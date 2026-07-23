English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đen Vâu: “Tôi sinh ra không dành cho ánh đèn sân khấu” và chuyện 10 năm chưa kể

Thứ Năm, 17:46, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đen Vâu bất ngờ nhìn lại 10 năm trước, thời điểm mới lên Hà Nội, hé lộ câu chuyện chưa từng kể trong hành trình 10 năm từ "gã nhặt rác" đến chàng rapper triệu views.

Từ chiếc ghế băng sát cửa sổ trên đường Hoàng Hoa Thám...

Tháng 8/2026, tròn một thập kỷ kể từ ngày mixtape đầu tay Kobukovu của Đen Vâu ra đời. Đen Vâu, nam rapper hiện đang nắm giữ kỷ lục Top 1 Trending YouTube Việt Nam bất ngờ đăng tải dòng tâm sự khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động.

Den vau toi sinh ra khong danh cho anh den san khau va chuyen 10 nam chua ke hinh anh 1
Tâm sự kỷ niệm 10 năm mixtape Kobukovu của Đen Vâu thu hút hàng trăm nghìn tương tác. (Ảnh: FBNV)

Đen đưa khán giả trở về căn phòng xăm nhỏ trong con ngõ rợp bóng cây trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Mười năm trước, có một Nguyễn Đức Cường vừa nghỉ việc, "ăn nhờ ở đậu" nhà người anh em Long Da LAB, đêm đêm co quắp trên chiếc ghế băng kê sát cửa sổ.

"Vét sạch những đồng cuối cùng để làm nhạc, cũng chẳng biết nó sẽ trở thành cái gì. Chỉ biết có cái gì thúc giục trong lòng, rằng nếu không làm thì tâm hồn tàn tạ..." - Đen Vâu nhớ lại.

Dự án Kobukovu năm ấy gồm 6 bài hát và được gói gọn trong 500 chiếc USB thay vì đĩa CD. Bán xong vừa đủ hòa vốn. Tính chi ly ra còn lỗ, bởi tiền công gói hàng 5.000 đồng/đơn phải trả cho chị vợ Long Da LAB, còn anh em làm nhạc giúp thì không ai lấy một đồng. Bản thân Đen cũng không còn giữ một bản mixtape nào vì suốt nhiều năm không có chỗ ở cố định, thường xuyên phải chuyển nhà nên hình thành thói quen không lưu trữ đồ đạc.

"Gã nhặt rác" và quyết định đánh đổi tất cả cho âm nhạc

Trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất Vpop, "tri kỷ" của giới trẻ hiện nay, hoàn cảnh của Đen Vâu là một nốt trầm dài. Đen Vâu, tên thật Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989, từng có nhiều năm làm công nhân thu gom rác tại bãi biển thuộc Ban quản lý Vịnh Hạ Long. Tốt nghiệp THPT, anh không học đại học vì gia đình khó khăn mà làm công nhân thu gom rác tại bãi biển Hạ Long suốt nhiều năm. Đức Cường cũng dồn chút vốn nghèo mở quán cà phê cùng em trai nhưng thất bại, đành đóng cửa. Trắng tay, chàng trai Nguyễn Đức Cường lên Hà Nội tìm lối thoát. Tài sản lớn nhất của anh lúc đó là tình yêu vô điều kiện với Rap.

Có lẽ chính cái nghèo, cái vất vả của một người lao động chân tay đã nuôi dưỡng nên chất liệu âm nhạc "rất đời" của Đen. Từ đó, anh viết về khói bụi đường phố, bữa cơm gia đình, áp lực đồng tiền và nỗi cô đơn của những người trẻ đang loay hoay giữa dòng đời.

Den vau toi sinh ra khong danh cho anh den san khau va chuyen 10 nam chua ke hinh anh 2
Đen Vâu hát trong chương trình Giao hưởng Non sông kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). (Ảnh: FBNV)

Cú bùng nổ của Đưa Nhau Đi Trốn (2015) và hàng loạt siêu phẩm như Bài Này Chill Phết, Hai Triệu Năm, Trốn Tìm, Nấu Ăn Cho Em... đã chứng minh ở Đen: Ngôn ngữ âm nhạc giản dị, gần gũi, giàu tính chiêm nghiệm đã chạm đến nhiều tầng lớp người nghe.

Đứng ở đỉnh cao của V-Pop, khi mỗi show diễn đều thu hút hàng vạn khán giả, Đen Vâu vẫn giữ nguyên sự "lạ đời" của mình. Anh không giữ lại một bản đĩa/USB nào cho bản thân vì thói quen "ngại dọn nhà" từ thời trôi dạt.

Den vau toi sinh ra khong danh cho anh den san khau va chuyen 10 nam chua ke hinh anh 3
Đen Vâu đồng hành cùng đoàn công tác của UNICEF thăm trẻ em tại xã Lơ Pang và Ayun tỉnh Gia Lai nhân Tháng Hành động Vì trẻ em trong tháng 6/2026. (Ảnh: FBNV)

Khẳng định không sinh ra cho ánh đèn sân khấu nhưng Đen Vâu có thành tích đồ sộ với các giải thưởng lớn như Cống hiến, WeChoice Awards cùng nhiều giải thưởng âm nhạc khác. Là một trong những sao hạng A của rap Việt, Đen Vâu vẫn duy trì hình ảnh giản dị và kín tiếng. Đen luôn tin trạng thái không buồn không vui là trạng thái tốt.

"Sau này, sau này, sau này

Chỉ mong là không còn cau mày

Học cách để làm mình bình thản

Từ niềm vui cho tới niềm đau này".

Trạng thái "không buồn không vui" mà Đen nhắc đến trong tâm thư không phải sự thờ ơ, mà là sự bình thản của một người đã đi qua đủ giông bão.

Hành trình 10 năm của Đen Vâu cho thấy, dù ở phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám 10 năm trước hay trên những sân khấu lớn hiện tại, chàng rapper triệu views “không sinh ra cho ánh đèn sân khấu” ấy vẫn sống, vẫn sáng tạo và đi đến thành công bằng trọn vẹn sự bình thản và tử tế.

Dòng trạng thái của Đen Vâu:

"Tháng 8 của 10 năm trước, mới nghỉ việc, tôi dạt lên Hà Nội một thời gian. Đợt đấy ăn nhờ ở đậu nhà Long Da LAB, con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám rợp bóng cây, ngủ phòng xăm của ku Sói, trên một cái ghế băng kê sát cửa sổ.

Vét sạch những đồng cuối cùng để làm nhạc, cũng chẳng biết nó sẽ trở thành cái gì. Chỉ biết có cái gì thúc giục trong lòng, rằng nếu không làm thì tâm hồn tàn tạ, tàn hơn cả vẻ ngoài của tôi lúc bấy giờ.

Mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua, những người anh em bạn bè cùng kề vai lúc đó, tới tận bây giờ vẫn đang sống cùng âm nhạc, dù mỗi người một con đường, nhưng vẫn luôn tôn trọng và mong cầu những điều đẹp đẽ đến với nhau.

Hồi đó bán 500 bản usb, hòa vốn, nhất định không làm thêm. Lời nhất là cái Trinh vợ Long vì nhờ bạn ấy gói hàng và lên đơn. Mỗi đơn trả 5 nghìn. Tính chuẩn ra là lỗ, anh em làm nhạc giúp, chả ai công xá gì... Bao năm không có chỗ ở cố định nên sinh ra cái tính lười lưu trữ, ngại mỗi lần dọn nhà lại lỉnh kỉnh, rồi thất lạc, nên chính tôi cũng chẳng giữ lại bản nào cho mình.

Nhiều đêm khó ngủ, tôi vẫn nghĩ về những người nghe nhạc tôi lúc ấy, nhất là từ dạo 2016 đổ về trước. Tôi vẩn vơ muốn biết họ đang thế nào, có sống tốt không? Có nhiều vất vả không? Có khỏe không? Từng ấy thời gian họ đã trải qua điều gì? Có nhiều buồn vui không?...".

Yên Minh/VOV.VN
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về
“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" diễn ra tối 22/7, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy đã để lại nhiều xúc động. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bật khóc khi lần đầu đọc ca từ của tác phẩm.

“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

“Hàng bia trắng” chạm đến ký ức về những người lính chưa trở về

VOV.VN - Tại chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" diễn ra tối 22/7, ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy đã để lại nhiều xúc động. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bật khóc khi lần đầu đọc ca từ của tác phẩm.

Ravolution 2026: khi Việt Nam tự tin tạo nên trải nghiệm đẳng cấp quốc tế
Ravolution 2026: khi Việt Nam tự tin tạo nên trải nghiệm đẳng cấp quốc tế

VOV.VN - Đồng hành cùng Ravolution 2026 với vai trò nhà tài trợ, Bia Saigon Special đã cùng tạo nên một không gian kết nối, nơi người trẻ Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng hòa mình vào những trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp thế giới.

Ravolution 2026: khi Việt Nam tự tin tạo nên trải nghiệm đẳng cấp quốc tế

Ravolution 2026: khi Việt Nam tự tin tạo nên trải nghiệm đẳng cấp quốc tế

VOV.VN - Đồng hành cùng Ravolution 2026 với vai trò nhà tài trợ, Bia Saigon Special đã cùng tạo nên một không gian kết nối, nơi người trẻ Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng hòa mình vào những trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp thế giới.

Tình ca
Tình ca

VOV.VN - "Tình ca" của nhạc sĩ Hoàng Việt là một bài hát bất hủ, ngợi ca tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước. Bài hát do NSƯT Kiều Hưng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tình ca

Tình ca

VOV.VN - "Tình ca" của nhạc sĩ Hoàng Việt là một bài hát bất hủ, ngợi ca tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước. Bài hát do NSƯT Kiều Hưng thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người phố nhớ quê
Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người phố nhớ quê

VOV.VN - Tuấn Phương là một “người phố” nhưng con người ông trong đời thực và cả trong âm nhạc lại luôn nhớ về những miền quê. Không chỉ là kí ức tuổi thơ với những lần đi sơ tán mà sau này, trong hành trình gắn bó với công việc làm báo, ông đã đi nhiều nơi, gặp và chứng kiến nhiều số phận, câu chuyện cuộc đời.

Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người phố nhớ quê

Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người phố nhớ quê

VOV.VN - Tuấn Phương là một “người phố” nhưng con người ông trong đời thực và cả trong âm nhạc lại luôn nhớ về những miền quê. Không chỉ là kí ức tuổi thơ với những lần đi sơ tán mà sau này, trong hành trình gắn bó với công việc làm báo, ông đã đi nhiều nơi, gặp và chứng kiến nhiều số phận, câu chuyện cuộc đời.

BTS tung MV "Normal" độc quyền trên Spotify, hé lộ góc đời thường của 7 thành viên
BTS tung MV "Normal" độc quyền trên Spotify, hé lộ góc đời thường của 7 thành viên

VOV.VN - Sau nhiều ngày khiến người hâm mộ tò mò với chiến dịch quảng bá bí ẩn, BTS chính thức phát hành MV "Normal" độc quyền trên Spotify. Sản phẩm mang đến hình ảnh gần gũi, hài hước của nhóm phía sau ánh đèn sân khấu, đồng thời nối dài thành công của album Arirang trên các bảng xếp hạng Billboard.

BTS tung MV "Normal" độc quyền trên Spotify, hé lộ góc đời thường của 7 thành viên

BTS tung MV "Normal" độc quyền trên Spotify, hé lộ góc đời thường của 7 thành viên

VOV.VN - Sau nhiều ngày khiến người hâm mộ tò mò với chiến dịch quảng bá bí ẩn, BTS chính thức phát hành MV "Normal" độc quyền trên Spotify. Sản phẩm mang đến hình ảnh gần gũi, hài hước của nhóm phía sau ánh đèn sân khấu, đồng thời nối dài thành công của album Arirang trên các bảng xếp hạng Billboard.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt