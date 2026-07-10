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Đinh Tiến Dũng bất ngờ rút khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai

Thứ Sáu, 16:22, 10/07/2026
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VOV.VN - Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) thông báo chủ động rút khỏi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Nam MC, biên kịch cho biết quyết định được đưa ra sau khi nhận thấy áp lực từ dư luận đã ảnh hưởng đến chương trình và các Anh tài khác.

Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) xác nhận rút khỏi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sau thời gian ngắn tham gia chương trình. Nam MC, biên kịch cho biết quyết định được đưa ra sau khi trao đổi với ban tổ chức, trong bối cảnh những áp lực từ dư luận ảnh hưởng đến chương trình và các Anh tài khác.

Trên trang cá nhân, Đinh Tiến Dũng đăng tải tâm thư với tiêu đề "Những tâm tình cho một hành trình đầy ý nghĩa", gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và khán giả đã đồng hành cùng mình.

Anh viết: "Xin cảm ơn nhiều người thân và bạn bè, đặc biệt là những khán giả luôn yêu mến và dành cho tôi những điều tốt lành trong suốt hành trình của tôi. Hôm nay sau nhiều trăn trở, tôi muốn chia sẻ với mọi người, dù không bao giờ có thể đầy đủ và trọn vẹn được hết".

Dinh tien dung bat ngo rut khoi anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 1
Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) thông báo chủ động rút khỏi "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

Theo nam nghệ sĩ, những ngày qua, khi lịch quay diễn ra dày đặc, anh nhận thấy những phản ứng từ dư luận đã bắt đầu tạo ra những tác động không mong muốn.

"Những ngày qua, giữa những lịch quay dày đặc, tôi nhận thấy những áp lực từ dư luận đã bắt đầu ảnh hưởng lớn đến chương trình 'Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026', và đặc biệt là ảnh hưởng đến cả công tác truyền thông hình ảnh cá nhân của các Anh tài khác", anh chia sẻ.

Sau khi cân nhắc và trao đổi với ban tổ chức, Đinh Tiến Dũng cho biết anh quyết định dừng hành trình tại chương trình.

"Hiểu được công sức và sự tận lực của một tập thể lớn như vậy, nên sau khi suy nghĩ và trao đổi với BTC chương trình, tôi quyết định sẽ chủ động xin rút khỏi chương trình".

Dinh tien dung bat ngo rut khoi anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 2

Nam nghệ sĩ thừa nhận quyết định này có thể khiến ê-kíp phát sinh thêm công việc trong quá trình hậu kỳ, song anh tin đây là điều cần thiết để chương trình sớm ổn định.

"Biết là sẽ có thêm nhiều công việc hơn cho mọi người trong công tác hậu kỳ hình ảnh, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ giúp chương trình được ổn định hơn".

Khép lại bài đăng, Đinh Tiến Dũng gửi lời xin lỗi và cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho mình trong thời gian tham gia chương trình.

"Tôi xin cảm ơn những khán giả của chương trình, dù chỉ mới tham gia một hành trình ngắn bên nhau, tôi đã nhận được rất nhiều lời yêu thương và động viên từ các bạn. Xin lỗi các bạn vì nếu đã làm phiền, và thực sự rất cảm ơn tấm lòng của mọi người!

Tôi sẽ quay trở lại với công việc hằng ngày của mình. Với tôi đây thực sự là một hành trình có ý nghĩa đặc biệt, và dù tôi có dừng lại thì tình cảm với những người anh chị em vẫn còn nguyên vẹn!".

Ít phút sau chia sẻ của Đinh Tiến Dũng, fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" cũng phát đi thông báo xác nhận nam nghệ sĩ dừng tham gia chương trình.

Ban tổ chức cho biết: "Theo nguyện vọng cá nhân, Anh Tài Đinh Tiến Dũng chính thức dừng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, kể từ ngày 10/7/2026. Ban Tổ chức tôn trọng quyết định này và xin kính thông báo tới quý khán giả. Cảm ơn vì đã đến!"

Thông báo không nêu thêm lý do ngoài việc đây là quyết định theo nguyện vọng cá nhân của Đinh Tiến Dũng.

Dinh tien dung bat ngo rut khoi anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 3
Đinh Tiến Dũng trong tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Trước khi chương trình lên sóng, Đinh Tiến Dũng là một trong những gương mặt gây chú ý khi được công bố góp mặt trong danh sách 34 Anh tài của mùa mới. Quen thuộc với công chúng qua hình tượng "Giáo sư Xoay", nam MC, biên kịch được kỳ vọng mang đến màu sắc khác biệt nhờ lối tư duy sắc sảo, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt.

Trong tập mở màn, anh xuất hiện trên sân khấu với tạo hình một anh shipper và trình diễn ca khúc "Cho anh xin số nhà" - bài hát từng gắn liền với tên tuổi của anh hơn một thập kỷ trước. Tiết mục được dàn dựng theo phong cách hài hước, kết hợp giữa ca hát và diễn xuất, gợi lại ký ức về màn trình diễn của anh trong chương trình Khách trên VTV3 năm 2011.

Ngay sau khi phát sóng, màn biểu diễn của Đinh Tiến Dũng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Video do fanpage chính thức của chương trình đăng tải ghi nhận gần 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn thể hiện tự tin của nam nghệ sĩ và đánh giá đây là một trong những tiết mục giải trí nổi bật của tập đầu tiên.

Hà Phương/VOV.VN
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