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Đinh Mạnh Ninh giành cú đúp giải thưởng tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Chủ Nhật, 09:02, 11/10/2026
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VOV.VN - Từng đứng trước nguy cơ phải dừng chân tại Công diễn 2, Đinh Mạnh Ninh khép lại hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với hai giải thưởng Gia tộc Anh tài Toàn Năng và “Chiến tướng của năm”.

Tại đêm Chung kết và trao giải Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Đinh Mạnh Ninh góp mặt trong các tiết mục cùng thành viên Liên Minh Kỳ Tích, đồng thời được xướng tên ở hai hạng mục giải thưởng. Trong đó, danh hiệu “Chiến tướng của năm” là bất ngờ với chính nam ca sĩ.

Dinh manh ninh gianh cu dup giai thuong tai anh trai vuot ngan chong gai 2026 hinh anh 1
Đinh Mạnh Ninh cùng Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, 14 Casper và Cheng trong tiết mục Em tôi.

Ở Công diễn Chung kết, Đinh Mạnh Ninh thể hiện hai hình tượng khác biệt qua các tiết mục Em tôi và Ngầu đét. Trong Em tôi, anh cùng Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, 14 Casper và Cheng hóa thân thành những người lính giữa hoàn cảnh quê nhà chìm trong bão lũ. Tiết mục khai thác tình anh em, mất mát và sự hy sinh.

Trái ngược với hình ảnh người lính giàu cảm xúc, ở Ngầu đét, Đinh Mạnh Ninh xuất hiện với mái tóc bạch kim, phong thái lạnh lùng và vẻ ngoài gai góc. Hai phần trình diễn đặt nam ca sĩ vào những màu sắc sân khấu khác nhau, từ biểu cảm, tạo hình đến năng lượng trình diễn.

Dinh manh ninh gianh cu dup giai thuong tai anh trai vuot ngan chong gai 2026 hinh anh 2
Đinh Mạnh Ninh nhận danh hiệu “Chiến tướng của năm” tại đêm Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Sự thay đổi này cũng nối tiếp hành trình thử nghiệm nhiều phong cách của Đinh Mạnh Ninh qua các công diễn. Từ một ca sĩ vốn có thế mạnh về giọng hát, anh liên tục thử sức với những yêu cầu mới về hình tượng và trình diễn trên sân khấu tập thể.

Trước đó, hành trình của Đinh Mạnh Ninh tại chương trình từng đứng trước một ngã rẽ khi anh nhận thẻ đỏ tại Công diễn 2, đối mặt nguy cơ phải rời cuộc chơi. Màn thể hiện với Giã từ dĩ vãng sau đó giúp anh có cơ hội tiếp tục hành trình.

Từ dấu mốc này, nam ca sĩ tiếp tục tham gia các công diễn, thử sức với nhiều phong cách và gắn kết hơn với các đồng đội. Đến đêm Chung kết, anh lần lượt được vinh danh ở hai hạng mục Gia tộc Anh tài Toàn Năng và “Chiến tướng của năm”.

Dinh manh ninh gianh cu dup giai thuong tai anh trai vuot ngan chong gai 2026 hinh anh 3
Từng nhận thẻ đỏ tại Công diễn 2, Đinh Mạnh Ninh sau đó tiếp tục hành trình và có mặt tại đêm Chung kết.

Chia sẻ khi nhận giải, Đinh Mạnh Ninh thừa nhận chưa từng nghĩ mình sẽ được trao danh hiệu này. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân không phải người quá tự tin với vai trò lãnh đạo hay phân chia công việc cho tập thể mà thường tập trung hoàn thành tốt phần việc được giao.

“Anh em bảo tôi làm gì thì tôi sẽ hết sức với việc đấy”, Đinh Mạnh Ninh nói.

Anh cũng gửi lời cảm ơn tới những thủ lĩnh từng dẫn dắt mình, những người đã tin tưởng và tạo điều kiện để anh có cơ hội thể hiện trên sân khấu. Nam ca sĩ đồng thời tri ân ban tổ chức, các đơn vị sản xuất, đội ngũ sáng tạo, biên tập và các ê-kíp đã đồng hành cùng 34 anh tài trong suốt chương trình.

Đinh Mạnh Ninh cho biết mùa hè năm nay trở nên đặc biệt khi chương trình giúp anh gặp gỡ thêm 33 người anh em. Với nam ca sĩ, tình anh em trong chương trình cùng điểm tựa từ gia đình giúp anh có thêm sự tự tin để thử sức ở tuổi U40.

Dinh manh ninh gianh cu dup giai thuong tai anh trai vuot ngan chong gai 2026 hinh anh 4

Dưới sự dẫn dắt của MC Anh Tuấn, đêm Chung kết và trao giải khép lại hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Với riêng Đinh Mạnh Ninh, hai chiếc cúp đánh dấu chặng đường đi từ nguy cơ dừng chân ở Công diễn 2 đến việc được xướng tên ở những hạng mục cuối cùng.

Khép lại chương trình, nam ca sĩ có thêm những trải nghiệm sân khấu mới, những người đồng đội và cơ hội khám phá thêm các khía cạnh khác của bản thân. Với anh, hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 không chỉ nằm ở những giải thưởng mà còn ở những trải nghiệm và mối quan hệ có được sau chương trình.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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