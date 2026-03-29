"Gặp nhau cuối năm - Táo quân" lên sóng dưới dạng tiểu phẩm trong chương trình “Cuộc hẹn với tháng Ba”. Đây là chương trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm kênh VTV3 (31/3/1996 - 31/3/2026).

“Cuộc hẹn với tháng Ba” là chương trình nghệ thuật – giải trí được dàn dựng với nhiều yếu tố sáng tạo và bất ngờ, kết hợp âm nhạc, sân khấu, những câu chuyện tưởng chừng quen thuộc của truyền hình trong một không gian trình diễn mới mẻ, giàu cảm xúc.

Ý tưởng “cuộc hẹn” xuất hiện xuyên suốt chương trình. Cuộc hẹn đầu tiên, Cuộc hẹn với âm nhạc, Cuộc hẹn với tiếng cười, Cuộc hẹn với Gameshow, Cuộc hẹn với văn hoá lịch sử…, các điểm chạm này sẽ lần lượt đưa khán giả đi qua những dấu mốc đáng nhớ của kênh VTV3, gọi tên bằng những chương trình, người dẫn, nghệ sĩ, khách mời.

Dàn nghệ sĩ Táo quân trở lại trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba".

“Cuộc hẹn với tháng Ba” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên cùng những tiết mục được dàn dựng đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, hoạt cảnh và sân khấu. Đáng chú ý là những cái tên bước ra từ các cuộc thi tài năng, chương trình giải trí nổi bật trên VTV như “Sao Mai”, “Sao Mai điểm hẹn”, “Bài hát Việt”, “Giọng hát Việt”,…

Điểm nhấn nổi bật của “Cuộc hẹn với tháng Ba” là sự trở lại của dàn Táo với những gương mặt thân quen: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và nghệ sĩ Trung Ruồi.

Xuất hiện trong chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của kênh, các nghệ sĩ đều có những cảm xúc đặc biệt. NSƯT Chí Trung chia sẻ: “Đây là lần hiếm hoi chúng tôi có dịp tái ngộ trong trang phục Táo quân. Dù chỉ có vài đêm ngắn ngủi để gấp rút chuẩn bị, mục tiêu lớn nhất của anh em nghệ sĩ là làm sống lại giai đoạn rực rỡ đã qua. Chúng tôi tâm niệm rằng, dẫu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều phải “cháy” hết mình để giữ trọn vẹn hình ảnh Táo quân trong lòng công chúng”.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự háo hức trước sự trở lại của chương trình Táo quân, song nhiều người tỏ ra hụt hẫng khi tiểu phẩm chỉ có thời lượng ngắn với gần 20 phút, lặp lại kịch bản của những năm trước.

Khán giả T.L để lại bình luận: "Nói chung là có Táo quân, nhưng hơi thất vọng vì diễn lại, cứ tưởng có kịch bản mới. Biết là chương trình điểm lại những dấu mốc, những chương trình đã đồng hành cùng VTV3 qua năm tháng thì thời gian dành cho mỗi điểm nhấn có giới hạn, nhưng sử dụng lại kịch bản cũ thì không được như kỳ vọng".

Một số người xem viết: "Xem vẫn thấy vui vì dàn diễn viên quen thuộc, nhưng nội dung chưa có nhiều bất ngờ, có lẽ vì thời gian có hạn"; "Giá mà chương trình kéo dài hơn và có thêm điểm nhấn mới thì sẽ trọn vẹn hơn"...

Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" - là chương trình thường niên, được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức. Sau 22 năm gắn bó với khán giả, chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" không phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vào đó là một chương trình mới.

Táo quân được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm giao thừa suốt hơn hai thập kỷ qua, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới của nhiều thế hệ khán giả. Chương trình ghi dấu ấn nhờ hình thức hài kịch chính luận, thông qua các nhân vật Táo để phản ánh những vấn đề nổi bật của đời sống xã hội trong năm trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, công nghệ…