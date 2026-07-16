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Khán giả "mê" Hoa đào của Hoàng Rob sau Anh trai vượt ngàn chông gai

Thứ Năm, 15:01, 16/07/2026
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VOV.VN - Sau tập 2 Anh trai vượt ngàn ghông gai 2026, tiết mục Hoa đào của Hoàng Rob nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chia sẻ cảm nhận, đăng lại các khoảnh khắc biểu diễn và fanart, trong khi màn kết hợp violin, hát, múa đương đại cùng chất liệu dân gian tạo nên nhiều cuộc thảo luận.

Sau khi tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng, bên cạnh những màn trình diễn nhận được nhiều sự quan tâm, cái tên Hoàng Rob xuất hiện với tần suất dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả chia sẻ cảm nhận về tiết mục Hoa đào, đăng lại các khoảnh khắc biểu diễn, trích dẫn phần đồng dao và sáng tạo fanart lấy cảm hứng từ hình ảnh nghệ sĩ violin trên sân khấu.

Trên Threads, Facebook và TikTok, không ít người cho biết trước đó họ chưa biết nhiều về Hoàng Rob nhưng bị thu hút bởi những gì nam nghệ sĩ thể hiện trong tiết mục. Sự quan tâm của khán giả không chỉ đến từ phần trình diễn mà còn từ câu chuyện phía sau quá trình thực hiện tác phẩm.

khan gia me hoa dao cua hoang rob sau anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 1
Hoàng Rob kết hợp violin, hát và múa đương đại trong phần trình diễn Hoa đào

Trong dàn 34 nghệ sĩ tham gia chương trình, Hoàng Rob vốn được biết đến chủ yếu với vai trò nghệ sĩ violin. Tuy nhiên, ở Hoa đào, anh không chỉ chơi violin mà còn hát, múa đương đại và tự viết phần đồng dao. Việc xuất hiện với nhiều vai trò khác với hình ảnh quen thuộc đã tạo nên yếu tố bất ngờ đối với một bộ phận khán giả.

Màn trình diễn trên sân khấu chỉ kéo dài hơn hai phút, nhưng theo thông tin được chia sẻ, ý tưởng về Hoa đào đã được Hoàng Rob ấp ủ từ trước. Để thực hiện tiết mục, anh tìm đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, cùng một nhà báo xây dựng phần ca từ, tự viết đồng dao và thu âm với dàn đồng ca thiếu nhi. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng dành thời gian học hát và tập luyện múa đương đại phục vụ cho phần trình diễn.

khan gia me hoa dao cua hoang rob sau anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 2

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng sự đầu tư phía sau tiết mục là một trong những yếu tố giúp Hoa đào nhận được sự chú ý. Thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật violin – vốn là thế mạnh của Hoàng Rob – nhiều bình luận nhắc đến tinh thần thử nghiệm, sự chỉn chu trong từng chi tiết và quá trình chuẩn bị cho tiết mục.

Một số khán giả bày tỏ sự bất ngờ với giọng hát của Hoàng Rob, trong khi những người khác ấn tượng với phần đồng dao do chính anh chắp bút hoặc cách kết hợp tiếng violin với các chất liệu dân gian đương đại. Bên cạnh việc chia sẻ video, một số người còn sáng tạo tranh minh họa và fanart lấy cảm hứng từ hình ảnh cây violin, Hoa đào và những khoảnh khắc trên sân khấu.

Theo nội dung được chia sẻ, sức lan tỏa của Hoa đào đến từ nhiều yếu tố như sự mới mẻ trong cách thể hiện, sự tò mò dành cho một nghệ sĩ chưa có lợi thế lớn về độ nhận diện đại chúng và quá trình chuẩn bị cho tác phẩm. Tiết mục cũng tạo sự chú ý khi Hoàng Rob lựa chọn giới thiệu một sáng tác mang màu sắc riêng thay vì đi theo những lựa chọn quen thuộc.

khan gia me hoa dao cua hoang rob sau anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 3

Hoàng Rob là nghệ sĩ violin đương đại hoạt động hơn 10 năm. Anh là nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên nhận giải Âm nhạc Cống Hiến năm 2017. Đến nay, anh đã phát hành 3 album, thực hiện 5 live concert cá nhân tại Nhà hát Lớn và các không gian di sản lịch sử.

Trong sự nghiệp, Hoàng Rob từng hợp tác với nhiều nhà sản xuất và nghệ sĩ như Touliver, SlimV, Khắc Hưng, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc và Hoàng Dũng. Anh cũng tham gia biểu diễn tại nhiều sân khấu quốc gia, hội nghị APEC, các đại nhạc hội và sự kiện quốc tế.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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