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Tạm hoãn phát sóng tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai

Thứ Sáu, 15:58, 10/07/2026
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VOV.VN - Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" bất ngờ thông báo tạm hoãn phát sóng tập 3, thay vì lên sóng vào ngày 11/7 như kế hoạch. Lịch phát sóng mới dự kiến được dời sang ngày 18/7.

Fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" vừa thông báo thay đổi lịch phát sóng tập 3 của chương trình.

Theo đó, tập 3 sẽ không lên sóng theo lịch dự kiến vào ngày 11/7. Theo chương trình, lịch phát sóng mới dự kiến được dời sang 20h ngày 18/7 trên VTV3 và 20h30 cùng ngày trên YouTube YeaH1 Show.

Phía nhà sản xuất cho biết việc thay đổi lịch phát sóng được thực hiện theo công văn của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam), đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả thông cảm vì sự điều chỉnh này.

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Fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" vừa thông báo thay đổi lịch phát sóng tập 3 của chương trình.

Trước đó, "Anh trai vượt ngàn chông gai" liên tiếp trở thành tâm điểm chú ý sau nhiều tranh cãi phát sinh sau tập 2.

Chiều 7/7, tại buổi gặp gỡ báo chí, bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Yeah1, Tổng giám chế chương trình - đã nhiều lần xúc động khi nhắc đến những sai sót của ê-kíp. Đại diện nhà sản xuất gửi lời xin lỗi tới 34 Anh tài, khán giả và khẳng định bản thân là người chịu trách nhiệm cao nhất về sự việc.

Theo bà Vân Hạnh, sự cố xuất phát từ việc nhân sự vận hành kênh cộng đồng của chương trình duyệt nhầm một bài đăng có nội dung tiêu cực. Bài viết được gỡ ngay sau khi phát hiện nhưng đã bị chụp màn hình và lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới các nghệ sĩ cũng như niềm tin của khán giả.

Bên cạnh đó, chương trình cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến cách kêu gọi người hâm mộ chia sẻ tiết mục, cũng như kết quả thi đấu sau tập 2 khi đội gồm 5 Anh tài mùa đầu tiên giành chiến thắng. Nhà sản xuất cho biết ê-kíp sẽ cần thêm thời gian để nhìn lại, chấn chỉnh và nỗ lực lấy lại niềm tin của khán giả.

Hà Phương/VOV.VN
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