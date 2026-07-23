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Kaylee Hottle qua đời ở tuổi 18 và di sản điện ảnh để lại

Thứ Năm, 06:00, 23/07/2026
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VOV.VN - Chỉ mới 18 tuổi, Kaylee Hottle đã khép lại cuộc đời sau một vụ tai nạn giao thông. Nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, nữ diễn viên khiếm thính đã viết nên một câu chuyện đẹp về nghị lực, sự hòa nhập và sức mạnh của điện ảnh, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả trên thế giới.

Hollywood vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của Kaylee Hottle – nữ diễn viên trẻ thủ vai Jia trong “Godzilla vs. Kong” và “Godzilla x Kong: The New Empire”. Cô qua đời ngày 21/7 sau một vụ tai nạn giao thông tại bang Maryland (Mỹ), khi mới 18 tuổi.

Sự ra đi quá đột ngột của Kaylee không chỉ khiến người hâm mộ MonsterVerse tiếc thương, mà còn khiến nhiều đồng nghiệp nghẹn ngào. Trên mạng xã hội, những lời tiễn biệt liên tục được gửi đến cô gái nhỏ từng mang đến một trong những nhân vật giàu cảm xúc nhất của loạt phim quái vật nổi tiếng.

Rebecca Hall, người vào vai Tiến sĩ Ilene Andrews – mẹ nuôi của Jia trên màn ảnh – chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Kaylee kèm dòng nhắn: "Đau lòng khi nghe tin này. Trái tim tôi hướng về gia đình em. Chúng tôi sẽ nhớ em rất nhiều, Kaylee".

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Rebecca Hall, Millie Bobby Brown cùng nhiều nghệ sĩ Hollywood đã gửi lời tri ân sau khi Kaylee Hottle qua đời ở tuổi 18. (Ảnh: Instagram)
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Kaylee Hottle và Rebecca Hall, hai diễn viên có mối quan hệ mẹ con đầy cảm động trên màn ảnh. (Ảnh: Instagram)
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(Ảnh: Instagram)

Millie Bobby Brown cũng đăng lại hình ảnh của Kaylee trên Instagram Story cùng lời nhắn: "Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin này. Kaylee, em sẽ luôn được nhớ đến".

Nam diễn viên Dan Stevens và hãng Legendary Pictures – đơn vị sản xuất MonsterVerse – cũng gửi lời tri ân. Trong thông cáo, Legendary viết rằng Kaylee đã mang đến cho nhân vật Jia "trái tim, lòng nhân ái và ánh sáng", đồng thời gọi cô là "một thành viên được yêu quý của đại gia đình điện ảnh".

Nữ diễn viên đoạt Oscar Marlee Matlin, một biểu tượng của cộng đồng người khiếm thính, cũng bày tỏ nỗi đau: "Tôi hoàn toàn suy sụp trước sự ra đi của Kaylee Hottle. Mong vẻ đẹp và tài năng của em sẽ còn mãi".

Cô bé sinh ra để thay đổi cách Hollywood nhìn về người khiếm thính

Kaylee Hottle sinh ra trong một gia đình mà nhiều thế hệ đều bị khiếm thính. Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) là ngôn ngữ đầu tiên cô sử dụng để giao tiếp với thế giới.

Năm 9 tuổi, Kaylee có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong “Godzilla vs. Kong” (2021). Không có nhiều lời thoại, nhưng bằng ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ ký hiệu, cô đã khiến nhân vật Jia trở thành linh hồn cảm xúc của bộ phim.

Mối liên kết đặc biệt giữa Jia và Kong mang đến chiều sâu nhân văn cho một tác phẩm vốn đầy những trận chiến khổng lồ. Giữa tiếng gầm của quái vật và những màn đối đầu dữ dội, chính cô bé khiếm thính nhỏ bé lại là người giúp khán giả cảm nhận được sự dịu dàng, lòng trắc ẩn và khả năng kết nối vượt qua mọi rào cản.

Kaylee tiếp tục đảm nhận vai Jia trong “Godzilla x Kong: The New Empire” (2024), khi nhân vật của cô trở thành một trong những trung tâm của câu chuyện.

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(Ảnh: Instagram)
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(Ảnh: Instagram)

Một ngôi sao vụt tắt nhưng ánh sáng còn ở lại

Điều khiến Kaylee Hottle được yêu mến không chỉ là tài năng diễn xuất.

Cô trở thành một trong số rất ít diễn viên khiếm thính xuất hiện trong các bom tấn Hollywood, góp phần đưa hình ảnh người khuyết tật đến gần hơn với khán giả toàn cầu theo cách tự nhiên và bình đẳng.

Hàng triệu trẻ em khiếm thính trên thế giới lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật giống mình trong một thương hiệu điện ảnh đình đám. Kaylee không chỉ đóng một vai diễn, cô còn mở ra hy vọng rằng tài năng không bị giới hạn bởi những khác biệt về thể chất.

kaylee hottle qua doi o tuoi 18 va di san dien anh de lai hinh anh 6
(Ảnh: Instagram)

Dù chỉ mới 18 tuổi, Kaylee đã làm được điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng có cơ hội chạm tới: để lại một nhân vật được yêu mến và một dấu ấn về sự đa dạng, hòa nhập trong điện ảnh. Trong “Godzilla vs. Kong”, Jia từng nói chuyện với Kong bằng đôi tay. Không cần lời nói, cả hai vẫn hiểu nhau. Đó cũng là điều Kaylee Hottle đã làm với khán giả suốt sự nghiệp ngắn ngủi của mình. Cô không cần nhiều lời thoại để chạm đến trái tim hàng triệu người.

Cuộc đời của Kaylee chỉ kéo dài 18 năm, nhưng những gì cô để lại lớn hơn rất nhiều con số ấy: Một nhân vật được yêu mến, một cánh cửa mới cho cộng đồng người khiếm thính trong điện ảnh và niềm tin rằng nghệ thuật luôn có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.

Có những ngôi sao tỏa sáng rất lâu, cũng có những ngôi sao chỉ xuất hiện trong chốc lát. Kaylee Hottle thuộc về vế sau nhưng ánh sáng mà cô để lại sẽ còn được nhớ mãi mỗi khi khán giả gặp lại cô bé Jia trên màn ảnh rộng.

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Justin Bieber và lựa chọn ngược dòng giữa sân khấu World Cup

VOV.VN - Giữa sân khấu rực lửa của Madonna, BTS, Shakira hay Burna Boy, Justin Bieber lại chọn một hướng đi hoàn toàn trái ngược. Không vũ đoàn, không pháo hoa, nam ca sĩ chỉ mang theo cây đàn guitar và giọng hát, tạo nên khoảnh khắc lắng đọng hiếm có trong halftime show đầu tiên của lịch sử FIFA World Cup.

 

Hải Hà/VOV.VN
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