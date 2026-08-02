Dàn Anh Tài lập Nhà mới, trổ tài chăn cừu và nấu ăn tại Ninh Thuận

Sau Công diễn 1, Nhà Làm Mạnh do Huỳnh Lập dẫn dắt giành vị trí cao nhất toàn bảng. Nói về thành tích của đội, Huỳnh Lập cho rằng kết quả đến từ nỗ lực chung của các thành viên và sự truyền cảm hứng giữa các Nhà.

Nhà Thám Hiểm giành 1.670 điểm Hỏa lộc, tạo lợi thế trong hành trình ngoại khóa.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Để tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, em tin rằng tất cả các Anh Tài ở đây đều đã tạo ra một cột mốc để chúng ta cùng soi chiếu. Nhìn vào sự đầu tư của từng nhà, bản thân bọn em tự dặn lòng phải cố gắng làm sao cho xứng tầm với quy mô đó. Một mình em thì không thể tạo nên điều kỳ diệu, tiết mục ‘Nhong Nhong Nhong’ có rực rỡ hay không chính là nhờ sự trợ lực và truyền cảm hứng từ tất cả các anh ở đây”.

Nhà Long Mã quy tụ Thái VG, Jun Phạm, Hoàng Dũng, Mew Amazing, Hoàng Rob, Tùng Mint, Đông Hùng và It’s Charles.

Hai chiếc nhẫn Chiến tướng được trao cho Thái VG của Nhà Làm Mạnh và Hà An Huy của Nhà Soạn Nhạc. Đây là hai cá nhân sở hữu điểm Hỏa lực cao nhất trong các Nhà chiến thắng.

Thái VG bày tỏ: “Anh cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng tất nhiên anh không thể làm điều này một mình. Shout out to Huỳnh Lập và Hiếu! Thật lòng mà nói, trong đời anh không giành chiến thắng quá nhiều, nên khi chiến thắng đến, anh cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng anh đón nhận nó, một cảm giác thực sự tuyệt vời!”.

Đội hình Nhà Hiển Nhiên

Hà An Huy cho biết anh nhận chiếc nhẫn thay mặt cho các thành viên Nhà Soạn Nhạc. Nam ca sĩ nói: “Đầu tiên, em rất tự hào về Nhà Soạn Nhạc và biết ơn các anh đã cho em cơ hội đồng hành. Mọi người mới là những người cống hiến lớn nhất chứ không chỉ riêng em. Là một nghệ sĩ rất mới, em xin nhận chiếc nhẫn này thay mặt cho cả Nhà Soạn Nhạc. Chính nhờ sự cổ vũ của các anh mà em mới khai phá được những giới hạn mới của bản thân, ngoài sáng tác và hát thì lần đầu tiên em còn được thử sức nhảy múa trên sân khấu”.

Bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân cũng có nhiều thay đổi. Jun Phạm vượt qua Thanh Duy, Thơm (Da LAB), Mew Amazing, Duy Khánh và Hoàng Dũng để chiếm vị trí đầu tiên. K.O tạo cú bứt phá khi từ nhóm cuối ở công diễn trước tăng hơn 10 bậc, lên hạng 22.

Bước sang Công diễn 2, các Anh Tài được chia lại thành bốn Nhà. Bốn thủ lĩnh gồm Huỳnh Lập, Hoàng Tôn cùng hai Chiến tướng Thái VG và Hà An Huy. Quá trình lập Nhà diễn ra qua hai vòng đàm phán, chiêu mộ, từ chối và xác nhận.

Đội hình Nhà Chiến Mã

Ở vòng đầu, Thái VG nhanh chóng đưa Jun Phạm và Hoàng Dũng về đội. Hà An Huy chiêu mộ BB Trần và Phùng Minh Cương. Huỳnh Lập cùng Hoàng Tôn cũng lần lượt bổ sung những thành viên phù hợp với định hướng của mình.

Sau quá trình lựa chọn, bốn đội hình chính thức được công bố. Nhà Thám Hiểm do Hoàng Tôn làm thủ lĩnh, gồm Osad, Thỏ và Thơm của Da LAB, Hồ Đông Quan, K.O và Lê Xuân Tiền.

Nhà Chiến Mã do Hà An Huy dẫn dắt, quy tụ BB Trần, Phùng Minh Cương, Thanh Duy, Đại Nghĩa, Trịnh Thăng Bình, Thuận Nguyễn và Nguyễn Văn Chung.

Nhà Hiển Nhiên của Huỳnh Lập có Thái Lê Minh Hiếu, Cheng, Đinh Mạnh Ninh, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, Will và Neko Lê.

Trong khi đó, Nhà Long Mã của Thái VG gồm Jun Phạm, Hoàng Dũng, It’s Charles., Mew Amazing, Hoàng Rob, Tùng Mint và Đông Hùng. Đây là đội hình gây chú ý khi có sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ sở hữu màu sắc âm nhạc khác nhau.

Dàn Anh Tài tham gia chuyến ngoại khóa tại Ninh Thuận sau những giờ thi đấu căng thẳng.

Các nghệ sĩ trổ tài dựng chuồng, chăn cừu trong loạt thử thách tại Ninh Thuận.

Bên cạnh những diễn biến thi đấu, dàn Anh Tài còn có chuyến ngoại khóa tại Ninh Thuận. Các nghệ sĩ tham gia loạt thử thách như vớt thuyền giấy, đặt cược điểm Hỏa lộc, dựng chuồng, chăn cừu và nấu ăn.

Do không được tương tác vật lý với đàn cừu, các thành viên phải phối hợp sự kiên nhẫn và tinh thần đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ. Nhà Thám Hiểm giành 1.670 điểm Hỏa lộc, tạo lợi thế trước phần thi nấu ăn. Chung cuộc, Nhà Thám Hiểm và Nhà Chiến Mã giành chiến thắng ở thử thách cuối ngày.

Chuyến đi Ninh Thuận giúp các nghệ sĩ thêm gắn kết trước khi bước vào Công diễn 2.

Sau một ngày vận động, 33 Anh Tài cùng quây quần bên bữa tối giữa thiên nhiên. Thơm (Da LAB) chia sẻ: “Lúc ngồi xuống bên nhau, có lẽ không riêng gì mình mà tất cả mọi người đều không còn bận tâm hôm nay sẽ ăn gì nữa. Đơn giản là chúng mình chỉ muốn ngồi lại để cùng nhìn ngắm và nhớ về những khoảnh khắc được ở bên nhau”.

Chuyến đi khép lại với những khoảnh khắc vui nhộn và sự gắn kết giữa các nghệ sĩ trước khi bốn Nhà bước vào chặng thi đấu mới tại Công diễn 2.