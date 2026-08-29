English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 trải nghiệm bắt cá, bắt gà ở Mộc Châu

Thứ Bảy, 13:10, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ catwalk và trình diễn thời trang, các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 còn trải nghiệm hàng loạt thử thách đời thường tại Mộc Châu như bắt cá, bắt gà, bắt lợn, hái chè và tham gia hành trình về nguồn.

Các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 vừa trải qua vòng truyền hình thực tế tại Mộc Châu với nhiều hoạt động từ trải nghiệm văn hóa, du lịch đến những thử thách đời thường như cho dê ăn, bắt gà, bắt lợn, bắt cá.

Trong số các thí sinh có nhiều cô gái thuộc thế hệ 2K7, 2K8, vốn quen với cuộc sống hiện đại ở thành phố nên không tránh khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia những công việc gắn với sinh hoạt vùng cao. Ban đầu còn vụng về, các thí sinh nhanh chóng hòa nhập sau khi được đồng đội cổ vũ, cùng nhau hoàn thành thử thách.

thi sinh miss galaxy vietnam 2026 trai nghiem bat ca, bat ga o moc chau hinh anh 1
Nhiều thí sinh 2K7, 2K8 lần đầu thử sức với những công việc như bắt gà, bắt lợn.

Trước đó, trong những ngày đầu tại Mộc Châu, dàn người đẹp có dịp khám phá cầu kính Bạch Long, trải nghiệm ẩm thực địa phương, hái chè, làm kẹo lạc và trình diễn trang phục dân tộc giữa không gian đồi chè. Các thí sinh cũng tham gia sáng tạo nội dung giới thiệu cảnh sắc, đặc sản và sản phẩm du lịch của địa phương trên mạng xã hội.

thi sinh miss galaxy vietnam 2026 trai nghiem bat ca, bat ga o moc chau hinh anh 2
Dàn thí sinh hào hứng tham gia các hoạt động đời thường tại Mộc Châu.

Bên cạnh những hoạt động mang màu sắc trải nghiệm, chương trình còn có phần viết lại những suy nghĩ, cảm xúc cá nhân khi đến với cuộc thi. Qua những lá thư, nhiều thí sinh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, áp lực, mong muốn và mục tiêu của bản thân.

Trong đó, câu chuyện của một thí sinh sinh năm 2008, người dân tộc Dao, khiến nhiều người xúc động. Cô gái trẻ đến với cuộc thi với mong muốn khẳng định bản thân và trở thành hình mẫu người phụ nữ năng động, qua đó truyền cảm hứng để những bạn nữ cùng quê tự tin hơn.

thi sinh miss galaxy vietnam 2026 trai nghiem bat ca, bat ga o moc chau hinh anh 3
Các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 trải nghiệm bắt cá trong vòng truyền hình thực tế tại Mộc Châu.

Tuy nhiên, gia đình cô còn nhiều khó khăn. Khi bày tỏ mong muốn đi thi, cha mẹ ban đầu không ủng hộ vì lo không đủ điều kiện kinh tế để đồng hành cùng con. Trong thời gian sống tại ngôi nhà chung, chứng kiến các thí sinh khác được gia đình động viên, cô không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Dù vậy, thí sinh này vẫn tự động viên mình và tiếp tục nỗ lực trong các phần thi.

Một hoạt động khác trong vòng truyền hình thực tế là hành trình về nguồn. Trong những ngày hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các thí sinh mặc áo dài trắng, đến dâng hương tại Chùa Vặt Hồng và Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Tại Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến, các thí sinh được nghe giới thiệu về quá trình chiến đấu của đoàn quân Tây Tiến trong kháng chiến chống Pháp, đồng thời tìm hiểu các hiện vật và tư liệu đang được lưu giữ tại đây.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Đàm Hương Thủy, việc đưa các thí sinh đến những địa chỉ lịch sử nhằm giúp các cô gái trẻ hiểu thêm về truyền thống, sự hy sinh của thế hệ đi trước và ý nghĩa của tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

thi sinh miss galaxy vietnam 2026 trai nghiem bat ca, bat ga o moc chau hinh anh 4
Các thí sinh mặc áo dài trắng trong hành trình về nguồn tại Mộc Châu.

Sau vòng truyền hình thực tế, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào quá trình đào tạo, huấn luyện kỹ năng để chuẩn bị cho vòng chung kết.

Đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hội đồng giám khảo có NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng Ban Giám khảo, cùng NSND Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục, Saleem Hammad và Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh.

miss-galaxy-5.jpg

Thí sinh hoa hậu catwalk trên cầu kính, tự quay video quảng bá Mộc Châu

VOV.VN - Mộc Châu trở thành điểm đến của các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 khi vòng truyền hình thực tế của cuộc thi chính thức diễn ra. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực, thí sinh còn được yêu cầu tự xây dựng nội dung, ghi hình và giới thiệu Mộc Châu trên môi trường số.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: Tống Quốc Bằng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoa hậu Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 Miss World 2026
Hoa hậu Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 Miss World 2026

VOV.VN - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành chiến thắng phần thi Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương tại Miss World 2026, qua đó vào thẳng Top 40 chung cuộc mà không phải chờ kết quả từ các vòng đánh giá tiếp theo.

Hoa hậu Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 Miss World 2026

Hoa hậu Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 Miss World 2026

VOV.VN - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành chiến thắng phần thi Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương tại Miss World 2026, qua đó vào thẳng Top 40 chung cuộc mà không phải chờ kết quả từ các vòng đánh giá tiếp theo.

Khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 tại Quảng Ninh: Nhịp cầu kết nối văn hóa
Khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 tại Quảng Ninh: Nhịp cầu kết nối văn hóa

VOV.VN - Đêm khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 mang đậm thông điệp “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” với điểm nhấn là màn trình diễn áo dài của 111 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 tại Quảng Ninh: Nhịp cầu kết nối văn hóa

Khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 tại Quảng Ninh: Nhịp cầu kết nối văn hóa

VOV.VN - Đêm khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 mang đậm thông điệp “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” với điểm nhấn là màn trình diễn áo dài của 111 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Dàn người đẹp Gen Z gây bất ngờ khi ứng xử về AI tại cuộc thi Hoa hậu
Dàn người đẹp Gen Z gây bất ngờ khi ứng xử về AI tại cuộc thi Hoa hậu

VOV.VN - Nhiều thí sinh trẻ gây chú ý khi thể hiện hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và khả năng ứng dụng công nghệ tại vòng sơ khảo toàn quốc Miss Galaxy Vietnam 2026, diễn ra ở Hà Nội.

Dàn người đẹp Gen Z gây bất ngờ khi ứng xử về AI tại cuộc thi Hoa hậu

Dàn người đẹp Gen Z gây bất ngờ khi ứng xử về AI tại cuộc thi Hoa hậu

VOV.VN - Nhiều thí sinh trẻ gây chú ý khi thể hiện hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và khả năng ứng dụng công nghệ tại vòng sơ khảo toàn quốc Miss Galaxy Vietnam 2026, diễn ra ở Hà Nội.

Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 sẽ khai mạc tại Quảng Ninh ngày 11/8
Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 sẽ khai mạc tại Quảng Ninh ngày 11/8

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh tổ chức loạt hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 - Miss World 2026. Lễ khai mạc diễn ra tối 11/8.

Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 sẽ khai mạc tại Quảng Ninh ngày 11/8

Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 sẽ khai mạc tại Quảng Ninh ngày 11/8

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh tổ chức loạt hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 - Miss World 2026. Lễ khai mạc diễn ra tối 11/8.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt