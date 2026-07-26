Khoảnh khắc “nụ hôn” của KISS OF LIFE tại WATERBOMB 2026 gây bão

Nhóm nhạc nữ K-pop KISS OF LIFE một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý tại WATERBOMB Seoul 2026, với màn trình diễn tràn đầy năng lượng, bao gồm màn giới thiệu bất ngờ ca khúc sắp ra mắt “SWEAT” và nụ hôn bất ngờ trên sân khấu nhanh chóng lan truyền trên mạng gây nhiều tranh cãi.

Nhóm nhạc đã lên sân khấu vào ngày 24/7 tại Sân khấu Toàn cầu ngoài trời ở KINTEX ở Ilsan trong ngày khai mạc lễ hội âm nhạc mùa hè thường niên. Trở lại WATERBOMB lần thứ ba liên tiếp, KISS OF LIFE đã thể hiện sự tự tin đặc trưng và phong thái cuốn hút trên sân khấu với một danh sách các bài hát được người hâm mộ yêu thích.

Nhóm nhạc nữ K-pop KISS OF LIFE. (Ảnh: Kbizoom)

Mở đầu bằng ca khúc “Who Is She”, nhóm tứ tấu tiếp tục trình diễn các bài hát nổi tiếng khác như “Midas Touch”, “Igloo”, “Lips Hips Kiss”, “K bye”, “Lucky”, “Tell Me” và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng nghìn khán giả tham dự lễ hội.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của sự kiện là màn trình diễn bất ngờ của nhóm khi thể hiện một phần ca khúc trong đĩa đơn thứ ba sắp ra mắt “SWEAT”, trước khi phát hành chính thức. Màn trình diễn này đã cho người hâm mộ cái nhìn sớm về sự trở lại dự kiến ​​vào ngày 4/8.

Đúng như mong đợi từ những thành viên kỳ cựu của WATERBOMB, các thành viên đã hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội với những bộ trang phục sân khấu bắt mắt, gồm áo liền thân và quần short bó sát. Những màn vũ đạo tràn đầy năng lượng và sự tự tin của họ càng khẳng định vị thế là một trong những tiết mục nổi bật nhất của sự kiện.

Tuy nhiên, màn trình diễn đã gây xôn xao dư luận nhiều hơn xuất hiện sau một khoảnh khắc bất ngờ liên quan đến hai thành viên Natty và Belle. Trong một bài hát, cả hai bất ngờ nghiêng người về phía nhau và dường như trao nhau một nụ hôn. Cảnh tượng này đã được ghi lại từ nhiều góc độ khán giả và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Sau concert, những người hâm mộ tham dự sự kiện cho biết các thành viên đã lên tiếng về sự cố, giải thích rằng đó không phải là điều đã được lên kế hoạch. Theo những người tham dự, Belle nói rằng cô ấy chỉ đơn giản là đã ước lượng sai khoảng cách giữa họ, dẫn đến việc vô tình chạm vào nhau.

Hình ảnh "nụ hôn" của Natty và Belle được chia sẻ tràn lan trên các mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều.

Tuy nhiên, lời giải thích đó hầu như không làm lắng xuống cuộc thảo luận trực tuyến. Nhiều người hâm mộ phản ứng với sự thích thú, ăn mừng khoảnh khắc đó và nói đùa rằng nó hoàn toàn phù hợp với tên nhóm. Những người khác thì khen ngợi các thành viên vì đã giữ được bình tĩnh và tiếp tục màn trình diễn mà không bị gián đoạn.

Không phải ai cũng nhìn nhận vụ việc một cách tích cực. Một số người dùng mạng xã hội đã chỉ trích hành động này, cáo buộc nhóm người này sử dụng chiêu trò “lợi dụng người đồng tính” để thu hút sự chú ý hoặc lấy lại sự quan tâm của công chúng sau những tranh cãi trước đó.

Đồng thời, những người khác phản bác lại những cáo buộc đó, cho rằng việc gán ghép động cơ hoặc suy đoán về xu hướng tình dục của người thật dựa trên một tương tác ngắn ngủi trên sân khấu là không phù hợp. Nhiều người bênh vực các thành viên, nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy khoảnh khắc đó là cố ý hoặc được dàn dựng như một chiêu trò quảng cáo.

Bất chấp những ý kiến ​​trái chiều, KISS OF LIFE vẫn là một trong những nhóm nhạc K-pop được nhắc đến nhiều nhất tại lễ hội. Từ những màn trình diễn trực tiếp đầy mạnh mẽ, cái nhìn đầu tiên về “SWEAT”, cho đến khoảnh khắc gây sốt trên mạng xã hội, nhóm nhạc này đã thành công chiếm trọn sự chú ý tại WATERBOMB Seoul 2026, và sự mong chờ cho màn trở lại sắp tới của họ ngày càng tăng cao.