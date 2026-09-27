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Đông Hùng trải lòng về quãng thời gian nợ nần, tự ti giữa dàn anh tài

Chủ Nhật, 09:02, 27/09/2026
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VOV.VN - Đông Hùng xúc động nhìn lại quãng thời gian nợ nần, tự ti và từng không nghĩ mình có thể sống đến hiện tại. Những trải lòng của nam ca sĩ sau Công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khiến nhiều đồng nghiệp xúc động.

Sau Công diễn 5 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Đông Hùng có những chia sẻ xúc động về quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống, những mặc cảm từng khiến anh tự ti và cách nam ca sĩ dần tìm lại sự tự tin khi tham gia chương trình.

Sau khi các phần thi của Công diễn 5 khép lại, các anh tài có một buổi tối cùng ngồi lại, ăn uống và chia sẻ những điều trước đó chưa có cơ hội nói ra. Trong vòng “Nước đắng thật lòng”, câu hỏi về những thay đổi sau ba tháng tham gia chương trình mở ra nhiều câu chuyện phía sau hình ảnh của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Dong hung trai long ve quang thoi gian no nan, tu ti giua dan anh tai hinh anh 1
Đông Hùng trải lòng về những giai đoạn khó khăn từng trải qua trong cuộc sống.

Với Đông Hùng, câu chuyện bắt đầu từ sự tự ti khi đứng giữa nhiều anh tài có thành tựu và kinh nghiệm. Nam ca sĩ thừa nhận thời điểm mới bước vào chương trình, anh “khớp hoàn toàn”. Trước đó, Đông Hùng chủ yếu nhận lời biểu diễn tại những chương trình, sân khấu có sẵn và chưa có nhiều sản phẩm cá nhân.

Anh cũng nhắc lại giai đoạn khó khăn từng phải trải qua trong cuộc sống: “Nói thật là em già trước tuổi, có những thứ em bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời làm em phải cúi đầu nhiều, vì cúi đầu mình mới sống được, nên là tự ti lắm”.

Đông Hùng cho biết trong thời gian còn nợ nần, sân khấu từng trở thành nơi giúp anh cảm nhận rõ nhất việc mình đang sống. Nam ca sĩ chia sẻ: “Khi mà em còn nợ nần, em có một suy nghĩ rằng là một bài hát chỉ có ba đến năm phút thì em sẽ sống bằng được ở sân khấu, vì ba đến năm phút ấy được coi như là thời gian em đang thực sự sống”.

Theo Đông Hùng, đã có khoảng thời gian anh không nghĩ mình có thể sống đến hiện tại. Những trải nghiệm ấy khiến nam ca sĩ từng mang cảm giác mình không có gì để dành cho mọi người. Tuy nhiên, khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, sự quan tâm và những món quà từ người hâm mộ giúp anh nhận ra mình đang được yêu thương và ủng hộ.

Dong hung trai long ve quang thoi gian no nan, tu ti giua dan anh tai hinh anh 2
Đông Hùng cùng các anh tài trong buổi trò chuyện sau Công diễn 5.

Đông Hùng cho biết những nỗ lực ở hiện tại cũng không còn chỉ xuất phát từ bản thân. Sau những biến cố đã trải qua, nam ca sĩ cảm thấy cuộc sống của mình đã đủ đầy hơn và sự yêu thương từ khán giả trở thành một trong những điều giúp anh tìm lại sự tự tin.

Những chia sẻ này khiến nhiều anh tài nhìn thấy một khía cạnh khác của Đông Hùng, phía sau hình ảnh vui vẻ thường ngày. Hà An Huy xúc động khi nhắc đến người anh từng có thời gian chung đội: “Em rất hiểu hoàn cảnh anh Hùng. Em biết anh ấy trải qua những gì và nó rất kinh khủng. Nó quá sức tưởng tượng so với một người chưa đủ 30 tuổi. Anh ấy trải qua những thứ kinh khủng hơn em nhiều, em chỉ thấy thương anh Hùng”.

Không chỉ Đông Hùng, buổi trò chuyện sau Công diễn 5 còn ghi lại những chia sẻ về sự tự ti, áp lực và hành trình tìm lại bản thân của nhiều anh tài. BB Trần cho biết từng lo khán giả không còn chờ đợi mình nên “thu hẳn bản thân mình vào trong”, trong khi Duy Khánh từng hạn chế xuất hiện trước máy quay vì cảm giác không được khán giả đón nhận như kỳ vọng.

Với Thơm Da LAB, điều các anh tài có được sau hành trình không chỉ nằm ở kết quả. Anh cho rằng họ đã tìm thấy “niềm vui của một đứa trẻ”, khi hạnh phúc đến từ chính quá trình cùng nhau trải nghiệm thay vì chỉ từ thắng thua cuối cùng.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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