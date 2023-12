Dàn sao "khủng" Hàn Quốc góp mặt ở đại nhạc hội "có một không hai" tại Hà Nội

Đây là dịp hiếm hoi một đại nhạc hội quy tụ cả sao Hàn và Việt Nam được tổ chức đúng Noel với quy mô quốc tế do hai đạo diễn Go Young Sik và Hoàng Công Cường - "phù thuỷ sân khấu" từng làm đạo diễn nhiều chương trình ghi dấu ấn như: SEA Games 31, concert của Tuấn Hưng - Thanh Lam, Noo Phước Thịnh… cùng phối hợp thực hiện. Đại nhạc hội Giáng sinh hứa hẹn bùng nổ đêm Noel với sự tham gia của Chi Pu, Tăng Duy Tân, Tóc Tiên, Đức Phúc. Sự kiện âm nhạc không thể bỏ qua của tín đồ KPop với sự góp mặt của Highlight, The Wind, 2pm, Chen EXO cùng loạt hit đình đám.

Ngay khi công bố những cái tên sẽ góp mặt trong đại nhạc hội này, các fan đã vô cùng háo hức bởi OPEN AIR #2 KPOP FESTIVAL quy tụ những nghệ sĩ đình đám đang được giới trẻ yêu thích.

Trong ngày 1, khán giả Hà Nội sẽ được gặp các nghệ sĩ, nhóm nhạc Highlight, The Wind, Infinite, Tribe, Exo Chen – Xiu Min, Suju D&E, Chi Pu, Tăng Duy Tân. Tới ngày thứ 2, ngoại trừ Highlight và The Wind tiếp tục biểu diễn, các nghệ sĩ còn lại là những cái tên chưa từng diễn ở ngày 1 là Exo Chanyeol, DJ Raiden, 2pm Nick Khun và Jun.K, Kim Jae Joong , Mamamoo+, , và đặc biệt sự góp mặt của 2 ngôi sao trẻ hàng đầu nhạc Việt hiện nay là Tóc Tiên, Đức Phúc.

Đáng chú ý trong số này là Chi Pu – nữ diễn viên kiêm ca sĩ gần đây gây sốt khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc. Trong khi đó, nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Duy Tân là hit maker sở hữu hàng loạt các bài hát nổi tiếng như: Bên trên tầng lầu, Dạ Vũ, Ngây thơ. Trong năm 2023, Tăng Duy Tân tiếp tục chứng tỏ khả năng tạo hit qua các dự án âm nhạc kết hợp cùng các ca sĩ nổi tiếng như: Cô đơn trên sofa với Hồ Ngọc Hà, Mùa hè tuyệt vời với Đức Phúc, Bật tình yêu lên cùng Hòa Minzy. Gần đây nhất, Cắt đôi nỗi sầu cũng đã trở thành bài hát quốc dân với hơn 40tr lượt xem trên YouTube sau 1 tháng phát hành, tiếp tục điểm thêm dấu ấn rực rỡ cho sự nghiệp âm nhạc của chàng nhạc sĩ, ca sĩ tài năng này.

Sao Hàn gửi lời chào khán giả Việt Nam.

Cả hai đêm nhạc đều concept riêng với mong muốn mang lại những khoảnh khắc ấn tượng và thư giãn nhất cho người hâm mộ. Đặc biệt, đây không chỉ là 2 buổi diễn thông thường với những giai điệu và vũ đạo hứa hẹn bùng nổ trong đêm Noel lạnh giá ở Hà Nội, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ mình yêu thích một cách gần gũi và độc đáo nhất.

Những khán giả may mắn sẽ được tham gia buổi ký tặng của Tribe, Kim Jae Joong trước giờ biểu diễn cũng như chụp ảnh cùng nhóm nhạc Mamamoo+, Exo Chen, Tribe… và được xem tổng duyệt chương trình của EXO Chen – Xiu Min. Đây là những quyền lợi dành cho fan hâm mộ vượt quá khuôn khổ của một festival từ trước đến nay.

Được biết đây là lần thứ hai Kim Jae Joong tổ chức gặp gỡ ký tặng cho người hâm mộ tại Việt Nam kể từ lần đầu tiên vào năm 2019. KPOP FESTIVAL OPEN AIR #2 cũng là sân khấu đầu tiên Chen (nhóm EXO) trở lại Việt Nam sau khi lập gia đình. Đặc biệt, Chen và Xiu Min sẽ trình diễn solo trong đêm diễn. Hiện danh sách các ca khúc sẽ được các ca sĩ Việt Nam trình diễn vẫn được giữ kín để mang đến sự bất ngờ cho người hâm mộ. Tuy nhiên danh sách các bài hát của các ca sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc thì đã lộ diện.

Các thần tượng đến từ nhiều nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc sẽ "đổ bộ" Hà Nội vào dịp Giáng sinh.

Nhóm Highlight biểu diễn ca khúc hit đình đám ở Mỹ Đình gồm: Shock. Nhóm The Wind sẽ mang tới các ca khúc: Island, Do It, Adore You. Nhóm Tri.be biểu diễn các bài quen thuộc như: Kiss, We Are Young

Infinite thì sẽ trình diễn các bài: I Got You, Be Mine, Paradise, Love Letter. Đặc biệt, Mamamoo+, nhóm nhạc quen thuộc với khán giả Việt Nam sẽ mang tới những giai điệu sôi động của: Mamamoo Medley, Bada Boom, GGBB... My House, Go Cazy, Hands Up, là những ca khúc nhóm 2PM chọn biểu diễn tại Đại nhạc hội lần này. Trong khi đó, Chen của EXO sẽ mang tới sân khấu Hà Nội các ca khúc: For You, First Snow. Và Exo Chanyeol sẽ trình diễn solo các ca khúc như Good Enough, Rodeo Station.

BTC cho biết tại OPEN AIR #2 KPOP FESTIVAL, lần đầu tiên trên thế giới, nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ thực hiện điều ước của fan đã gửi tới trước chương trình và các nghệ sĩ lựa chọn để thực hiện điều ước của fan ngay trên sân khấu. Cùng với đó, các ca sĩ Hàn Quốc sẽ giao lưu trò chuyện cởi mở và thân tình nhất cùng người hâm mộ Việt Nam.