Thang Duy: Mỹ nhân phim Sắc Giới tìm thấy sự viên mãn với cuộc sống tĩnh lặng

Ở tuổi 47, Thang Duy thường được biết đến với danh hiệu “nàng thơ châu Á”, dường như vô hình giữa sự ồn ào không ngừng của ngành giải trí Hoa ngữ. Cô không theo đuổi nhiều dự án, hiếm khi xuất hiện trên các chương trình giải trí, nhận rất ít quảng cáo và tránh sử dụng mạng xã hội để chia sẻ cuộc sống riêng tư. Thay vào đó, cô thỉnh thoảng tham gia đóng phim và tham dự các lễ trao giải.

Điều thú vị là, chính sự vắng mặt này đã giúp Thang Duy duy trì hình ảnh mạnh mẽ và bền vững hơn so với nhiều nữ diễn viên cùng thế hệ.

Thang Duy - Lương Triều Vỹ trong phim Sắc Giới.

Bước ngoặt mang tên Lust, Caution

Năm 2007, bộ phim Lust, Caution (Sắc Giới) ra mắt và tạo nên một tác động lớn đến điện ảnh Trung Quốc. Bộ phim mang lại thành công vang dội cho toàn bộ ê kíp. Cùng năm đó, đạo diễn Lý An đã giành giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice cho Lust, Caution. Cùng với đó, nam tài tử Lương Triều Vỹ nhận được nhiều giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại các liên hoan phim danh giá.

Điều trớ trêu của Lust, Caution lại mang tên Thang Duy, nữ diễn viên chính của bộ phim. Thang Duy là người duy nhất phải “trả giá” cho sự thành công của Lust, Caution. Cô bị Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc chỉ trích và bị cấm tạm thời xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đại lục. Các đài truyền hình và báo chí được yêu cầu ngừng phát sóng quảng cáo có hình ảnh của cô và hạn chế sử dụng hình ảnh của cô.

Đối mặt với sự từ chối đột ngột và bị đẩy ra khỏi ánh hào quang, Thang Duy đã chọn cách không phản kháng. Thay vào đó, cô rời bỏ ngành giải trí và chuyển đến Anh để học tập. Năm 2010, sau hai năm vắng bóng, Thang Duy trở lại diễn xuất với bộ phim Thu muộn, do Kim Tae Yong đạo diễn, người sau này đã trở thành chồng cô.

Tạo hình nhân vật của Thang Duy trong phim Thu muộn.

Lấy bối cảnh ở Seattle, Thu muộn mang bầu không khí xám xịt và tĩnh lặng để phản ánh sự cô đơn và cô lập về mặt cảm xúc của các nhân vật. Thang Duy vào vai Anna, một người phụ nữ bị bỏ tù vì tội ngộ sát, được tạm tha 72 giờ để dự đám tang mẹ. Trong một chuyến đi xe buýt đường dài, cô gặp Hoon, do Hyun Bin thủ vai.

Thay vì dựa vào những đoạn đối thoại kịch tính hay những biểu cảm ủy mị, Thu muộn khám phá cảm xúc thông qua các kỹ thuật diễn xuất tinh tế, bao gồm thay đổi ánh mắt, kiểm soát hơi thở và những khoảnh khắc im lặng. Vẻ ngoài tự nhiên, cảm xúc được kiềm chế và sự hiện diện độc đáo của Thang Duy hòa quyện sâu sắc với Anna, nhận được lời khen ngợi từ cả giới phê bình và khán giả Hàn Quốc.

Thu muộn đã giúp Thang Duy gây dựng lại sự nghiệp và lấy lại danh tiếng quốc tế. Cô đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim điện ảnh tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang, trở thành nữ diễn viên không phải người Hàn Quốc đầu tiên nhận được vinh dự này kể từ khi giải thưởng được thành lập. Thang Duy cũng nhận được các giải thưởng lớn từ các tổ chức bao gồm Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc và Hiệp hội phê bình phim Busan.

Thang Duy và Kim Tae Yong trong thời gian quay bộ phim Thu muộn.

Sau khi từng bị từ chối ở thị trường quê nhà, Thang Duy đã thành công khẳng định vị thế của mình trong ngành giải trí Hàn Quốc đầy cạnh tranh, mở rộng danh tiếng quốc tế và chinh phục khán giả Hàn Quốc, những người vốn có quan điểm khá kén chọn đối với các nghệ sĩ nước ngoài.

Sau Thu muộn, Thang Duy tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình qua các tác phẩm như: Tìm kiếm chàng hoàng tử trong mơ, Quyết định rời bỏ, Xứ sở thần tiên và Thời đại vàng. Đặc biệt, sau phim Quyết định rời bỏ, cô bước vào một thời kỳ đỉnh cao khác trong sự nghiệp, nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế và châu Á.

Điều đáng chú ý là Thang Duy không lợi dụng thành công của mình để đẩy nhanh sự nghiệp. Cô không liên tục nhận phim, không mở rộng sang mọi lĩnh vực giải trí, hay biến mình thành một thương hiệu cá nhân được quảng bá rầm rộ. Cô hạn chế các hoạt động quảng cáo và phần lớn tránh xa cuộc cạnh tranh trên mạng xã hội, nơi nhiều người nổi tiếng liên tục tạo nội dung để duy trì sự nổi tiếng.

Thay vào đó, Thang Duy duy trì lối sống riêng tư, dành thời gian cho gia đình và chỉ xuất hiện khi cô tìm thấy một dự án có ý nghĩa.

Hôn nhân: Nơi bình yên và ổn định

Trong quá trình quay phim Thu muộn, Thang Duy và Kim Tae Yong đã âm thầm xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu. Sau khi phim kết thúc, họ vẫn giữ liên lạc và cuối cùng bắt đầu hẹn hò. Năm 2014, Thang Duy và Kim Tae Yong kết hôn trên đảo Fårö của Thụy Điển trong một buổi lễ thân mật chỉ có sự tham dự của các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết.

Sau khi kết hôn, Thang Duy vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc và không lấy họ chồng. Trong nhiều năm, cô đi lại giữa Bắc Kinh và Seoul, đồng thời tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, xuất hiện tại các liên hoan phim quốc tế và vẫn là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất. Tuy nhiên, sau khi con gái Summer lớn lên, lối sống của Thang Duy dần thay đổi.

Thang Duy tiết lộ rằng gia đình cô sống ở Bundang, Seongnam, Hàn Quốc, trong một khu phố yên tĩnh chỉ có vài chục hộ gia đình. (Ảnh: Vogue)

Trong một tập của chương trình The Do Show phát sóng đầu năm 2024 tại Hong Kong (Trung Quốc), Thang Duy tiết lộ rằng gia đình cô sống ở Bundang, Seongnam, Hàn Quốc, trong một khu phố yên tĩnh chỉ có vài chục hộ gia đình. Nhà của họ được bao quanh bởi những cánh đồng, vườn tược và trang trại. Gia đình cô tự trồng cà chua, dưa chuột, bí ngô và ngô. Cô tự mình đưa con gái đến trường, đi chợ và đến các quán cà phê. Buổi sáng của cô thường bắt đầu bằng những chuyến đi bộ trên những con đường làng quê Hàn Quốc, quan sát người dân thu hoạch rau củ và mua những quả dưa chuột tươi ngon trên đường đi.

Trong cuộc trò chuyện trên truyền hình vào đầu năm 2024, Thang Duy cho biết gia đình chồng luôn tôn trọng cô và không bao giờ gây áp lực buộc cô phải thay đổi thói quen hay văn hóa để hòa nhập. Mẹ chồng cô đã học tiếng Anh để giao tiếp với con dâu, trong khi Kim Tae Yong thường đóng vai trò phiên dịch trong các buổi họp mặt gia đình. Kim Tae Yong cũng từng nói rằng, ở nhà đôi khi anh quên mất vợ mình là một nữ diễn viên nổi tiếng. “Ở nhà, cô ấy chỉ là mẹ của Summer thôi”, anh nói.

Nhà của Thang Duy được bao quanh bởi những cánh đồng, vườn tược và trang trại. (Ảnh: Vogue)

Thang Duy giải thích rằng giai đoạn này trong cuộc đời đã giúp cô nhận ra rằng lao động chân tay và thời gian hòa mình vào thiên nhiên có thể mang lại cảm giác bình yên mà ánh hào quang sân khấu không bao giờ có thể mang lại.

Sau khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh cho phim Quyết định rời bỏ, cô thừa nhận: “Nếu không có Kim Tae Yong chăm sóc gia đình và con gái, tôi sẽ rất khó tập trung hoàn toàn vào công việc của mình”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue Hong Kong, Thang Duy cho biết sự thay đổi lớn nhất ở bản thân cô trong những năm qua không phải là kỹ thuật diễn xuất, mà là định hướng cuộc sống. Gia đình đã giúp cô trở nên kiên nhẫn hơn, điềm tĩnh hơn và tò mò hơn về thế giới. Vì đã tìm được sự cân bằng trong cuộc sống, cô tin rằng giờ đây mình có thể làm việc với sự tập trung và hiệu quả cao hơn.

Thang Duy và Kim Tae Yong Trong cuộc trò chuyện với Vogue Trung Quốc. (Ảnh: Vogue)

Trong cuộc trò chuyện với Vogue Trung Quốc vào đầu năm 2026, Thang Duy cho biết, hạnh phúc của cô hiện đến từ những điều giản dị, ngắm nhìn một chiếc lá non mọc lên, đi chợ, đọc sách, tận hưởng ánh nắng mặt trời, hay chia sẻ những món ăn ngon với người mình yêu thương. Cô nói: “Tôi chỉ làm những điều mà tôi thực sự muốn làm từ tận đáy lòng”.

Khi chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng của gia đình, Thang Duy chỉ đăng những thông báo ngắn gọn qua WeChat Moments, giống như cách cô đã làm khi con gái Summer chào đời năm 2016. Nữ diễn viên cho biết cô tôn trọng cá tính riêng của các con và hy vọng chúng sẽ “ưu tiên sức khỏe và nhân cách trước, rồi sau đó mới tự chọn con đường riêng trong tương lai”.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Thang Duy ngày càng thăng hoa, mang về cho cô nhiều giải thưởng và sự công nhận quốc tế ngày càng tăng. Cô đã trở thành một trong số ít nữ diễn viên được khán giả cả ở Trung Quốc và phương Tây yêu thích rộng rãi.