cỏ, kết hợp cùng nhóm thiếu nhi Uganda Ghetto Kids tạo nên một trong những tiết mục sôi động nhất của chương trình.

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Justin Bieber thể hiện bản hit "Everything Hallelujah", mang đến khoảnh khắc lắng đọng giữa chương trình kéo dài 11 phút. (Ảnh: Reuters)
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(Ảnh: Reuters)
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Shakira và Burna Boy khuấy động sân vận động với "Dai Dai" – ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Coldplay khép lại đêm diễn của sự đoàn kết

Phần kết của halftime show có sự góp mặt của Coldplay, Emmanuel Kelly, các học sinh từ dàn hợp xướng PS22 cùng nhiều nhân vật Muppets nổi tiếng.

Sân cỏ được phủ kín bởi hàng trăm quả bóng màu sắc, trong khi hàng chục nghìn khán giả trên khán đài đồng loạt giơ những lá cờ nhiều màu được chuẩn bị sẵn trên ghế ngồi.

Thông điệp về sự đoàn kết, giáo dục và kết nối cộng đồng được truyền tải thông qua ca khúc mới We Dance, do Coldplay sáng tác riêng cho sự kiện.

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Coldplay cùng Emmanuel Kelly và dàn hợp xướng thiếu nhi khép lại chương trình bằng thông điệp về đoàn kết và hy vọng. (Ảnh: Reuters)

FIFA đưa World Cup bước vào kỷ nguyên giải trí

Không chỉ có halftime show, ngày chung kết còn là chuỗi sự kiện giải trí kéo dài từ trước giờ bóng lăn.

Post Malone khuấy động bầu không khí bằng các bản hit Sunflower, Wow và ca khúc mới Chrome Heartbreaker. Robbie Williams, Nicole Scherzinger và Laura Pausini trình diễn bài hát chính thức của FIFA mang tên Desire, trong khi Jennifer Hudson thể hiện quốc ca Mỹ.

Tom Cruise cũng xuất hiện trên sân để phát biểu trước trận đấu với thông điệp: "Football has no language" (Bóng đá không có rào cản ngôn ngữ).

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Tom Cruise xuất hiện trước trận chung kết, góp phần biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành sự kiện giải trí toàn cầu. (Ảnh: Reuters)

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, điện ảnh, văn hóa đại chúng và thể thao, FIFA đã biến trận chung kết World Cup 2026 thành một siêu sự kiện giải trí toàn cầu, nơi sức hút của những ngôi sao không làm lu mờ bóng đá mà góp phần đưa ngày hội lớn nhất hành tinh tiếp cận thêm hàng triệu khán giả mới.

Đêm chung kết năm 2026 vì thế không chỉ ghi dấu bằng chức vô địch trên sân cỏ mà còn bởi màn halftime show đầu tiên trong lịch sử World Cup – cột mốc cho thấy bóng đá đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi thể thao và giải trí cùng đứng trên một sân khấu.

 

Hải Hà/VOV.VN
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