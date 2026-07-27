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Nhà văn trinh thám nổi tiếng Keigo Higashino qua đời vì ung thư

Thứ Hai, 18:19, 27/07/2026
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VOV.VN - Nhà văn trinh thám nổi tiếng Nhật Bản Keigo Higashino, tác giả của nhiều tác phẩm ăn khách như Phía sau nghi can X, Bạch dạ hành, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, đã qua đời ở tuổi 68 sau thời gian chống chọi với ung thư đại trực tràng. Ông để lại di sản đồ sộ với hơn 100 đầu sách.

Nhà văn trinh thám nổi tiếng Nhật Bản Keigo Higashino đã qua đời ở tuổi 68 do ung thư đại trực tràng. Thông tin được nhà xuất bản Kodansha và các cơ quan truyền thông Nhật Bản xác nhận ngày 27/7. Theo thông báo, ông qua đời vào rạng sáng 23/7, tang lễ đã được gia đình tổ chức riêng tư.

Sinh năm 1958 tại Osaka, Keigo Higashino tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện của Đại học tỉnh Osaka (nay là Đại học Đô thị Osaka). Trước khi trở thành nhà văn chuyên nghiệp, ông từng làm kỹ sư trong khi theo đuổi niềm đam mê sáng tác.

nha van trinh tham noi tieng keigo higashino qua doi vi ung thu hinh anh 1
Nhà văn Keigo Higashino đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư đại tràng. ẢNH THE JAPAN NEWSASIA NEWS NETWORK

Năm 1985, Higashino ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Sau giờ học" (Hōkago/After School), tác phẩm giành Giải Edogawa Rampo lần thứ 31 - một trong những giải thưởng danh giá dành cho văn học trinh thám Nhật Bản. Thành công này mở đường để ông chuyển đến Tokyo và theo đuổi sự nghiệp viết văn toàn thời gian.

Trong hơn bốn thập kỷ sáng tác, Keigo Higashino được xem là một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất của văn học trinh thám đương đại Nhật Bản. Các tác phẩm của ông nổi bật bởi lối xây dựng vụ án chặt chẽ, tư duy logic cùng những nút thắt tâm lý phức tạp. Thay vì chỉ tập trung vào việc tìm ra hung thủ, nhiều tiểu thuyết của ông sớm hé lộ danh tính kẻ gây án, sau đó dẫn dắt độc giả vào cuộc đấu trí giữa tội phạm và người điều tra.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là "Phía sau nghi can X" (The Devotion of Suspect X), xuất bản năm 2005 tại Nhật Bản và giành Giải Naoki lần thứ 134 cùng Giải Honkaku Mystery. Cuốn sách xoay quanh cuộc đấu trí giữa một giáo viên toán học thiên tài và nhà vật lý Yukawa Manabu, trở thành một trong những tiểu thuyết trinh thám được đánh giá cao nhất của văn học Nhật Bản hiện đại.

Nhiều tác phẩm của Keigo Higashino đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình, nổi bật là loạt "Galileo", xây dựng từ các tiểu thuyết về nhà vật lý Yukawa Manabu, với sự tham gia của Masaharu Fukuyama và Kou Shibasaki. Bên cạnh đó, những cuốn sách như "Bạch dạ hành" (Journey Under the Midnight Sun), "Ác ý" (Malice), "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" (The Miracles of the Namiya General Store) hay "Người giữ cây long não" (The Keeper of the Camphor Tree) cũng được đông đảo độc giả quốc tế yêu thích.

Theo nhà xuất bản Kodansha, Keigo Higashino đã xuất bản 106 đầu sách, với tổng doanh số vượt 100 triệu bản chỉ riêng tại Nhật Bản. Tác phẩm của ông được phát hành tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa ông trở thành một trong những nhà văn Nhật Bản có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường xuất bản toàn cầu. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông, "Eternal Memory" (Ký ức vĩnh cửu), vẫn sẽ được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 5/8 theo đúng kế hoạch.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Straits Times
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