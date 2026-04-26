Màn kết hợp bất ngờ của Hoàng Dũng, Nguyễn Hùng, Mỹ Anh trong Sao Concert

Chủ Nhật, 08:18, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm mở màn Sao Concert tối 25/4 không chỉ gây ấn tượng bởi format live band mới mẻ hay thời lượng gần 4 tiếng, mà còn khiến hơn 3.500 khán giả vỡ òa với màn kết hợp bất ngờ của 5 nghệ sĩ ở phần cuối chương trình.

Trước khi đi đến cái kết bùng nổ, hành trình âm nhạc của Sao Concert được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt, nơi mỗi nghệ sĩ là một “hành tinh” với màu sắc riêng biệt. Vũ Thanh Vân mở màn bằng không gian gần gũi, tự sự với các ca khúc như “Tình đầu”, “Nước ấm”, “Lại một lần”, “Đi theo bướm đêm” và “Em không”. Một trong những điểm sáng sớm của đêm diễn là màn song ca giữa Vũ Thanh Vân và Mỹ Anh trong “Real love”, khi cả hai không chỉ trình diễn mà thực sự “chơi” cùng âm nhạc bằng năng lượng tự nhiên và cảm xúc thuần khiết.

Mỹ Anh và Vũ Thanh Vân

Tiếp nối, Mỹ Anh mang đến màu sắc hiện đại, mềm mại với loạt ca khúc “Yên”, “Gentle”, “Baby”, “Zero hesitation”, “Mỗi khi anh nhìn em” và “Chẳng thể né tránh”. Sự linh hoạt trong cách xử lý âm nhạc giúp nữ ca sĩ tạo nên một không gian vừa bay bổng vừa giàu tiết tấu, khẳng định cá tính nghệ sĩ rõ nét.

Vũ Thanh Vân và Hoàng Dũng

Nguyễn Hùng xuất hiện với sắc thái trầm lắng, thiên về chiều sâu cảm xúc qua “5 ngón bàn tay”, “Ở trong khu rừng”, “Còn gì đẹp hơn” và “Phép màu”. Giữa một đêm nhạc giàu năng lượng, phần trình diễn của anh trở thành khoảng lặng cần thiết, giúp khán giả chậm lại để cảm nhận rõ hơn những lớp lang cảm xúc.

Nguyễn Hùng xuất hiện với sắc thái trầm lắng, thiên về chiều sâu cảm xúc
Không khí được đẩy lên cao trào khi Phùng Khánh Linh bước ra với năng lượng đối lập, sắc sảo và giàu tính trình diễn. Các tiết mục “Em đau”, “Giả vờ”, “Anh là thằng tồi”, “Căn gác mùa hè” và “Quý cô say xỉn” mang đến sự bùng nổ cả về âm nhạc lẫn thị giác. Đặc biệt, màn kết hợp với Nguyễn Hùng trong “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” tạo nên một điểm nhấn cảm xúc rõ nét, khi hai màu sắc âm nhạc hòa quyện đầy bất ngờ.

Khép lại chuỗi “hành tinh”, Hoàng Dũng đưa khán giả đến cao trào với loạt ca khúc “Đôi mươi”, “Tách”, “Đoạn kết mới”, “Phonecert” và “Sâm-panh”. Năng lượng mạnh mẽ cùng sự hỗ trợ của dàn vũ công đã khiến không khí sân khấu trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Phùng Khánh Linh
Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của đêm diễn lại đến sau khi mọi thứ tưởng như đã kết thúc. Khi giai điệu “A little dream of me” bất ngờ vang lên, cả 5 nghệ sĩ đồng loạt xuất hiện trở lại trên sân khấu trong một phần encore không được báo trước. Sự xuất hiện này lập tức tạo hiệu ứng bùng nổ, khiến toàn bộ khán giả đứng dậy, hòa giọng và tương tác cùng nghệ sĩ.

Không còn những set diễn riêng lẻ, không còn ranh giới giữa từng cá tính, khoảnh khắc 5 nghệ sĩ cùng đứng chung một sân khấu đã tạo nên một bức tranh âm nhạc trọn vẹn. Đó không chỉ là sự kết hợp đơn thuần, mà là sự cộng hưởng của hành trình – nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ một trải nghiệm chung, cùng tạo nên ánh hào quang cho nhau.

Khi giai điệu “A little dream of me” bất ngờ vang lên, cả 5 nghệ sĩ đồng loạt xuất hiện trở lại trên sân khấu

Màn kết hợp bất ngờ ấy cũng chính là điều giúp Sao Concert tạo dấu ấn ngay từ lần đầu tiên ra mắt. Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc, chương trình đã mở ra một cách tiếp cận mới, nơi mỗi nghệ sĩ có không gian kể câu chuyện của mình, nhưng đồng thời vẫn kết nối trong một tổng thể giàu cảm xúc. Và chính ở khoảnh khắc cuối cùng, khi tất cả cùng cất tiếng hát, Sao Concert đã thực sự chạm đến điều mà bất kỳ live concert nào cũng hướng tới: một trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn, không thể lặp lại.

Hoàng Dũng, Nguyễn Hùng mang gì lên sân khấu Sao Concert?

VOV.VN - Những ngày gần đây, thị trường âm nhạc ghi nhận sự xuất hiện của một “tân binh” mới trong bối cảnh các mô hình live concert, festival ngày càng phát triển mạnh mẽ. Lựa chọn một hướng đi khác, Sao Concert đặt trọng tâm vào âm nhạc và cảm xúc, thay vì chạy theo quy mô hay sự ồn ào thường thấy.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: live band concert Việt Nam Phùng Khánh Linh Hoàng Dũng Mỹ Anh Nguyễn Hùng Vũ Thanh Vân màn kết hợp bất ngờ encore A little dream of me âm nhạc live fanclub trải nghiệm concert sân khấu âm nhạc nghệ sĩ Việt đêm nhạc 3500 khán giả
Phan Đinh Tùng vắng mặt tại Gai Home Concert, lý do phía sau gây chú ý

Hòa Minzy sẽ trình diễn cùng 500 vũ công tại concert quốc gia "Âm vang Tổ quốc"

Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi đổ bộ Sao Nhập Ngũ Concert 2026

