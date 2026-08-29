Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 trải nghiệm bắt cá, bắt gà ở Mộc Châu

Các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 vừa trải qua vòng truyền hình thực tế tại Mộc Châu với nhiều hoạt động từ trải nghiệm văn hóa, du lịch đến những thử thách đời thường như cho dê ăn, bắt gà, bắt lợn, bắt cá.

Trong số các thí sinh có nhiều cô gái thuộc thế hệ 2K7, 2K8, vốn quen với cuộc sống hiện đại ở thành phố nên không tránh khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia những công việc gắn với sinh hoạt vùng cao. Ban đầu còn vụng về, các thí sinh nhanh chóng hòa nhập sau khi được đồng đội cổ vũ, cùng nhau hoàn thành thử thách.

Nhiều thí sinh 2K7, 2K8 lần đầu thử sức với những công việc như bắt gà, bắt lợn.

Trước đó, trong những ngày đầu tại Mộc Châu, dàn người đẹp có dịp khám phá cầu kính Bạch Long, trải nghiệm ẩm thực địa phương, hái chè, làm kẹo lạc và trình diễn trang phục dân tộc giữa không gian đồi chè. Các thí sinh cũng tham gia sáng tạo nội dung giới thiệu cảnh sắc, đặc sản và sản phẩm du lịch của địa phương trên mạng xã hội.

Dàn thí sinh hào hứng tham gia các hoạt động đời thường tại Mộc Châu.

Bên cạnh những hoạt động mang màu sắc trải nghiệm, chương trình còn có phần viết lại những suy nghĩ, cảm xúc cá nhân khi đến với cuộc thi. Qua những lá thư, nhiều thí sinh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, áp lực, mong muốn và mục tiêu của bản thân.

Trong đó, câu chuyện của một thí sinh sinh năm 2008, người dân tộc Dao, khiến nhiều người xúc động. Cô gái trẻ đến với cuộc thi với mong muốn khẳng định bản thân và trở thành hình mẫu người phụ nữ năng động, qua đó truyền cảm hứng để những bạn nữ cùng quê tự tin hơn.

Các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 trải nghiệm bắt cá trong vòng truyền hình thực tế tại Mộc Châu.

Tuy nhiên, gia đình cô còn nhiều khó khăn. Khi bày tỏ mong muốn đi thi, cha mẹ ban đầu không ủng hộ vì lo không đủ điều kiện kinh tế để đồng hành cùng con. Trong thời gian sống tại ngôi nhà chung, chứng kiến các thí sinh khác được gia đình động viên, cô không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Dù vậy, thí sinh này vẫn tự động viên mình và tiếp tục nỗ lực trong các phần thi.

Một hoạt động khác trong vòng truyền hình thực tế là hành trình về nguồn. Trong những ngày hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các thí sinh mặc áo dài trắng, đến dâng hương tại Chùa Vặt Hồng và Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Tại Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến, các thí sinh được nghe giới thiệu về quá trình chiến đấu của đoàn quân Tây Tiến trong kháng chiến chống Pháp, đồng thời tìm hiểu các hiện vật và tư liệu đang được lưu giữ tại đây.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Đàm Hương Thủy, việc đưa các thí sinh đến những địa chỉ lịch sử nhằm giúp các cô gái trẻ hiểu thêm về truyền thống, sự hy sinh của thế hệ đi trước và ý nghĩa của tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Các thí sinh mặc áo dài trắng trong hành trình về nguồn tại Mộc Châu.

Sau vòng truyền hình thực tế, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào quá trình đào tạo, huấn luyện kỹ năng để chuẩn bị cho vòng chung kết.

Đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hội đồng giám khảo có NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng Ban Giám khảo, cùng NSND Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục, Saleem Hammad và Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh.