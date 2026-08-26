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Dolly Parton trên màn ảnh, một báu vật của Hollywood với cá tính chân thực

Thứ Tư, 14:08, 26/08/2026
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VOV.VN - Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, ngôi sao nhạc đồng quê Dolly Parton đã tỏa sáng rực rỡ một cách tự nhiên trong rất nhiều phim điện ảnh được yêu thích, nổi bật nhất là các phim: 9 to 5, The Best Little Whorehouse in Texas và Steel Magnolias.

Nhắc đến sự nghiệp điện ảnh của Dolly Parton, đầu tiên phải kể đến khi Jane Fonda đang phát triển bộ phim hài hước về môi trường công sở năm 1980 mang tên  9 to 5, lấy cảm hứng từ một tổ chức nữ quyền có thật cùng tên, dự án đã thay đổi định hướng từ một bộ phim chính kịch nghiêm túc như dự định ban đầu thành một bộ phim hài, với sự tham gia của đạo diễn tài ba Colin Higgins trong vai trò chỉ đạo và hợp tác viết kịch bản cùng Patricia Resnick.

Sau khi chọn Lily Tomlin vào vai người cộng sự sắc sảo của mình trong nhóm thư ký, Fonda và nhà sản xuất Bruce Gilbert muốn mở rộng đối tượng khán giả của bộ phim, họ nảy ra ý tưởng về một nhân vật chính thứ ba có thể vượt ra ngoài giới trí thức thành thị theo chủ nghĩa tự do để tiếp cận khán giả chính thống và bảo thủ. Từ chiến lược nhắm đến đối tượng khán giả mục tiêu thương mại đó, Dolly Parton, một ngôi sao điện ảnh mới đã ra đời.

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Từ trái sang: Lily Tomlin, Dolly Parton và Jane Fonda trong phim 9 to 5. (Ảnh: 20th Century Fox Film Corp/Courtesy Everett Collection).

Trong vai cô thư ký hạnh phúc Doralee Rhodes của phó chủ tịch công ty háo sắc (do Dabney Coleman thủ vai), Dolly Parton đã thể hiện xuất sắc hình tượng nhân vật luôn bận rộn và né tránh những lời tán tỉnh không mong muốn của ông ta. Vẻ rạng rỡ, sự sôi nổi, giọng nói gần gũi và khả năng diễn hài bẩm sinh của cô đã truyền năng lượng sống động vào bộ phim, dù cô đang tưởng tượng về việc “trói và nướng” ông chủ hay biến giấc mơ đó thành hiện thực, như một nữ hoàng rodeo bảo vệ nữ quyền dày dạn kinh nghiệm.

Bộ phim đã trở thành một hiện tượng ăn khách, thu về hơn 103 triệu USD vào thời điểm mà một bộ phim “bom tấn” tập trung vào phụ nữ và đề cao quyền lực của phụ nữ gần như là điều không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những bộ phim hài có dàn diễn viên chủ yếu là nữ đã trở thành tác phẩm kinh điển của văn hóa đại chúng trong thập kỷ sau đó như: The First Wives Club, Sister Act, The Devil Wears Prada, Bridesmaids… đều chịu ảnh hưởng từ 9 to 5.

Ca khúc nhạc đồng quê pop bất hủ mà Dolly Parton viết và thu âm cho 9 to 5 đã để lại dấu ấn riêng, đạt vị trí số một trên  các bảng xếp hạng Country, Hot 100 và Adult Contemporary của Billboard. Dolly Parton thường nói một cách hài hước trong các cuộc phỏng vấn rằng bà đã nghĩ ra nhịp điệu gõ bàn phím của bài hát bằng cách búng hai móng tay giả dài của mình vào nhau.

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Từ trái sang: Dolly Parton, Jane Fonda và Lily Tomlin trong bộ phim 9 to 5 năm 1980. (Ảnh: 20th Century Fox Film Corp/Courtesy Everett Collection)

Dolly Parton thường khai thác sự hài hước tự chế giễu từ vẻ ngoài gần như hoạt hình của mình, vòng một, những bộ tóc giả vàng hoe to tướng, những bộ trang phục đính đá quý, những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ…nhưng bà vẫn luôn chân thật một cách không thể chối cãi.

Vẻ ngoài mang tính biểu tượng và cá tính nổi bật là một phần không thể tách rời sự hiện diện độc đáo của bà trên màn ảnh trong một số bộ phim được yêu thích. Dolly Parton chưa bao giờ là một diễn viên có khả năng diễn xuất đa dạng, nhưng điều quan trọng là, bà không cần phải như vậy. Sự ngọt ngào, khiếu hài hước và lòng tốt kiểu xưa cũ đã làm nên con người Dolly Parton trong nhiều khía cạnh của cuộc sống và khiến nữ ngôi sao nhạc đồng quê tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh Hollywood. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, khán giả đều biết chính xác nhân vật của bà là ai, hầu hết các vai diễn đều phản ánh con người Dolly Parton ngoài đời thực.

Trong  bộ phim The Best Little Whorehouse in Texas, Dolly Parton vào vai bà Mona Stangley bên cạnh Burt Reynolds, nữ ngôi sao đã khiến việc làm bà chủ nhà thổ (hay như bà gọi trong một bài hát của mình, A Lil' Ole Bitty Pissant Country Place) trở nên lành mạnh, chăm sóc những “cô gái” của mình như con cái. Xem lại bộ phim hài hước đó trong một quán bar dành cho người đồng tính ở Houston vào đầu những năm 80 là một kỷ niệm khó quên, những chiếc mũ Stetson liên tục bay lên không trung trong sự thích thú tột độ.

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Dolly Parton tại London năm 1977. (Ảnh: Keystone/Getty Images)

Trong  Steel Magnolias, một bộ phim cảm động quy tụ dàn sao về sức mạnh được rút ra từ tình bạn giữa những người phụ nữ trong lúc buồn bã, Dolly Parton vào vai Truvy Jones, bà chủ tiệm làm tóc ở một thị trấn nhỏ thuộc Louisiana với mái tóc bồng bềnh và tấm lòng rộng mở. Tiệm tóc này là một trung tâm giao lưu xã hội, nơi để mọi người bàn tán chuyện phiếm vô hại và trò chuyện vui vẻ, đồng thời là nơi nghỉ ngơi cho những khách quen khỏi những người chồng và con trai thường xuyên gây khó chịu của họ. Nhưng Dolly Parton thì lại có thể biến cái xấu thành cái đẹp, khi đưa hai ca khúc nhạc đồng quê lọt top 10 vào phim.

Tài năng của Dolly Parton được thể hiện một cách đáng nhớ hơn trong bộ phim hài hước nhưng cuốn hút  Straight Talk, trong vai Shirlee Kenyon, một người phụ nữ miền Nam chuyển đến Chicago để xây dựng lại cuộc sống, nơi bà vô tình trở thành người dẫn chương trình tư vấn qua điện thoại trên đài phát thanh.

Và Dolly Parton đã mang sự ấm áp và hóm hỉnh đặc trưng của mình vào bộ phim giải trí  Joyful Noise, trong vai GG Sparrow, một góa phụ mạnh mẽ đang tranh giành quyền kiểm soát dàn hợp xướng của thị trấn nhỏ ở Georgia với Vi Rose Hill (do Queen Latifah thủ vai). Khi Vi Rose kẹp cổ bà, GG kêu lên “Ôi, cô làm gãy tóc tôi rồi!”.

Bỏ qua nhiều vai diễn khách mời và các bộ phim truyền hình nổi tiếng, sự nghiệp điện ảnh của Dolly Parton nhìn chung khá khiêm tốn so với sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, ở mỗi vai diễn, Dolly Parton đã hóa thân vào mọi nhân vật của mình với tinh thần, nghị lực, lòng trắc ẩn và sự duyên dáng tuyệt vời, những phẩm chất hoàn toàn phù hợp với con người của chính Dolly Parton ở ngoài đời.

Thư Vũ/VOV.VN
Hollywood Reporter
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